Испорченный юбилей «Динамо». Лидеру Запада не помог и главный козырь

К гостевой игре в Новосибирске команда Алексея Кудашова подходила в роли единоличного лидера западной конференции. А по дополнительным показателям опережала и идущий на первом месте на «Востоке» магнитогорский «Металлург».

У «Сибири» после не самого удачного старта дела постепенно пошли на лад. К тому же, в составе москвичей не обошлось без потерь. На льду из-за болезни не смогли появиться Эрик О'Делл и Бреннан Менелл. Тем не менее, по большинству прогнозов это не должно было ставить препятствием для «Динамо» на пути к победе в знаковой для них встрече.

И начало матча, казалось, подтвердило эти ожидания. Большинство в нынешнем регулярном чемпионате — главный козырь бело-голубых. И уже первое удаление в составе хозяев льда закончилось голом. Максим Джиошвили на исходе штрафа Тимура Ахиярова отправил шайбу в ворота Дениса Костина.

Источник фото: РИА Новости

«Сибирь» ответила неожиданным козырем. Сын генерального директора «Динамо» Максим Сушко,выступающий за новосибирцев, до этого матча не набрал в новом сезоне ни одного очка и получал всё меньше игрового времени. Немало разговоров велось о его обмене в другой клуб. Но в матче с не чужой для него командой Сушко наконец-то отметился долгожданной заброшенной шайбой.

Гости продолжили гнуть свою линию. И во втором периоде ещё раз использовали лишнего. На этот раз штраф у «Сибири» отбывал Энди Андреофф, а в роли наконечника динамовского копья вновь выступил Джиошвили, оформивший дубль.

Но дальше ход игры неожиданно развернулся на 180 градусов. Началось всё с того, что дисциплина на этот раз подвела уже динамовцев. На скамью для оштрафованных с коротким интервалом отправились два Андрея — Миронов и Прибыльский. И Николай Прохоркин с передачи Тейлора Бека вновь вернул команды на исходные позиции.

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Более того - на второй перерыв «Сибирь» отправилась, ведя в счёте. Попытка Динара Хамидуллина отдать сильный поперечный пас вдоль ворот не без доли везения для новосибирцев превратилась в немного курьёзный гол.

Так или иначе, перед заключительной двадцатиминуткой Алексею Кудашову нужно было что-то придумывать для того, чтобы динамовский юбилей не превратился в грустный праздник для москвичей. Бело-голубым удалось взвинтить скорости и третий период для Дениса Костина превратился в череду бесконечных спасений. Но время шло, а счёт упорно не хотел меняться ни в одну из сторон.

На последних секундах динамовцы едва не ушли от поражения. Максим Джиошвили мог перевести игру в овертайм, но в итоге остановился в сантиметрах от хет-трика. На помощь блестяще проведшему эту игру Костину пришла штанга.

Источник фото: РИА Новости

3:2 - «Сибирь» прерывает семиматчевую беспроигрышную серию «Динамо». При этом сами новосибирцы побеждают уже в четвёртой игре подряд. Кратковременная потеря концентрации обернулась для команды Алексея Кудашова поражением в юбилейном матче. Впереди у «Динамо» домашняя встреча с «Авангардом», где проще бело-голубым почти наверняка не будет.