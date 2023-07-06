«Радуется нашей победе, как своей». Смелый поступок украинского фаната восхитил Россию

Украинские фанаты не упускают возможности лишний раз задеть Россию при помощи различных провокаций. Неудивительно, что между болельщиками двух сборных в прошлом нередко возникали стычки. Однако среди двух враждующих лагерей всегда находились люди, которые выступали против соседских конфликтов — и не боялись открыто об этом говорить.

Тем сложнее представить, что пять лет назад за сборную России на Олимпиаде прилюдно болел украинский фанат.

«Так и должно быть»

Олимпиада 2018 года запомнилась не только своим соревновательным содержанием, но и многочисленными дружескими акциями. Иностранцы фотографировались с флагами друг друга и свободно общались. Спорт в этот момент объединял весь мир — исключением не стали и Украина с Россией.

Необычный инцидент произошёл во время полуфинальной встречи между Россией и Чехией. Наша сборная одержала победу со счётом 3:0, но запомнился матч не столько потрясающей игрой в исполнении «Красной Машины», сколько акцией украинского фаната. Во время игры болельщик пробрался на трибуну россиян и не побоялся развернуть флаг своей страны.

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Однако опасаться болельщику в действительности было нечего: его акция несла дружественный посыл, а сам фанат искренне поддерживал сборную России. После окончания матча же к фанатам подошли несколько зрителей из Чехии, чтобы пообщаться и провести время вместе. На момент могло показаться, что вражды между странами не существовало никогда.

В комментариях под видео с флагом многие россияне благодарили мужчину за смелый поступок: «Спасибо, брат!», «Так и должно быть», «Молодец!», «Радуется нашей победе, как своей». Зато украинская общественность восприняла акцию в штыки. Болельщика начали активно травить в интернете — дело чуть не дошло до запрета на возвращение в страну.

Тенденция продолжилась

Это не первый случай, когда украинских спортсменов критикуют за относительно лояльное отношение к России. В 2021 году чемпиона Олимпийских игр — 2018 фристайлера Александра Абраменко затравили за то, что тот отказался называть соседнее государство «страной-агрессором».

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В интервью порталу Tribuna спортсмен рассказал о том, что недоумевает из-за того, что два соседних государства не могут договориться между собой. Также он поделился мыслями о том, что в конфликте присутствуют третьи стороны, которым столкновение стран играет на руку.

В ответ на эти слова поступило предложение выгнать атлета из страны. Его упрекнули в отсутствии критического мышления и призвали пройти специальный курс по изучению истории Украины.