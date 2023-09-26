Русский гигант покорит американское захолустье. Проворова рано списывать со счетов

Североамериканский портал The Hockey Writers, пишущий о хоккее, составил список из четырёх худших обменов в НХЛ, состоявшихся в межсезонье. В их числе оказался Иван Проворов, который перебрался из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс». Конечно, переезжать из крупного мегаполиса на восточном побережье с богатой историей в один из самых скучных городов НХЛ не слишком весело, но мы всё-таки предлагаем сосредоточиться чисто на игровых аспектах.

Это было довольно неожиданно, ведь россиянина признавали лучшим защитником «Филадельфии» в четырёх из шести предыдущих сезонов, в том числе в последнем на данный момент. Конечно, «лётчики» выступили в прошлый раз довольно слабо – 14-е место в Восточной конференции. Но Иван отнюдь не провалился, проведя вполне приличный сезон. Неужели в авторе статьи взыграла обида на защитника, который первым в лиге отказался надеть «радужную» майку на раскатке? За ним позднее последовали ещё несколько хоккеистов и даже целых команд.

Будем честны, вполне можно понять, почему «Флайерз» решили обменять дорогостоящего защитника. Команда очевидно уходит в перестройку, сигналом к чему стал прошедший драфт, где они выбрали Матвея Мичкова. К тому же всё-таки стоит признать, что Проворов, вероятно, не оправдал в полной мере надежды руководства клуба, которое выбирало его под высоким седьмым пиком на драфте восемь лет назад. Иван лишь раз преодолел планку в 40 очков, а последние два сезона стали худшими для его коэффициента полезности – минус 20 и 17.

Источник фото: ХК «Филадельфия Флайерз»

С другой стороны, почему «Коламбус» должен считать себя проигравшим в этой сделке, если за вполне умеренную плату получает качественного защитника для первой или второй пары? Да, контракт на шесть лет и 40,5 миллионов долларов выглядит солидно, но по нему осталось отыграть только два года. Это раз. А во-вторых, в результате трёхсторонней сделки «Лос-Анджелес Кингз» возьмут на себя 30% зарплаты россиянина. Отдать в обратном направлении первый и условный второй раунд драфта – это вполне адекватная цена.

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен говорил о том, что клуб в межсезонье в первую очередь искал усиление на синюю линию. Кстати, учитывая левый хват клюшки у россиянина, это почти гарантированно разводит Проворова и ещё одного топового защитника клуба Зака Веренски по разным парам обороны. Однако у россиянина есть и ряд других козырей – хорошее для его габаритов катание, выносливость, мощный бросок, умение отдать точную передачу и способность оставаться полезным на обеих сторонах площадки. А также ощущение, что он ещё не реализовал весь свой потенциал.

Источник фото: NHL.com

К тому же «Коламбус», в отличие от соседа по подвалу турнирной таблицы НХЛ «Филадельфии», не планирует сливаться. Наоборот, команда пошла ва-банк: позапрошлым летом подписала большой 6-летний контракт с Веренски, прошлым продлила за большие деньги травматичного снайпера Патрика Лайне и забрала с рынка свободных агентов самый лакомый кусок – Джонни Годро. Разумеется, выписав очень солидный чек. А вслед за Проворовым выменяла из «Нью-Джерси Дэвилз» Деймона Северсона. Хотя его новое соглашение как раз очень сложно назвать адекватным, но чисто с игровой точки зрения это тоже, безусловно, усиление.

Мы недавно рассказывали о том, что «Коламбус» незадолго до начала сезона лишился главного тренера, что может ударить по перспективам клуба в предстоящем сезоне. Но в любом случае странно считать обмен Проворова плохим, когда команда добавила себе в состав классного защитника с нереализованным до конца потенциалом за адекватную цену. Дальше уже сам Иван должен доказать, что все критики были не правы.