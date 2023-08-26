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Ротенберг включил режим Знарка. Показал себя батей перед своими игроками

СКА переиграл «Сибирь» на Кубке Пучкова в самом грязном матче предсезонки.
Ротенберг включил режим Знарка. Показал себя батей перед своими игроками
26 августа 2023 11:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК СКА

На традиционном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге состоялась игра между хозяевами льда СКА и гостями из Новосибирска. Всё шло чинно и мирно к дежурной победе фаворита, но если не получается играть в хоккей, то в дело идёт откровенная грязь.

Игроки «Сибири» будто бы по команде со своей скамейки начали буквально «убивать» на льду резвых питерских нападающих. В этот самый момент не выдержали нервы у рулевого СКА Романа Ротенберга, который покрыл нецензурной бранью главного тренера сибиряков Дэвида Немировски.

СКА вместе с техничной череповецкой «Северсталью» откровенно лучше остальных участников турнира оказались готовы к соревнованию. Команды одержали уверенные победы на старте, после чего оставалось спокойно дождаться их очной встречи. Но, в плавное и спокойное течение турнира вмешался нелицеприятный случай.

Матч СКА – «Сибирь» начался для хозяев из рук вон плохо. У питерского клуба есть такая привычка – тяжело и с некой ленцой вкатываться в важные игры. Не стала исключением и эта игра. Прокатавшись в пустую 15 минут первого периода, первыми решили зажечь гости. Буквально за каких-то 20 секунд в ворота шведского голкипера СКА Юхана Маттссона влетело подряд две шайбы. Для хозяев подобная ситуация была сигналом к тому, что пора начинать играть по-взрослому.

ХК СКА

Во втором периоде уже питерцы не оставили никаких шансов сибирским гостям. Подопечные Дэвида Немировски перестали успевать за молниеносными атаками соперника, что вылилось в многочисленные удаления. В первые десять минут второго отрезка СКА реализовал три большинства подряд.

Раздосадованные гости уже в первые пять минут третьего периода начали отчаянно грубить, периодически, под корень, срубая птенцов Ротенберга. На 36-й минуте матча – нашла коса на камень. Хоккеист новосибирского клуба Илья Морозов буквально вбил в борт нападающего хозяев Захара Бардакова. Картина того, как Захар после грязного приёма падал на лёд выглядела ужасно. Казалось, что он потерял сознание.

ХК СКА

На трибунах Ледового дворца, собравшего в этот вечер почти 9 000 человек, стало жарко. Главный тренер СКА Роман Ротенберг не смог стерпеть такого отношения к своим парням, и в стиле Олега Знарка, образца чемпионата мира 2014 года, начал отправлять коллеге Дэвиду Немировски различные ругательства и жесты. Понять в этом случае Ротенберга можно. Матч всё-таки не имеет особого турнирного значения, команды готовятся к длительному сезону, где проблемы и травмы неизбежны, но терять ключевых игроков уже в августе явно не входит в планы питерского наставника. Отсюда и такая бурная реакция на подобное хамство хоккеистов «Сибири». Человек горой стоит за своих, и это правильно, это очень по-хоккейному, иначе и быть не может.

Романа в итоге удалили до конца матча. Однако далеко он не ушёл, а просто перелез на трибуну и продолжил смотреть матч вместе с болельщиками команды. Через мгновение к Ротенбергу уже стояла очередь из фанатов, которые хотели получить его автограф. А СКА в итоге спокойно довёл игру до победы 6:3.

ХК СКА

На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев турнира продолжил словесно выражать негодование поведением гостевой команды и судьями.

«Всех с победой, ребята молодцы, все с характером, держали удар. Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер… Не знаю, наверное, он где-то в пивной лиге в Канаде работал. Не знаю, по каким правилам хоккея он собирается дальше работать в КХЛ. Но это уже другой вопрос, пусть решение принимают люди, которые за это отвечают, а мы будем дальше работать.

Нужна ответственность судейского корпуса, а какая у них ответственность? Вот Бардаков бы остался без головы. До этого довели судьи опять, потому что не обозначили правила игры. Сначала удар в голову Зинченко пропускают, подъезжают на лавку и говорят: «Мы этого не видели ничего». Там есть видео, пожалуйста, посмотрите, у нас же есть современные технологии. Упустили нить игры, Бардаков получил серьёзную травму. Не выйдет он в следующей игре. Но главное, что он живой, это уже плюс в этой ситуации», – сказал Ротенберг.

источник: «Советский спорт»
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