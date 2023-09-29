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Овечкин взял шефство над российским талантом. Иван отплатил результативной игрой

Мирошниченко дебютировал в предсезонном матче за «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин взял шефство над российским талантом. Иван отплатил результативной игрой
29 сентября 2023 13:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В спорте случается много чудесных моментов преображения и вырванных побед, вопреки здравому смыслу. А бывают и другие, грустные истории, связанные с болезнями, которые, как снежный ком, неожиданно падают на молодых хоккеистов. Это всего необъяснимо и очень грустно.

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Недавняя трагедия с Родионом Амировым серьёзно всколыхнула медиа-пространство, но случаются и счастливые выздоровления. Иван Мирошниченко не только поборол, диагностированную в марте 2022 года лимфому Ходжкина, но и успешно вернулся в элитный хоккей.

Мирошниченко неожиданно для многих расторг в мае 2023 года контракт со своим родным омским «Авангардом». Прямо скажем, игра за «ястребов» в прошлом сезоне Ивану не особенно удалась. Вероятно, на фоне прохождения лечения и последующей реабилитации, молодой форвард сыграл всего 26 матчей в КХЛ, в которых набрал лишь 4 очка (3 гола - 1 передача).

ХК "Авангард"

Однако, тогда же, когда Мирошниченко узнал о страшном заболевании, его под общим 20-м номером задрафтовал в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Клуб Александра Овечкина давно приглядывался к талантливому нападающему, и даже диагноз не отпугнул боссов столичного американского клуба от выбора россиянина под высоким номером.

Дебют Ивана случился в предсезонном матче «Кэпиталз» с «Детройтом». Мирошниченко вышел в первом звене команды с Александром Овечкиным и Никласом Бэкстрёмом. Новый главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему поставил Ивана в состав.

«Система и структура? Это неважно. Я не хочу, чтобы Мирошниченко слишком много думал об этом. Я хочу увидеть, как он выйдет и будет работать изо всех сил. Хочу посмотреть на его катание. Да, он почти всю карьеру играл на левом фланге, но его место в звене Ови важнее позиции», — рассказал Карбери.

ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В итоге, бывший омский «ястреб» оправдал оказанное ему доверие, отдав в игре с «Детройтом» сразу две голевые передачи. Первая случилась во втором периоде, когда «Вашингтон» уже уступал в счёте. Именно Мирошниченко начал шикарную комбинацию, которую продолжил Овечкин пасом на Бэкстрёма, после чего многоопытный швед сравнял счёт. Второй раз Иван ассистировал Джону Карлсону в момент, когда «столичные», по сути, окончательно решили исход поединка.

После игры к российскому игроку приковано большое внимание журналистов, а переводчиком у него выступил капитан Овечкин.

«Какие эмоции после дебютного матча в НХЛ? Рад играть с такими людьми, за которыми я раньше только смотрел по телевизору. Ови задрафтовали в НХЛ, когда я только родился. Для меня это было очень воодушевляюще», — сказал Мирошниченко в интервью пресс-службе «Вашингтона».

НХЛ

Сам же Александр Великий тоже не остался в стороне от комментария по игре Ивана.

«Он отдал две результативные передачи и имел довольно хорошие шансы на гол. Ты нервничал? (спросил Овечкин у Мирошниченко и получил ответ: «В первом периоде эмоции зашкаливали!») Первый период был для него эмоциональным. Но во втором и третьем, я думаю, он вроде как понял, что происходит, и я думаю, что в целом он провёл хорошую игру.

Приятно видеть, как молодые игроки подходят к тренировочному сбору в форме. Думаю, для них очень важно получить этот опыт, чтобы поиграть со мной, Оши, Бэки. Это хороший урок, своего рода маленький шаг вперёд», — цитирует Овечкина The Hockey News.

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источник: «Советский спорт»
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