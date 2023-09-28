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ЦСКА против Третьяка. Чемпион не пощадил внука легенды

Действующие обладатели Кубка Гагарина прервали беспроигрышную серию сочинцев.
ЦСКА против Третьяка. Чемпион не пощадил внука легенды
28 сентября 2023 22:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Ещё год назад расклад сил перед очередным матчем ЦСКА и хоккейного клуба «Сочи» не вызывал бы никаких сомнений. Но новый сезон команда Сергея Фёдорова начала неудачно. Перед очной встречей с южанами армейцы занимали предпоследнее место в конференции и не попадали в зону плей-офф.

Команда Дмитрия Кокорева пока, напротив, приятно удивляет. После непростой гостевой победы над «Спартаком» успешная серия «леопардов» достигла шести матчей. И сочинские хоккеисты всерьёз настраивались на то, чтобы отправиться в Нижний Новгород в отличном настроении.

РИА Новости

В первом периоде южане смотрелись неплохо. Но переиграть Александра Шарыченкова так и не смогли. А вот ЦСКА смог использовать один из своих шансов. Данил Юртайкин вывел армейцев вперёд. Такой результат по итогам двадцати минут давал сочинцам надежду на то, что им всё-таки удастся зацепиться за очки и в этой встрече.

Но второй отрезок игры разрушил эти иллюзии. Ближе к середине периода шайбы в ворота Максима Третьяка посыпались как из рога изобилия. Виталий Абрамов, Владислав Провольнев и Прохор Полтапов сняли, пожалуй, все вопросы о победителе этой встречи. А донельзя расстроенный Третьяк отправился на скамейку запасных, уступив место на посту номер один Михаилу Бердину.

РИА Новости

Но и резервному голкиперу хоккейного клуба «Сочи» недолго удавалось оставаться «сухим». Михаил Григоренко и Константин Окулов испортили настроение и ему. 6:0 после двух периодов — и в этой игре оставалась только одна интрига — каким же будет итоговый счёт по завершении шестидесяти минут.

РИА Новости

На третий период Дмитрий Кокорев,по всей видимости, дал своей команде лучшую из возможных в этой ситуации установок. А именно — попытаться не проиграть ещё крупнее, заодно попробовав забросить хотя бы одну шайбу. Остановить голевой фейерверк армейцев гостям удалось, а вот решение второй части задачи предстояло поискать.

Дважды к успеху был близок Борна Рендулич, но москвичей выручил Шарыченков. И всё-таки форвард сочинцев отметился в итоговом протоколе — он вывел на бросок Дмитрия Завгороднего, который переиграл голкипера ЦСКА.

Красно-синим было непросто смириться с пропущенной шайбой — и Сергей Фёдоров запросил видеопросмотр на предмет паса рукой. Но в итоге гол всё-таки был засчитан. И всё-таки последнее слово в этом матче осталось за хозяевами льда. Окончательный результат в самой концовке установил Юртайкин, оформивший дубль. 7:1 — ЦСКА громит одну из главных сенсаций начала сезона и догоняет идущую на границе зоны плей-офф «Северсталь».

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