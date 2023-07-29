СКА «раздаёт» контракты и гражданство РФ. Топ переходов в КХЛ

ДАМИР ЖАФЯРОВ (Россия), «Ак Барс»

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 29 лет

Предыдущий клуб: СКА

Жафяров после довольно длительной и волне успешной карьеры в нижегородском «Торпедо» всё-таки решился на переезд в СКА. В составе питерского клуба Дамир набрал достойные 44 (16+28) очка за сезон, но предложение казанцев оказалось более приемлемым в финансовом плане.

ДМИТРИЙ ЯШКИН (Чехия), «Ак Барс»

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: СКА

Яшкин набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах и стал лучшим бомбардиром и снайпером прошлого сезона. Казалось бы, после этого грех куда-то уезжать и в Питере русскому чеху будет вполне комфортно. Однако Дмитрий решил иначе. После окончания сезона он не стал продлевать контракт со СКА и заключил трёхлетнее соглашение с «Ак Барсом».

ИГОРЬ ОЖИГАНОВ (Россия), «Динамо» Москва

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: защитник

Возраст: 30 лет

Предыдущий клуб: СКА

Московское «Динамо», которое по ходу нынешнего летнего периода исключительно отдавало своих игроков в другие клубы, разразилось двумя знаковыми сделками. 17 июля стало известно об обмене на денежную компенсацию защитника СКА Игоря Ожиганова. И это удивительно, потому что минувший сезон стал для него самым результативным в карьере – 44 (13+31) очка при показателе полезности «+18» в 77 матчах.

По российским меркам, Ожиганов — топовейший хоккеист. Сложно объяснить, как Роман Ротенберг мог его отпустить. Вряд ли самый богатый клуб КХЛ не смог удовлетворить финансовые аппетиты игрока или гнался за доходом от обмена. Куда логичнее предположение, что СКА настолько переукомплектован хоккеистами высокого уровня, что даже одному из лучших оборонцев лиги не находится места в командном ростере.

НИКИТА ГУСЕВ (Россия), «Динамо» Москва

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 31 год

Предыдущий клуб: СКА

Ещё более впечатляюще выглядит подписание бело-голубыми Никиты Гусева, которого знают, наверное, даже самые юные хоккейные болельщики. Нет смысла расписывать бомбардирские подвиги человека, принёсшего сборной России олимпийское золото Пхёнчхана в 2018 году.

Гусев – наиболее узнаваемая медийная величина в нашем хоккее, но в последнее время он откровенно захандрил. Ещё свежа история с его отстранением от состава СКА в плей-офф-2022/23. Якобы из-за того, что он позволил себе нарушить режим. По истечении контракта с питерцами Никита вернулся в Москву – спустя более 10 лет после отъезда из ЦСКА. Хочется надеяться, что в «Динамо» один из лучших российских хоккеистов вновь обретёт былые кондиции.

СЕРГЕЙ ТОЛЧИНСКИЙ (Россия), СКА

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 28 лет

Предыдущий клуб: «Авангард»

В Петербурге Гусева заменит герой Омска, принёсший своими блестящими действиями Кубок Гагарина «Авангарду» в то время, когда командой руководил североамериканский специалист Боб Хартли. СКА приобрёл одного из самых техничных хоккеистов в КХЛ и специалиста по победам над ЦСКА – главным конкурентом питерцев последних 10 лет. Именно Толчинский забросил «золотую» шайбу в ворота ЦСКА.

Юркий форвард подписал длительный контракт со СКА аж на пять лет. И то лишь потому, что на более длительный срок не позволяли правила. В теории он должен стать едва ли не главной фигурой армейцев в плей-офф Кубка Гагарина. Никто же не сомневается в том, что СКА туда попадёт.

АРСЕНИЙ ГРИЦЮК (Россия), СКА

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 22 года

Предыдущий клуб: «Авангард»

Молодой талантливый форвард «Авангарда» так и не продлил контракт по завершении сезона-2022/23. В клубе пытались его сохранить, но агенты игрока настаивали на том, что он ни в коем случае не будет продолжать карьеру в Омске. Статус ограниченно свободного агента позволял ему выбирать между клубами КХЛ и НХЛ. Тут-то представители СКА и подсуетились, сделав официальное предложение, которое в «Авангарде» повторить не смогли. Так что Грицюк отправился в Петербург, где воссоединится с Сергеем Толчинским, с которым в Омске он играл в одном звене.

БРЕНДАН ЛАЙПСИК (Канада), СКА

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 29 лет

Предыдущий клуб: «Металлург»

В последние годы СКА очень неохотно приобретает в свой состав легионеров, делая упор на отечественную талантливую молодёжь, которой порой набирается на пару-тройку составов. В прошлом сезоне исключением из правил был не вполне россиянин Дмитрий Яшкин с чешским паспортом, а после его перехода в «Ак Барс» им станет быстроногий Брендан Лайпсик. Стало известно, что талантливый канадец в кратчайшие сроки получит российское гражданство. Большое дело для петербургского клуба.

В Петербурге канадец встанет в один ряд с другими технарями – Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком. Очевидно, это намёк на желание Ротенберга сделать ставку на скорость и умение работать с шайбой, без учёта силового стиля. То есть от армейцев можно ждать упора на зрелищность, а это всегда нравится зрителям.

НИКОЛАЙ ГОЛДОБИН (Россия), «Спартак»

Источник фото: РИА Новости

Амплуа: нападающий

Возраст: 27 лет

Предыдущий клуб: «Металлург»

Красно-белые в новом сезоне вновь попытаются навязать борьбу топ-клубам. Обмен Даниила Квартальнова на суперфорварда Голдобина стал первым большим трансфером москвичей в межсезонье. Новый рулевой команды Алексей Жамнов благодаря работе со сборной страны хорошо знает способности большинства хоккеистов лиги, так что этот переход наверняка был продуман в мельчайших подробностях.

Голдобин – силовой форвард с прекрасными бомбардирскими качествами и отличной техникой. Когда есть мотивация, он способен разорвать любую оборону, а при помощи качественных партнёров так и вовсе претендовать на звание лучшего игрока КХЛ. Но «Спартак» бросает то в жар, то в холод. Так что многое в игре Николая будет зависеть от того, сумеет ли Жамнов собрать хороших игроков в единый механизм, заточенный на успех. Тогда болельщики увидят лучшую версию Голдобина.