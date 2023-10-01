Овечкин пока не стар, а суперстар. Но погоня за Гретцки может затянуться

Погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки — одна из главных интриг ближайших лет в НХЛ. Сам великий канадец, похоже, уже смирился с тем, что лидер атак «Вашингтона» рано или поздно сместит его с исторической первой строчки. И выразил готовность поздравить Александра, как только это произойдёт. Вот только выполнение оставшейся части задачи может всерьёз затянуться по ряду причин.

Пока ясно, как минимум, одно — рекорд точно не будет побит в ближайшем регулярном чемпионате. Овечкина отделяют от Гретцки более 70 шайб. И превзойти самого себя двадцатидвухлетнего, когда он остановился на отметке в 65 точных бросков, не под силу даже такому волшебнику как Александр.

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Так что гонка за рекордом будет продолжаться ещё как минимум два сезона. Кто-то может сказать, что этого вполне достаточно. Ведь прошлый чемпионат Овечкин завершил на отметке в 42 заброшенные шайбы. Но математика в таких ситуациях обычно работает плохо.

Для того, чтобы такой оптимистичный прогноз стал реальностью должна сойтись воедино целая масса факторов. Во-первых, Александр с каждым годом не молодеет. А это — и дополнительный риск получения травм, которые на протяжении большей части карьеры обходили его стороной, и большие сомнения в том, что форвард «Вашингтона» сможет провести два сезона подряд на таком же фантастическом уровне.

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Да, Александру изо всех сил помогают его партнёры по команде. Но похоже, что боссам «Кэпиталз» такое положение вещей очень скоро надоест. После триумфа в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году, клуб никак не может преодолеть даже барьер первого раунда, а в прошлом сезоне и вовсе не попал в плей-офф. И одной из причин этой неудачи злые языки тут же поспешили назвать излишнее увлечение хоккеистов «Вашингтона». После одного провального сезона оргвыводов не последовало, но если столичный клуб начнёт сыпаться и на старте нового чемпионата, Овечкину с большой вероятностью придётся забыть об особом положении в команде.

Поэтому шутки о том, что Александру придётся встретить на льду сорокапятилетие, а то и полувековой юбилей, в последнее время звучат всё чаще. И хотя в них есть немалая доля преувеличения, повод для размышлений всё-таки есть.

Вообще, в добром подтрунивании на тему возраста над продолжающими выступать ветеранами нет ничего предосудительного. Над Юрием Жирковым в последние годы игры на высшем уровне шутили, что в качестве венца карьеры ему осталось дождаться на поле внука Хенрика Ларссона. Ироничные аналогии в подобном ключе можно будет провести и для Овечкина — если, конечно, он не заставит всех скептиков замолчать уже по ходу сезона-2024/2025.

Источник фото: ХК «Вашингтон»

Сам Александр также спокойно относится к ироничным комментариям на тему своего возраста. И даже сам старается немного подыгрывать журналистам. Говоря об Иване Мирошниченко, он как будто невзначай проронил фразу «Боже, как же я стар», вызвав бурю смеха. Так что пока второй снайпер в истории способен добродушно подшучивать на самим собой, он будет гнаться за рекордом Гретцки изо всех сил. И вопрос только в том, где найти праздничный торт, на котором поместились бы 895 свечей.