«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»

В Казани праздник - «зелёное дерби» переехало в столицу Татарстана. Первый раунд одной из главных классик КХЛ сыграли чуть более недели назад в Уфе. Тогда победу в тяжёлом и интересном матче удалось добыть «Салавату Юлаеву» (3:2).

После той игры подопечным Виктора Козлова удалось дважды выиграть, в прошлой игре уфимцы с футбольным счётом уступили «Автомобилисту» (0:1). «Ак Барс» забрал обе своих игры - с «Торпедо» (4:3) и с «Витязем» (5:4 ОТ). Интересно, что «Салават Юлаев» на данный момент является одной из самых незабивающих команд в КХЛ - всего 17 голов в 8 играх. «Ак Барс», напротив, забрасывает много и на разный вкус - 29 шайб.

КАЗАНЬ НА СТАРТЕ РЕШАЕТ

Как и в первой части противостояния Казани и Уфы, хоккеисты «Ак Барса» начали гораздо активнее соперника, моментально навязывая жёсткий форчекинг во время попыток уфимцев комфортно выйти из своей зоны. Такое давление привело к быстрому удалению у гостей.

Почти до конца численного преимущества подопечные Зинэтулы Билялетдинова возили, а потом забили. Выиграли вбрасывание игроки «Ак Барса», разыграли очередную комбинацию, которую отличным броском из круга для вбрасывания завершил Галиев. Низом с кистей исполнил форвард, шайба юркнула между щитков голкипера в сетку.

ХК "Ак Барс"

УФА ПОБЕЖАЛА

Удивительно, но игроки из Уфы никак не могли проснуться в первом периоде. «Ак Барс» как нагружал с первых минут оборону, так и продолжал это делать конца первого периода. Оборона гостей с огромным трудом сдерживала давление «Ак Барса». Тот же Дмитрий Яшкин имел несколько прекрасных возможностей для того, чтобы увеличить счёт в игре. Преимущество хозяев было видно и по количеству выигранных вбрасываний - к концу периода счёт был 10-1 в пользу Казани.

РИА Новости

В последние несколько минут первого отрезка хоккеисты «Салавата» активизировались и периодически обстреливали владения Тимура Билялова. Казанцы чуть ослабили хватку, будто дав себе передохнуть перед новым всплеском активности. На последней минуте действия гостей были больше похожи на штурм ворот. Оно и понятно, им нужно было непременно отыгрываться. Первый отрезок Уфа заканчивала в большинстве.

ГЛАВНЫЙ БОМБАРДИР «ЗЕЛЁНОГО ДЕРБИ»

Начало второго периода было идентичным первому. Вновь «Ак Барс» парил на площадке, завораживая своим движением защитников гостей. К тому же казанцы вновь получили право поиграть в большинстве, что создавало ещё большую разницу по броскам и общему преимуществу. Через почти семь минут после начала периода «барсы», исходя из течения матча, логично вколотили вторую шайбу. Лучший бомбардир «Ак Барса» в истории «зелёных дерби» Кирилл Петров выгрыз шайбу у обороны Уфы и запустил её над плечом вратаря.

Ещё через несколько минут хозяева окончательно подкосили подопечных Козлова. Неудачный выброс шайбы по борту защитника Комарова привёл к быстрой комбинации Радулов-Быков-Сафонов, где последний забил третий гол. Ничего особенного «Ак Барс» не делал, но максимально использовал свои возможности. Гости явно не поспевали за одним из лидеров КХЛ.

ЗЛОЙ ГЕНИЙ «АК БАРСА» ЛЕЩЕНКО

На старте третьего отрезка «Салавату Юлаеву» перепало поиграть в большинстве, и гости воспользовались своим редким шансом в этом матче. Вячеслав Лещенко, который решил исход матча в прошлом «зелёном дерби», забил и в Казани. Через пару минут «барсы» вновь остались в меньшинстве, и уфимцы ещё раз наказали хозяев.

На этот раз Хафизуллин получил передачу от Хмелевски и бахнул от синей линии. Билялов оказался бессилен что-либо сделать. Возгорелась интрига в матче, полетели казанцы восстанавливать преимущество, но моральное преимущество перешло к команде из Уфы.

ХК "Салават Юлаев"

Момент за моментом возникали у уфимского клуба, но шайба никак не лезла в ворота. Казанцы защищались как будто из последних моральных сил. Сложно вернуться в игру, из которой ты выпал по ходу третьего периода. И всё-таки «Ак Барс» смог огрызнуться. Затяжная атака, в которой Лучевников от синей линии отыграл налево на Евсеева, который с острого угла из круга для вбрасывания мощным броском «прошил» голкипера уфимцев. В итоге победа «Ак Барса», можно сказать, на классе.

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