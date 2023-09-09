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Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона

Лидеры нижегородского «Торпедо» — сегодняшние и вчерашние юниоры.
Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона
09 сентября 2023 21:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК "Торпедо"

Перед началом нынешнего сезона только ленивый не предрекал сенсационно выстрелившему в прошлом году нижегородскому «Торпедо» провал. Дескать, будет эффект «второго сезона». Игорь Николаевич Ларионов без своего помощника, а по совместительству главного мозгового центра в лице Андрея Козырева (ушедшего на повышение в «Северсталь»), ничего не сможет поделать с молодым составом. Атакующий задор и крен в сторону скоростного дриблинга поменяется на депрессивный стиль с попытками удержаться в заветной восьмёрке КХЛ.

Начало регулярного чемпионата-2023/2024 показало, что не то что автозаводцы остались на том же уровне, а как будто, окрепнув в прошлом году, они сделали заметный шаг вперёд. Игровая философия не поменялась, а под новые цели Ларионов продолжает (и это никакие не эксперименты) справляться с набором хоккеистов, которые даже самые серьёзные специалисты хоккея не назовут средними.

ХК "Торпедо"

Обращая внимание на тех, кто начал сезон в джерси «Торпедо», можно заметить, что в каждом звене и сочетании игроков на льду присутствуют очень молодые люди. Подчас это натуральные масочники, которым нет даже 18 лет. Например, габаритный защитник Антон Силаев, набирающий очки в каждом матче сезона, который не так давно отметил своё 17-летие. Другим основным игрокам обороны клуба Кириллу Стеклову, Богдану Конюшкову и Арсению Варлакову едва перевалило за 20. Получается, что половина основной защитной линии команды – сплошные юниоры, которым Ларионов привык всецело доверять ещё с момента своего тренерства в молодёжной сборной.

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В линии нападения также идёт перекос в сторону не самых известных на рынке, но уже отчаянно проявляющих себя ещё с прошлого сезона хоккеистов. Юркий Василий Атанасов прямо сейчас срывает овации своими действиями на льду. И совсем не зря это молодое дарование является лучшим бомбардиром КХЛ. Те шедевры технического оснащения, которые Василий показывает в каждой игре, не смогут повторить даже бывалые мастера клюшек. А то, как Атанасов недавно раздел оборону грозного СКА, в будущем войдёт в лучшие хайлайты КХЛ за всю историю турнира.

ХК "Торпедо"

Не отстают от техничного Василия и прошлогодние лидеры команды, которых шаг за шагом открывает штаб Игоря Ларионова. Явно прогрессируют Сергей Гончарук и Владислав Фирстов, являясь уже сегодня головной болью за оборону любого клуба в лиге. Но самое удивительное – это прогресс Ларионова-младшего. Игорь Игоревич настолько монументально смотрится в роли лидера коллектива, как будто давно уже стал дядькой-наставником партнёрам по команде.

Вкупе с блестящим вратарём Кульбаковым, который при постоянной нацеленности торпедовцев на атаку должен быть в буквальном смысле стеной, этот сплав молодости и опыта даёт невероятный результат. И если «Торпедо» на каком-то этапе не свалится в функциональную или какую-то другую яму, то сможет замахнуться на что-то более серьёзное, чем прошлогодний второй раунд плей-офф Кубка Гагарина. Утверждать, что эти парни возьмут Кубок Гагарина, пока сильно опрометчиво, но то, что они могут выиграть регулярку, уже сейчас не является чем-то фантастическим.

источник: «Советский спорт»
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