Ларионов взял реванш у «Ак Барса». Нижегородская молодёжь сделала разницу

Спустя почти две недели лидеры Запада «Торпедо» снова встречалось с одним из лидеров Востока «Ак Барсом», правда на этот раз – дома, в Нижнем Новгороде. Матч в Казани обернулся для подопечных Игоря Ларионова обидным поражением (3:4), но в последующих встречах автозаводцы исправно набирали очки. «Ак Барс» же приехал в гости завершать короткий выезд, который начался с фиаско в Минске против «Динамо» (2:3).

ЛАРИОНОВ ОТКРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОГО ТАЛАНТА

Первый период в целом прошёл почти под полную диктовку хозяев. Пожары полыхали во владениях молодого вратаря гостей Ахтямова чуть ли не каждые пару минут. Торпедовцы очень быстро перемещались по льду, часто оставляя неудел опытных казанцев. Атакующий форчеккинг подопечных Ларионова зашкаливал. Складывалось ощущение, что на льду команды с разным уровнем готовности к регулярному чемпионату.

ХК "Торпедо"

Моменты для того, чтобы забросить первую шайбу в матче были у Летунова, Коваленко, Артамонова, но забросили нижегородцы лишь в своём очередном большинстве. Именно тогда пружина распрямилась окончательно. Коваленко ворвался в зону, красиво накрутил двоих соперников и сделал перевод на Артамонова, который принял шайбу и бросил точно в дальний угол. Эта заброшенная шайба оказалась первой для 17-летнего форварда в КХЛ!

В конце первого отрезка у «Ак Барса» был прекрасный шанс для того, чтобы сквитать неприятную разницу, но играя почти полторы минуты 5 на 3 подопечные Зинэтулы Билялетдинова не смогли переиграть, крутившегося как белка в колесе вратаря «Торпедо» Адама Хуску. Самый опасный бросок нанёс Галиев, но словак стоял как стена, отразив шайбу, летевшую в угол плечом.

ХК "Торпедо"

ГОСТИ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Сдержав стартовый натиск «Ак Барса» в меньшинстве, топердовцы вновь завертели карусель у ворот гостей. Разнонаправленное быстрое движение форвардов ввергало в панику защитников из Казани. Однако, в середине второго отрезка казанцы ожили и заперли в своей зоне хозяев, не давая вздохнуть ни на секунду.

К результативным действиям это не привело, но игра получила новый вектор развития, где не только «Торпедо отличалось молниеносными атаками с множеством передач,а и гости давали жару у ворот Хуски. Игра отличалась тем, что в ней практически не было остановок, а промежутки игры без свистков длились по три-четыре минуты подряд.

Последние минут пять второго периода прошли под диктовку игроков из Нижнего Новгорода. Очередные стремительные развороты с непредсказуемыми передачами и перемещениями форвардов хозяев поля. И нельзя было сказать, какое звено солирует у Ларионова номинально первое или четвёртое - они все были одинаково хороши и опасны.

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ КАЗАНЦЕВ

В самом начале третьего периода гости неожиданно сравняли счёт. Радулов из угла запустил шайбу по борту, Адамчук закрыл синюю линию и набросил на пятак, а Кагарлицкий мастерски подправил шайбу в ворота. Расслабились хозяева в дебюте решающего отрезка. Мало того, что пропустили шайбу, ещё и позволили «Ак Барсу» после пропущенной шайбы поиграть в большинстве.

РИА Новости

Опытные хоккеисты из Казани постоянно искали свой момент в зоне «Торпедо». Каждое действие игроков хозяев караулилось подопечными Белялетдинова, дабы поймать удачу за хвост. Но и торпедовцы не сидели в тени, используя каждую вылазку в зону соперника с пользой с виде опасных хлёстких бросков по воротам Ахтямова.

ХК "Ак Барс"

В концовке периода команды уже откровенно отвечали атакой на атаку. Каждая команда хотела добиться победы в основное время. На выпады Коваленко,Фирстова и Атанасова своим мастерством отвечали Шипачёв, Радулов и Яшкин. Так команды доиграли до овертайма, в котором Атанасов с передачи Коваленко поставил жирную точку в игре.

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