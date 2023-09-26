Российский тренер набросился на фанатов прямо во время матча. Разбираться пришлось ОМОНу

Репутация скандалиста преследует Андрея Назарова на протяжении всей карьеры. Ещё будучи хоккеистом, он выступал в роли тафгая, регулярно устраивая на льду дикие потасовки. С трудом сдерживать агрессию россиянину удаётся и в роли тренера. Обычно жертвами специалиста становились судьи и журналисты, но однажды от Грязного Наза досталось и фанатам.

12 лет назад тренер, тогда работавший в «Витязе», с клюшкой накинулся на болельщиков чужой команды прямо во время матча.

Защищать трибуны от Назарова пришлось ОМОНу.

Грязные «богатыри»

Тренерская карьера Андрея Назарова началась в 2007 году, когда тот возглавил «Трактор». Специалист провёл у руля челябинского клуба три сезона, однако добиться сколько-нибудь значимых результатов не сумел: дальше 1/8 финала Кубка Гагарина команда не прошла ни разу. Зрителям та команда запомнилась своим стилем: следуя заветам бывшего тафгая, «трактористы» играли жёстко и грубо.

Спустя три года россиянина назначил на аналогичный пост «Витязь». Больших целей подмосковный клуб перед собой тогда не ставил, так что 21-е место по итогам первого сезона местных боссов не смутило - и Назаров продолжил управлять командой в кампании-2011/12.

РИА Новости

Второй год работы в Чехове складывался у Назарова не особенно лучше первого: почти к каждому матчу «Витязь» подходил в статусе аутсайдера. 6 ноября 2011 года, однако, команде выпал неплохой шанс набрать очки. «Богатыри» должны были отправиться на выезд в Минск: местное «Динамо» тогда выглядело лучше, но навязать конкуренцию россияне белорусам тем не менее могли.

Матч стартовал для «Витязя» как нельзя лучше. Гости открыли счёт уже на второй минуте, быстро раскачав соперников. Минчане сообразили ответный гол в середине периода, но сразу после перерыва чеховцы снова вышли вперёд. Сдерживать соперника «богатырям» удавалось за счёт жёстких силовых приёмов, что сильно раздражало белорусских фанатов.

«Не держите зла»

После очередной потасовки на льду чаша их терпения переполнилась. Болельщики захотели вступиться за команду - и обрушили своё негодование на скамейку запасных «Витязя». Белорусы и до того активно провоцировали Назарова, выкрикивая ему из-за спины оскорбительные кричалки и стуча в отделяющее их от хоккеистов стекло. На этот же раз фанаты попросту начали забрасывать игроков мусором: как позже говорил сам специалист, в ход пошли «монеты, зажигалки, гайки».

Беспредел на трибунах в итоге вывел из себя и самого тренера. Тогда, выхватив клюшку у одного из своих игроков, Назаров буквально кинулся на фанатов, пытаясь достать их за перегородкой. Конфликт между специалистом и болельщиками продолжался меньше минуты, но стал едва ли не самым ярким моментом встречи. Вмешаться в инцидент в итоге пришлось ОМОНу: сотрудники правопорядка встали между хулиганами и тренером «Витязя», остановив разборки.

Архив "Советского спорта"

Удержать победу в том матче «Витязю» не удалось: в третьем периоде «Динамо» всё-таки взяло своё, выиграв со счётом 3:2. Тренера это обстоятельство раззадорило ещё сильнее, так что после матча он продолжил нападки и даже угрозы в адрес белорусских болельщиков, из-за чего включиться в историю пришлось уже… правоохранительным органам.

На следующий день сотрудники милиции прибыли в гостиницу, где остановилась команда, и добились от Назарова извинений на камеру.

— Приношу глубокие извинения болельщикам, жителям Белоруссии… Как тренер клуба КХЛ, тренер сборной России я, наверное, так себя не должен был вести. Эмоции иногда захлёстывают… В целом это рабочий момент. Мы всех вас любим, уважаем. Не держите зла на нас, — говорил Назаров.

Занялась инцидентом с участием Назарова впоследствии и сама КХЛ. Несмотря на то что тренер позже сделал ещё одно официальное заявление, извинившись за свой проступок, наказания ему избежать не удалось. Лига дисквалифицировала Грязного Наза на два матча, также выписав ему штраф в размере 130 тыс. рублей. Этот же сезон стал для специалиста последним во главе «Витязя».

«Разочарован, петушара?» Российский тренер в ярости избил врача на глазах начальства