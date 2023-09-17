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«Разочарован, петушара?» Российский тренер в ярости избил врача на глазах начальства

Известному специалисту понадобилась госпитализация.
«Разочарован, петушара?» Российский тренер в ярости избил врача на глазах начальства
17 сентября 2023 08:30
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Американцы неспроста в своё время прозвали Андрея Назарова «Русским медведем». Дело здесь не только в национальном стереотипе - наш нападающий прославился в НХЛ прежде всего боевым характером. Мощный игрок с лёгкостью раскидывал оппонентов, зачастую устраивая на льду полноценные потасовки.

Правда, когда карьера россиянина вышла на новый уровень, фирменные качества начали скорее ему мешать. Будучи тренером, Назаров не раз попадал в неприятные ситуации именно из-за своей импульсивности: на родине его будут называть уже не медведем, а «Грязным Назом».

Одна из самых одиозных историй приключилась со специалистом в СКА.

Неожиданный выбор СКА

Летом 2015 года СКА находился на историческом пике: только что под руководством легендарного Вячеслава Быкова армейцы завоевали свой первый Кубок Гагарина. В следующем сезоне задачи перед клубом стояли не менее амбициозные, однако с самого начала всё пошло не по плану. Быков неожиданно покинул пост, поставив тренерскую карьеру на паузу, и питерцам срочно пришлось искать ему замену.

Выбор руководства пал на неочевидного кандидата - Андрея Назарова. 41-летний специалист в тот момент тренировал «Барыс», из которого он должен был сделать базовый клуб сборной Казахстана, которую также возглавлял. Однако больших успехов россиянин не добился: перед переходом в СКА на его счету не было ни трофеев, ни иных сколько-нибудь значимых успехов на тренерском поприще.

Источник фото: РИА Новости

Уже скоро боссы питерского клуба пожалели о своём решении. Формирование нового тренерского штаба в команде завершилось в конце июля, увенчавшись вопиющим инцидентом, скрыть который от прессы не удалось. Во время одной из встреч с коллегами Назаров… буквально набросился с кулаками на клубного врача.

«Пять ударов по голове»

Жертвой нападения оказался 33-летний Егор Козлов. Старший врач СКА, только что признанный лучшим доктором сезона в КХЛ, едва ли ожидал подвоха от встречи с новым руководителем команды. Однако на общем собрании, состоявшемся в присутствии генерального директора клуба Вадима Фисько и генерального менеджера Андрея Точицкого, Назаров внезапно объявил специалисту о его увольнении.

Заявление тренера застало Козлова врасплох. Врач попытался выяснить причины, по которым Назаров не захотел с ним сотрудничать, услышав в ответ, что его «подкосила» та самая награда лиги, которую тот якобы получил незаслуженно. В этот момент, по словам доктора, в беседу вступил Фисько, предложив варианты для дальнейшего сотрудничества. Козлов взял время на размышления, отметив при этом, что разочарован решением клуба…

Источник фото: ХК СКА

Этот пассаж, похоже, и вывел тренера из себя. «Ах ты разочарован, петушара!?», - воскликнул в ярости Назаров, приправив свою реплику ещё несколькими отборными ругательствами, а затем напал на провинившегося специалиста.

— Назаров оббежал стол. Я продолжал сидеть на месте. И даже не предполагал, что может быть рукоприкладство. В последний момент прикрылся. Но он мне нанес в районе пяти ударов по голове руками, рассказывал «Комсомолке» Козлов.

По словам врача, тренер затем ударил его ногой в область сердца, после чего оттаскивать его от жертвы пришлось уже гендиректору СКА.

Возвращение Козлова

Клубное руководство впоследствии опровергло сообщения о произошедшем. Генеральный менеджер заявил, что «ничего подобного не было», а сам тренер назвал новость об избиении врача «чьей-то шуткой», при этом поблагодарив журналистов за «пиар». Тогда восстановить справедливость поспешил сам Козлов, выступив в прессе с подробным рассказом об инциденте.

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Как выяснилось, после побоев Назарова врачу понадобилась госпитализация. Коллеги диагностировали у него весьма серьёзные проблемы со здоровьем: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В больнице ему потребовалось провести несколько дней - за это время он даже успел дать показания участковому.

Козлов угрожал подать в суд, однако до разбирательств, похоже, дело так и не дошло. Историю вскоре замяли, а сам Назаров был уволен уже в октябре, выиграв 8 из 22 матчей во главе СКА. Козлов же вернулся в расположение питерцев уже следующим летом и, если верить официальным данным, работает главным врачом клуба по сей день.

источник: «Советский спорт»
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