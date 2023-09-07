12 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива». Хоккеисты разбились даже не взлетев

«Ты слышал? «Локомотив» разбился…». В тот день, 12 лет назад эта фраза прозвучала во многих домах по всей России, и даже за пределами нашей страны. Как, когда, почему? Ведь мы жили в такое время, когда авиакатастрофы случались, но, чтобы на борту была спортивная команда с любимыми миллионами болельщиков хоккеистами. К счастью, такие трагедии случаются не так часто, но они прочно врезаются в память и не отпускают ещё очень долго.

Спроси любого болельщика о подобных трагедиях и он без колебаний произнесёт: ВВС – 07 января 1950 года, «Манчестер Юнайтед» - 06 февраля 1958 года, «Пахтакор» - 11 августа 1979 года, «Шапекоэнсе» - 28 ноября 2016 года. Но особая боль для всей спортивной и не только России – 07 сентября 2011 года…

Ярославская команда на тот момент являлась одним из фаворитом недавно созданной КХЛ. Обладала самобытным составом из части воспитанников местной школы хоккея (гордость для любого города!) с вкраплениями качественных легионеров из Словакии, Чехии, Латвии. Даже тренера с именем пригласили из Северной Америки. Казалось, уже совсем скоро настанет время, когда «Локомотив» будет править балом в лиге и заберёт на долгие времена в своё владение Кубок Гагарина. Все ярославцы помнили времена конца 90-х, когда команда становилась чемпионом, и с нетерпением ждали повторения того успеха.

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Соперники в ту пору были все как на подбор, ведь ещё не было лимита на легионеров и потолков зарплат, и те клубы, которые относились к разряду обеспеченных, могли себе позволить собрать весьма качественный состав даже по меркам НХЛ. Накануне старта регулярки КХЛ сезона-2011/2012 шансы Ярославля расценивались как самые очевидные.

Железнодорожники в российском хоккее всегда считались зажиточной командой. Местное областное руководство души не чаяло в коллективе, а болельщики на каждую игру заполняли трибуны новенькой арены. Но огульных, дурацких приобретений, дабы просто заполнить состав никогда не делалось. Опирались прежде всего на своих воспитанников, а уж потом точечно усиливали некоторые позиции качественными легионерами. И за такой рациональный подход к тратам любили «Локомотив» не только в родном Ярославле.

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Беда подкралась, как это всегда бывает, неожиданно. 07 сентября 2011 года Як-42Д борт RA-42434 выполнил перегоночный рейс AKY 9634 из базового аэропорта Внуково-3 (Москва) в аэропорт «Туношна», произведя посадку в аэропорту Ярославля. После этого лайнер должен был вылететь в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным «Динамо» — первый матч «Локомотива» в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2011-2012. Однако, едва начав взлёт, самолёт рухнул близ аэродрома.

На борту находились 45 человек — 8 членов экипажа и 37 пассажиров. 43 человека (7 членов экипажа и 36 пассажиров) погибли сразу (39 от мгновенных механических повреждений тела, 3 от утопления и 1 от термических повреждений тела), 2 выживших — 1 пассажир (хоккеист Александр Галимов) и 1 член экипажа (инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов) — были госпитализированы. Оба, сидевшие в последнем ряду, не были пристёгнуты ремнями безопасности и благодаря этому после падения самолёта оказались выброшены в реку Туношонка.

Хоккеиста подобрали дежурившие неподалёку на катере сотрудники отряда особого назначения МВД России. Галимов был в сознании, смог сам выбраться из горящего самолёта и назвал свою фамилию сотрудникам полиции. 12 сентября Александр Галимов скончался в больнице. Александра Сизова, который также в первые минуты после катастрофы был в сознании и также смог сам выбраться из-под обломков лайнера, забрал автомобиль «скорой помощи». В итоге, погибли 44 человека.

РИА Новости

Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.

Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.

Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

РИА Новости

Выжил только один человек - инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Слава богу, что удалось сохранить команду в регионе. По сути, для самого Ярославля хоккейная дружина – это отдушина. Хоть город и не самый маленький в России, но здесь умеют ценить родное и до сих пор заполняют под завязку трибуны, когда играет местный «Локомотив». Людям не важен результат, они просто любят свой хоккейный клуб.

С того самого дня - 7 сентября каждого последующего года считается чёрной датой в календаре российского спорта. Каждая игра в КХЛ и других внутренних лигах начинается с церемонии воспоминания об этой трагедии. Слишком свежи ещё душевные раны.