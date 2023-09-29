Уфимцы не справились с Прессом. Гол шведского защитника принёс победу «Металлургу»

Матч «Салавата Юлаева» и «Металлурга» открывал программу пятницы в Континентальной хоккейной лиге. Команды уже встречались в нынешнем сезоне, и тогда уфимцы также дома уступили команде Андрея Разина — 1:2. Так что очередная игра приобретала для хозяев льда принципиальное значение.

В свою очередь магнитогорцы перед вторым в рамках регулярного чемпионата визитом в столицу Башкортостана проиграли три матча подряд, причём в Череповце вели с перевесом в три шайбы, а в Мытищах — в две. Так что хоккеисты «Металлурга» в дополнительном настрое тоже не нуждались.

Источник фото: ХК «Салават Юлаев»

Команды вышли на лёд в необычной форме. Традиционная акция «Доброматч» давно прижилась в лиге, так что дизайн экипировки был разработан при помощи детей, страдающих ДЦП. И эмблемы клубов, и надписи на амуниции хоккеистов были выполнены на основе детских работ. А все полученные от проведения игры средства направлялись в соответствующий благотворительный фонд.

Первый период прошёл при превосходстве «Металлурга». Пробить Александра Самонова до перерыва гости не смогли, но работы у него в стартовой двадцатиминутке было явно больше, чем у его магнитогорского визави.

Во втором отрезке игра развивалась в похожем ключе. Борьбы на льду было куда больше, чем острых эпизодов. «Металлург» продолжал обстреливать ворота Самонова. И к середине периода их преимущество по броскам в створ достигло совсем уж неприличной отметки для матча примерно равных соперников — 23:7 в пользу магнитогорцев.

«Салават Юлаев» ответил опаснейшим моментом в исполнении Евгения Тимкина, долгие годы выступавшего за «Металлург» и выигравшего с ним два Кубка Гагарина. Форвард в одной атаке нанёс два броска практически в упор, но Артём Загидулин отвёл угрозу. Незадолго до второго перерыва уфимцы остались втроём, но пытаться использовать столь солидный перевес гостям предстояло уже в третьем отрезке.

Источник фото: ХК «Металлург»

Хозяева были близки к тому, чтобы выстоять. Но когда пятый игрок «Салавата Юлаева» уже выскочил на лёд, магнитогорцы добились-таки своего. Могучий бросок Робина Пресса стал неразрешимой задачей для голкипера уфимцев.

Теперь хозяевам льда нужно было срочно прибавлять. И команда Виктора Козлова сумела перестроиться по ходу игры. Работы у Загидулина заметно прибавилось, но вратарь «Металлурга» ошибок не допускал. Игра неумолимо приближалась к концовке, а «Салават Юлаев» по-прежнему уступал с минимальным счётом. Голкипер магнитогорцев продолжал крутиться как белка в колесе, уфимцы давили — развязка могла наступить в любой момент.

За 97 секунд до сирены Козлов взял тайм-аут. И это означало, что штурм «Салавата Юлаева» вошёл в завершающую фазу. Магнитогорцы дважды бросали по пустым воротам, но оба раза шайба прошла мимо. Так что интрига жила до последних секунд.

Источник фото: ХК «Металлург»

И всё-таки «Металлург» выстоял. Команда Андрея Разина во второй раз в сезоне обыграла «Салават Юлаев» и укрепила свои позиции на вершине Восточной конференции. А уфимцы попытаются взять реванш уже совсем скоро — 6 и 8 октября эти соперники дважды сыграют в Магнитогорске.