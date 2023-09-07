ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

12 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива». Хоккеисты разбились даже не взлетев

7 сентября 2011 года около аэропорта «Туношна» в авиакатастрофе погиб весь состав «железнодорожников».
12 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива». Хоккеисты разбились даже не взлетев
07 сентября 2023 10:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

«Ты слышал? «Локомотив» разбился…». В тот день, 12 лет назад эта фраза прозвучала во многих домах по всей России, и даже за пределами нашей страны. Как, когда, почему? Ведь мы жили в такое время, когда авиакатастрофы случались, но, чтобы на борту была спортивная команда с любимыми миллионами болельщиков хоккеистами. К счастью, такие трагедии случаются не так часто, но они прочно врезаются в память и не отпускают ещё очень долго.

Спроси любого болельщика о подобных трагедиях и он без колебаний произнесёт: ВВС – 07 января 1950 года, «Манчестер Юнайтед» - 06 февраля 1958 года, «Пахтакор» - 11 августа 1979 года, «Шапекоэнсе» - 28 ноября 2016 года. Но особая боль для всей спортивной и не только России – 07 сентября 2011 года…

Ярославская команда на тот момент являлась одним из фаворитом недавно созданной КХЛ. Обладала самобытным составом из части воспитанников местной школы хоккея (гордость для любого города!) с вкраплениями качественных легионеров из Словакии, Чехии, Латвии. Даже тренера с именем пригласили из Северной Америки. Казалось, уже совсем скоро настанет время, когда «Локомотив» будет править балом в лиге и заберёт на долгие времена в своё владение Кубок Гагарина. Все ярославцы помнили времена конца 90-х, когда команда становилась чемпионом, и с нетерпением ждали повторения того успеха.

РИА Новости

Великий русский хоккеист избежал смерти в жуткой авиакатастрофе. Его спас сломанный будильник

Соперники в ту пору были все как на подбор, ведь ещё не было лимита на легионеров и потолков зарплат, и те клубы, которые относились к разряду обеспеченных, могли себе позволить собрать весьма качественный состав даже по меркам НХЛ. Накануне старта регулярки КХЛ сезона-2011/2012 шансы Ярославля расценивались как самые очевидные.

Железнодорожники в российском хоккее всегда считались зажиточной командой. Местное областное руководство души не чаяло в коллективе, а болельщики на каждую игру заполняли трибуны новенькой арены. Но огульных, дурацких приобретений, дабы просто заполнить состав никогда не делалось. Опирались прежде всего на своих воспитанников, а уж потом точечно усиливали некоторые позиции качественными легионерами. И за такой рациональный подход к тратам любили «Локомотив» не только в родном Ярославле.

РИА Новости

Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем

Беда подкралась, как это всегда бывает, неожиданно. 07 сентября 2011 года Як-42Д борт RA-42434 выполнил перегоночный рейс AKY 9634 из базового аэропорта Внуково-3 (Москва) в аэропорт «Туношна», произведя посадку в аэропорту Ярославля. После этого лайнер должен был вылететь в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным «Динамо» — первый матч «Локомотива» в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2011-2012. Однако, едва начав взлёт, самолёт рухнул близ аэродрома.

На борту находились 45 человек — 8 членов экипажа и 37 пассажиров. 43 человека (7 членов экипажа и 36 пассажиров) погибли сразу (39 от мгновенных механических повреждений тела, 3 от утопления и 1 от термических повреждений тела), 2 выживших — 1 пассажир (хоккеист Александр Галимов) и 1 член экипажа (инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов) — были госпитализированы. Оба, сидевшие в последнем ряду, не были пристёгнуты ремнями безопасности и благодаря этому после падения самолёта оказались выброшены в реку Туношонка.

Хоккеиста подобрали дежурившие неподалёку на катере сотрудники отряда особого назначения МВД России. Галимов был в сознании, смог сам выбраться из горящего самолёта и назвал свою фамилию сотрудникам полиции. 12 сентября Александр Галимов скончался в больнице. Александра Сизова, который также в первые минуты после катастрофы был в сознании и также смог сам выбраться из-под обломков лайнера, забрал автомобиль «скорой помощи». В итоге, погибли 44 человека.

РИА Новости

Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.

Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.

Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

РИА Новости

Выжил только один человек - инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Слава богу, что удалось сохранить команду в регионе. По сути, для самого Ярославля хоккейная дружина – это отдушина. Хоть город и не самый маленький в России, но здесь умеют ценить родное и до сих пор заполняют под завязку трибуны, когда играет местный «Локомотив». Людям не важен результат, они просто любят свой хоккейный клуб.

С того самого дня - 7 сентября каждого последующего года считается чёрной датой в календаре российского спорта. Каждая игра в КХЛ и других внутренних лигах начинается с церемонии воспоминания об этой трагедии. Слишком свежи ещё душевные раны.

источник: «Советский спорт»
Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя
Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя
«Торпедо» в скоростной игре обыграло гостей из Питера в регулярке КХЛ.
06.09.2023 22:19
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Магнитная буря в Москве. «Металлург» в ярком матче переиграл ЦСКА
Магнитная буря в Москве. «Металлург» в ярком матче переиграл ЦСКА
Победу команды Андрея Разина предопределила игра в неравных составах.
05.09.2023 22:06
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать
Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать
Спортсмена не смутило даже присутствие жены.
03.09.2023 17:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно
СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно
Клуб Романа Ротенберга минимально обыграл бело-голубых в первом матче сезона.
02.09.2023 19:53
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом
Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом
На обновлённой арене клуба выступила олимпийская чемпионка Щербакова.
02.09.2023 19:45
Хоккей
автор: Сергей Перемутов
Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ
Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ
Действующие обладатели Кубка Гагарина пошли ва-банк.
01.09.2023 23:37
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения
Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения
Казанцы уверенно обыграли армейцев в первом матче сезона КХЛ-2023/2024.
01.09.2023 21:42
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
«Гегемония ЦСКА? Нам по силам с этим разобраться». Капитан «Динамо» не скрывает амбиций
«Гегемония ЦСКА? Нам по силам с этим разобраться». Капитан «Динамо» не скрывает амбиций
Андрей Миронов нашёл даже пользу от недопуска России на международные турниры.
01.09.2023 12:30
Хоккей
автор: Никита Плохих
Доедет ли Кубок Гагарина до Казани? Главные интриги сезона КХЛ
Доедет ли Кубок Гагарина до Казани? Главные интриги сезона КХЛ
1 сентября стартует 16-й сезон. И уже первый матч может стать скандальным.
31.08.2023 12:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.