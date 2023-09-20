Российский хоккеист НХЛ трагически погиб посреди озера. С парнем прощались тысячи американцев

Дмитрий Тертышный долго не решался на переезд в США. Скауты «Филадельфии» обратили внимание на защитника, когда тому было всего 18 лет, однако сам он ещё не считал себя готовым выступать в сильнейшей лиге планеты. На переход в американский клуб он согласился лишь спустя три года, заручившись поддержкой своей жены.

Дела на новом месте у парня пошли отлично, так что вскоре супруги решили завести ребёнка. Однако увидеть сына, к несчастью, Дмитрий так и не смог.

Молодой хоккеист неожиданно погиб во время прогулки по озеру.

ХЛАДНОКРОВНЫЙ ТАЛАНТ

Тертышный родился в спортивной семье, а братья, поголовно занимавшиеся хоккеем, практически не оставили ему выбора. Дмитрий решил не отставать от парней и поступил в академию челябинского «Трактора». Поначалу щуплый и невысокий мальчик не подавал больших надежд, однако недостаток физических качеств он с лихвой компенсировал усердием и внимательностью. Начинающий хоккеист не пропускал тренировок и с каждым занятием прогрессировал: сделанную однажды ошибку он старался не повторять уже никогда.

- Дмитрий был защитником оборонительного плана, строгий, аккуратный. Хладнокровие – это его главное качество. В команде его все ребята любили, уважали. Надёжный по жизни. Как говорится, с ним можно было в разведку пойти, никогда не продаст, не предаст, - рассказывал о нём позже известный детский тренер Юрий Могильников.

На юниорском уровне Тертышный уже считался большим талантом. Выступая в составе «Трактора», он дважды становился победителем чемпионата страны в своей возрастной категории, да ещё дважды - чемпионата СНГ. Уже в 17 лет парень дебютировал на профессиональном уровне, перейдя в миасский «УралАЗ», а уже через сезон получил место в основной команде «Трактора», выступавшего тогда на высшем уровне.

НХЛ

ДЕБЮТ В НХЛ

К тому моменту Дмитрия уже заметили и в США. В 1995 году российского хоккеиста выбрала на драфте «Филадельфия», где на тот момент уже выступало несколько выходцев из России. Спешить с переездом за океан, однако, Тертышный не стал, последовав совету старшего брата. На протяжении следующих трёх лет игрок продолжал выступать за «Трактор», набирая нужный опыт для работы в НХЛ.

На ответственный шаг Тертышный решился спустя три года. Вслед за ним в 1998 году Россию покинула и его супруга Полина. По итогам тренировочного лагеря, где Дмитрий блистательно проявил себя, ему предложили контракт на два года - хоккеист согласился на предложение. Молодой игрок так впечатлил тренера «Филадельфии», что тот даже не стал обкатывать новичка в фарм-клубе, сразу бросив в бой в НХЛ.

Дмитрий доверие специалиста оправдал. Решающую роль вновь сыграло исключительное трудолюбие спортсмена - благодаря этому качеству Тертышный быстро закрепился в основе «лётчиков». По итогам сезона россиянин провёл в «регулярке» 60 матчей - результат для дебютанта более чем внушительный.

НХЛ

СТРАШНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Карьера Тертышного в США, однако, прервалась, не успев начаться. Роковой для спортсмен неожиданно стала обычная водная прогулка. 23 июля россиянин вместе с друзьями из стана «лётчиков» арендовал катер, чтобы поплавать по живописному канадскому озеру Оканаган, располагающемуся недалеко от границы со Штатами.

Внезапно в лодку ударила большая волна. Дмитрий в этот момент сидел на самом носу катера и от неожиданности свалился в воду. По страшной случайности, хоккеист впоследствии угодил под винт судна. Когда друзья вытащили парня из озера, оказалось, что лопасть перерезала ему шейную артерию.

Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем

Спасти Тертышного оказалась уже невозможно: он умер от потери крови ещё на борту. Для родных спортсмена известие о его гибели стало жутким шоком. Жена хоккеиста Полина в тот момент находилась на четвёртом месяце беременности - всего за неделю до инцидента пара выбрала имя для будущего ребёнка. Врачам чудом удалось спасти женщину от выкидыша.

Соцсети Александра Тертышного, сына Дмитрия

Скорбели по молодому таланту и в США, где доброго и работящего парня успели полюбить и одноклубники, и болельщики. В память о погибшем «Филадельфия» позже организовала благотворительный матч, все средства с которого пошли на поддержку ребёнка Полины и Дмитрия: ту игру посетили 16 тысяч человек.