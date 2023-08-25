Российская звезда НХЛ попал в очередной скандал. В сети обнаружили его фото с оружием

Челябинцы – народ максимально простой и добродушный, хотя в народе их почему-то называют суровыми. Не так давно ведущего форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в родном Коркино Челябинской области выловили с ружьём за незаконную охоту, а теперь и другой представитель славного уральского города нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился в своих соцсетях фотографией наперевес с оружием.

Однако, если в случае с Артемием бэкграунд будет не такой большой, потому что кроме этого инцидента, да лампового распития алкоголя в вагоне поезда несколькими годами раннее, у Панарина с репутацией всё в порядке. Ничушкин же, у которого сезон на сезон не приходится ввиду высокой травматичности голеадора, умудрился в разгар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 2023 вляпаться в нелицеприятный и до сих пор загадочный скандал.

НХЛ

В гостиничном номере Валерия была обнаружена сильно пьяная девушка. К делу тогда подключилась и скорая и полиция. Женщина (как утверждалось в различных изданиях украинского происхождения) нечленораздельно рассказывала какие-то истории, а затем и вовсе набросилась с кулаками на экстренно вызванного на место происшествия врача «лавин».

Сразу после случившегося, Ничушкина отстранили от игр, а также от тренировочного процесса. Разбирательство продолжается по сей день. И ещё неизвестно, какие у этого всего буду последствия, учитывая, как клубы НХЛ трепетно относятся к своей репутации.

Ничушкин вернется в состав «Колорадо» к началу нового сезона НХЛ

Казалось бы, сидеть бы сейчас челябинцу тише воды – ниже травы. Не нужно лишний раз привлекать к себе внимание, когда идёт предварительное разбирательство очень непростого дела. Но, видимо, душа хоккеиста требует праздника, а заодно бравады в интернете. Милое фото с оружием – что здесь такого? Но любители хоккея в Северной Америке активно включились в обсуждение поведения талантливого нападающего. Как бы подобные шалости не сыграли с Валерием злую шутку в дальнейшем. Карьера хоккеиста - она же не вечна. Хотя, в КХЛ Ничушкину рад будет любой клуб.