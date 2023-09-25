ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Испорченный юбилей «Динамо». Лидеру Запада не помог и главный козырь

В своём 3500-м матче в чемпионатах страны бело-голубые неожиданно уступили «Сибири».
Испорченный юбилей «Динамо». Лидеру Запада не помог и главный козырь
25 сентября 2023 18:18
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

К гостевой игре в Новосибирске команда Алексея Кудашова подходила в роли единоличного лидера западной конференции. А по дополнительным показателям опережала и идущий на первом месте на «Востоке» магнитогорский «Металлург».

У «Сибири» после не самого удачного старта дела постепенно пошли на лад. К тому же, в составе москвичей не обошлось без потерь. На льду из-за болезни не смогли появиться Эрик О'Делл и Бреннан Менелл. Тем не менее, по большинству прогнозов это не должно было ставить препятствием для «Динамо» на пути к победе в знаковой для них встрече.

И начало матча, казалось, подтвердило эти ожидания. Большинство в нынешнем регулярном чемпионате — главный козырь бело-голубых. И уже первое удаление в составе хозяев льда закончилось голом. Максим Джиошвили на исходе штрафа Тимура Ахиярова отправил шайбу в ворота Дениса Костина.

Источник фото: РИА Новости

«Сибирь» ответила неожиданным козырем. Сын генерального директора «Динамо» Максим Сушко,выступающий за новосибирцев, до этого матча не набрал в новом сезоне ни одного очка и получал всё меньше игрового времени. Немало разговоров велось о его обмене в другой клуб. Но в матче с не чужой для него командой Сушко наконец-то отметился долгожданной заброшенной шайбой.

Гости продолжили гнуть свою линию. И во втором периоде ещё раз использовали лишнего. На этот раз штраф у «Сибири» отбывал Энди Андреофф, а в роли наконечника динамовского копья вновь выступил Джиошвили, оформивший дубль.

Но дальше ход игры неожиданно развернулся на 180 градусов. Началось всё с того, что дисциплина на этот раз подвела уже динамовцев. На скамью для оштрафованных с коротким интервалом отправились два Андрея — Миронов и Прибыльский. И Николай Прохоркин с передачи Тейлора Бека вновь вернул команды на исходные позиции.

Подарок своими руками. Рашевский в юбилейном матче принёс «Динамо» победу над ЦСКА

Более того - на второй перерыв «Сибирь» отправилась, ведя в счёте. Попытка Динара Хамидуллина отдать сильный поперечный пас вдоль ворот не без доли везения для новосибирцев превратилась в немного курьёзный гол.

Так или иначе, перед заключительной двадцатиминуткой Алексею Кудашову нужно было что-то придумывать для того, чтобы динамовский юбилей не превратился в грустный праздник для москвичей. Бело-голубым удалось взвинтить скорости и третий период для Дениса Костина превратился в череду бесконечных спасений. Но время шло, а счёт упорно не хотел меняться ни в одну из сторон.

На последних секундах динамовцы едва не ушли от поражения. Максим Джиошвили мог перевести игру в овертайм, но в итоге остановился в сантиметрах от хет-трика. На помощь блестяще проведшему эту игру Костину пришла штанга.

Источник фото: РИА Новости

3:2 - «Сибирь» прерывает семиматчевую беспроигрышную серию «Динамо». При этом сами новосибирцы побеждают уже в четвёртой игре подряд. Кратковременная потеря концентрации обернулась для команды Алексея Кудашова поражением в юбилейном матче. Впереди у «Динамо» домашняя встреча с «Авангардом», где проще бело-голубым почти наверняка не будет.

СКА обыграл «Адмирал» и забрал вратаря соперника. В Питере загубят ещё один талант
СКА обыграл «Адмирал» и забрал вратаря соперника. В Питере загубят ещё один талант
Вратарь «моряков» Никита Серебряков в результате обмена переезжает в Санкт-Петербург.
25.09.2023 17:00
Хоккей
автор: Юрий Усынин
«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»
«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»
Казанцы взяли реванш за поражение в первой игре с «Салаватом Юлаевым».
24.09.2023 19:34
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Джокер в колоде Фёдорова. Соркин принёс победу ЦСКА в матче с «Локомотивом»
Джокер в колоде Фёдорова. Соркин принёс победу ЦСКА в матче с «Локомотивом»
Армейцы взяли реванш у ярославцев через пять дней после поражения в Москве.
23.09.2023 19:28
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Сделка века в НХЛ. Знаменитый клуб купили за рекордную сумму
Сделка века в НХЛ. Знаменитый клуб купили за рекордную сумму
На «Оттаву» претендовали звёзды Голливуда и рэпер.
22.09.2023 15:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
«Лада» выиграла у ЦСКА впервые за 14 лет. Чемпион был ужасен
«Лада» выиграла у ЦСКА впервые за 14 лет. Чемпион был ужасен
Армейцы потерпели шестое поражение в девяти матчах КХЛ.
21.09.2023 20:32
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Из гадкого утёнка в настоящего леопарда. Как «Сочи» стал лидером КХЛ
Из гадкого утёнка в настоящего леопарда. Как «Сочи» стал лидером КХЛ
Безнадёжный аутсайдер отечественного хоккея взлетел в тройку лучших.
20.09.2023 12:30
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Российский хоккеист НХЛ трагически погиб посреди озера. С парнем прощались тысячи американцев
Российский хоккеист НХЛ трагически погиб посреди озера. С парнем прощались тысячи американцев
Дмитрий просто хотел отдохнуть с друзьями на водной прогулке.
20.09.2023 00:00
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Птенцы Ларионова — пока не орлы. Торпедовцы впервые в сезоне не смогли забить
Птенцы Ларионова — пока не орлы. Торпедовцы впервые в сезоне не смогли забить
В матче уфимцев и нижегородцев всё решила одна заброшенная шайба.
18.09.2023 19:57
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?
СКА на дне. Что происходит с питерским грандом?
Питерская команда проиграла уже пять матчей подряд и опустилась на дно не только Западной конференции, но всей КХЛ.
18.09.2023 11:59
Хоккей
автор: Юрий Усынин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.