Овечкин пока не стар, а суперстар. Но погоня за Гретцки может затянуться

Погоня Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки — одна из главных интриг ближайших лет в НХЛ. Сам великий канадец, похоже, уже смирился с тем, что лидер атак «Вашингтона» рано или поздно сместит его с исторической первой строчки. И выразил готовность поздравить Александра, как только это произойдёт. Вот только выполнение оставшейся части задачи может всерьёз затянуться по ряду причин.
Пока ясно, как минимум, одно — рекорд точно не будет побит в ближайшем регулярном чемпионате. Овечкина отделяют от Гретцки более 70 шайб. И превзойти самого себя двадцатидвухлетнего, когда он остановился на отметке в 65 точных бросков, не под силу даже такому волшебнику как Александр.
Так что гонка за рекордом будет продолжаться ещё как минимум два сезона. Кто-то может сказать, что этого вполне достаточно. Ведь прошлый чемпионат Овечкин завершил на отметке в 42 заброшенные шайбы. Но математика в таких ситуациях обычно работает плохо.
Для того, чтобы такой оптимистичный прогноз стал реальностью должна сойтись воедино целая масса факторов. Во-первых, Александр с каждым годом не молодеет. А это — и дополнительный риск получения травм, которые на протяжении большей части карьеры обходили его стороной, и большие сомнения в том, что форвард «Вашингтона» сможет провести два сезона подряд на таком же фантастическом уровне.
Да, Александру изо всех сил помогают его партнёры по команде. Но похоже, что боссам «Кэпиталз» такое положение вещей очень скоро надоест. После триумфа в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году, клуб никак не может преодолеть даже барьер первого раунда, а в прошлом сезоне и вовсе не попал в плей-офф. И одной из причин этой неудачи злые языки тут же поспешили назвать излишнее увлечение хоккеистов «Вашингтона». После одного провального сезона оргвыводов не последовало, но если столичный клуб начнёт сыпаться и на старте нового чемпионата, Овечкину с большой вероятностью придётся забыть об особом положении в команде.
Поэтому шутки о том, что Александру придётся встретить на льду сорокапятилетие, а то и полувековой юбилей, в последнее время звучат всё чаще. И хотя в них есть немалая доля преувеличения, повод для размышлений всё-таки есть.
Вообще, в добром подтрунивании на тему возраста над продолжающими выступать ветеранами нет ничего предосудительного. Над Юрием Жирковым в последние годы игры на высшем уровне шутили, что в качестве венца карьеры ему осталось дождаться на поле внука Хенрика Ларссона. Ироничные аналогии в подобном ключе можно будет провести и для Овечкина — если, конечно, он не заставит всех скептиков замолчать уже по ходу сезона-2024/2025.
Сам Александр также спокойно относится к ироничным комментариям на тему своего возраста. И даже сам старается немного подыгрывать журналистам. Говоря об Иване Мирошниченко, он как будто невзначай проронил фразу «Боже, как же я стар», вызвав бурю смеха. Так что пока второй снайпер в истории способен добродушно подшучивать на самим собой, он будет гнаться за рекордом Гретцки изо всех сил. И вопрос только в том, где найти праздничный торт, на котором поместились бы 895 свечей.