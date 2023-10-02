Мичков стал кошмаром для Ротенберга. «Сочи» в яркой голевой перестрелке обыграл СКА

Встреча хоккейного клуба «Сочи» и СКА выделялась среди матчей обширной программы понедельника в КХЛ сразу по нескольким причинам. Одна из них — это положение команд в турнирной таблице. Южане, в прошлом сезоне установившие два антирекорда по количеству поражений подряд, этой осенью преобразились. По большому счёту, за первый месяц регулярного чемпионата, у «леопардов» была только одна провальная игра — против ЦСКА в Москве. Клуб из Санкт-Петербурга изрядно лихорадило — и к очередной встрече они подходили лишь на седьмом месте в конференции.

ХК СКА

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Второй, и, пожалуй, главный аспект — это ожидаемый выход на лёд против СКА Матвея Мичкова. Вторую в карьере отправку молодого форварда в Сочи многие восприняли как своего рода ссылку. Да и сам талантливый хоккеист вряд ли может радоваться таким вынужденным скитаниям. Так что Матвею в игре против невских армейцев было что доказывать.

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Встреча началась с острых атак гостей. Дважды за первые три минуты игроки СКА выскакивали один на один с голкипером сочинцев, Но Михаил Бердин оба раза выручил свою команду. И всё же петербуржцы добились своего, вновь поймав соперника на ошибке. Выход 2 в 1 завершился точным броском Арсения Грицюка.

После этого могло показаться, что «Сочи», как и в матче против ЦСКА, будет раздавлен атакующим катком соперника. Но у Мичкова и его партнёров по тройке на этот счёт были другие планы. На то, чтобы организовать ответную шайбу, у хозяев льда ушло всего 37 секунд. Быстрая атака второго звена сочинцев закончилась голом Матвея с передачи Артура Тянулина. В дальнейшем счёт мог измениться, как в одну, так и в другую сторону. Но на первый перерыв команды отправились при равенстве на табло.

ХК "Сочи"

Во втором периоде СКА ожидаемо прибавил. Но Михаил Бердин на последнем рубеже ошибок не допускал, несколько раз серьёзно выручив свою команду. Сочинцы перешли на очевидную игру на контратаках. И дважды добились успеха. Вторую шайбу в ворота Артемия Плешкова вновь организовало звено Тянулин-Гараев-Мичков. Матвей удержал шайбу в чужой зоне и переадресовал её Артуру, а Амир поставил точку в этой комбинации.

ХК "Сочи"

А затем в дело включилась и четвёртая тройка южан. Прорыв Антона Сагадеева, подправление Никиты Феоктистова — и на табло уже 3:1 в пользу «Сочи». Армейцы попытались сократить отставание ещё до сирены на второй перерыв, но Бердин не дал этим надеждам гостей сбыться. Так что в третьей двадцатиминутке команде Романа Ротенберга предстояло решать очень непростую задачу.

Сразу после возвращения на лёд армейцы ещё активнее насели на ворота Бердина. И смогли во второй раз огорчить блестяще проводившего этот матч голкипера соперников. Во многом Василию Глотову помог рикошет от Кирилла Рассказова, но гол от этого не утратил своей значимости — сочинцам предстояло сложнейшее испытание в оставшееся до сирены время.

Перелом в матче мог наступить, когда СКА заработал первое в матче большинство. Но армейцы не только не сумели отличиться, но и сами нарушили правила. Чем в очередной воспользовались Мичков и его партнёры. Матвей записал на свой счёт вторую в матче результативную передачу, а Амир Гараев направил шайбу в сетку.

ХК СКА

Гости не сдались и при помощи ещё одного рикошета вновь вернули интригу в игру. Роман Ротенберг отправил Плешкова на скамейку почти за три минуты до сирены, но закончилось это броском по пустым воротам Кирилла Рассказова. Гол Гальченюка за шесть секунд до окончания игры уже ничего не мог изменить. 5:4 — хоккейный клуб «Сочи» в феерическом матче вырывает победу у СКА. А Матвей Мичков доказывает руководству армейцев, что решение расстаться с ним было ошибкой.