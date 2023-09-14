Российского хоккеиста НХЛ посадили за избиение жены. Кровь нашли по всей квартире

Молодому Вячеславу Войнову пророчили топ-карьеру в НХЛ. В 2008 году на воспитанника челябинского «Трактора» обратили внимание скауты из «Лос-Анджелес Кингз» - одной из сильнейших команд прошлого десятилетия.

Дела защитника за океаном мгновенно пошла в гору, однако после победы в Кубке Стэнли карьера хоккеиста неожиданно угасла. Внезапный спад наступил из-за… ареста спортсмена.

Путь в НХЛ россиянину с тех пор был заказан.

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Герой Лос-Анджелеса

В 2006 году молодой игрок начал защищать цвета челябинцев. Перспективный хоккеист быстро проявил себя в КХЛ - его переход в НХЛ оставался лишь вопросом времени. Спустя два года хоккеиста задрафтовали «Кингз», после чего он тут же переехал в США.

Первые годы Войнов провел в фарм-клубе «Манчестер Монаркс», пока благодаря обмену Джека Джонсона в «Коламбус» для Вячеслава не освободилось место в основной команде «королей». Дебют россиянина в НХЛ состоялся 18 октября 2011 года в матче против Сент-Луис «Блюз». Первый же сезон стал для него триумфальным: вместе с командой защитник выиграл Кубок Стенли, который впоследствии привез на родину, в Челябинск.

Источник фото: архив «Совспорта»

В сезоне-13/14 хоккеист во второй раз выиграл заветный трофей, однако уже в качестве звезды клуба. В Войнове видели будущую легенду команды, но все успехи перечеркнул грандиозный скандал. В октябре 2014 года стали активно распространяться слухи о том, что Вячеслав избивает свою супругу Марту Варламову.

Арест и увольнение

Подробности инцидента были шокирующими. Выяснилось, что спортсмен напал на жену во время вечеринки: он повалил её на пол и избил, трижды пытавшись задушить. После этого он толкнул ее в сторону телевизора, о который она поранила лицо. На рану пришлось наложить восемь швов. Войнов доставил жену в больницу, где его и арестовали правоохранительные органы. Полицейские нашли пятна крови девушки по всей квартире.

На время разбирательств в НХЛ приняли решение дисквалифицировать защитника, из-за чего Войнов провёл в сезоне лишь шесть матчей. Вскоре хоккеиста приговорили к 90 дням заключения и трем годам испытательного срока, а также наложили штраф в размере 700 тысяч долларов.

В клубе вступаться за игрока не стали. В июле 2015 спортсмен отправился в тюрьму, и уже тогда стало ясно: карьера Войнова в НХЛ подошла к концу, хотя он и продолжал формально числиться в составе клуба.

Источник фото: NHL.com

Спустя три месяца, когда Вячеслав отбыл свой срок, его делом занялась уже иммиграционная полиция. Россиянину грозила депортация из США, однако тот в итоге решил не дожидаться насильственной высылки и вернулся на родину по собственной воле. Его контракт с американским клубом был сначала заморожен, а затем и расторгнут.

- Для нас было очевидным, что логичным шагом в этом процессе будет разрыв контракта. Но заявление хоккеиста о желании покинуть США делает расторжение соглашения необязательным, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В России защитник не остался без работы: в КХЛ тут же подписал питерский СКА, выкупив права на игрока у челябинцев. Игрок провел 3 года в составе команды, с которой выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. После этого он провёл по сезону в «Авангарде» и московском «Динамо», а с 2022 года Войнов представляет «Ак Барс».

Источник фото: РИА Новости

В тот же период Войнов продолжал вызываться в сборную России, вместе с которой завоевал бронзу на ЧМ-2016, выиграл Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, а спустя четыре года - ещё серебро Игр-2022 в Пекине.