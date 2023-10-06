Сафиуллин разгромил Зверева. Россиянин совершил главную сенсацию недели!

Шанхайский турнир ATP-1000 продолжает радовать нас сенсационными результатами. И становится вдвойне приятно от того, что главным творителем неожиданных результатов стал россиянин. В первом круге он магическим образом одолел британца Энди Маррея, а теперь же под раздачу попал Александр Зверев.

В рамках второго круга на корте «Ци Чжун Форестс» схлестнулись Роман Сафиуллин и русский немец Зверев. За все время оба теннисиста встречались друг с другом дважды, и каждый раз победителем выходил Александр, причем, оба матча заканчивались со счетом 2:1. Самым обидным для россиянина стал проигрыш в финале турнира в Чэнду.

Getty Images

Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду

Фаворитом данной встречи считался Зверев, и это вполне логично, когда 10 строчка рейтинга ATP встречается с 50-й. Однако, Роману удалось разрушить все ожидания публики и сотворить нечто невероятное, что удается лишь игрокам по типу Чорича.

В этот раз игра сразу же перешла под контроль Сафиуллина. Россиянин сходу избрал атакующую стратегию, чем буквально «ошарашил» своего соперника. В особенности это проявлялась на подачах: они были настолько сильными, что Зверев мало что смог противопоставить этому. Немец отметился большим количеством ошибок, а мячи от него нередко прилетали в сетку.

Getty Images

Пока Александр пытался найти свою игру, Роман брал один сет за другим, и только после 3 проигранных розыгрышей русско-немецкий теннисист смог отыграть один гейм. Но это была лишь минутная вспышка: оба игрока обменялись выигранными розыгрышами, после чего россиянин довел дело до конца. 6:3 в первом сете, сенсация!

Казалось, что проигранный сет лишь разозлит Зверева и тот покажет более мощный теннис. Это и произошло - у него получилась выиграть первый гейм, помог и фактор своей подачи. Но что произошло дальше, не попадает ни под какое объяснение. Сафиуллин стал показывать такую игру, какой не было даже в противостоянии с Марреем. 6 выигранных сетов подряд - это просто немыслимо.

Роман включил «режим монстра», против которого Зверев ничего не смог противопоставить: 11 - 8 по ударам на вылет и ошибкам у Александра. Прием атаки, подача, выходы к сетке. А как Сафиуллин атаковал справа, невообразимо. Разнообразная, красивая, можно даже сказать, эстетичная игра в исполнении россиянина, который продолжает свое сенсационное триумфальное шествие.

Getty Images

От игры Сафиуллина уже пострадали два топовых игрока. Следующим «на съедение» россиянину подается 20 номер рейтинга американец Бен Шелтон. Получится ли у него развить свой успех? Временная вспышка или Роман - реально топ? Ответ на эти вопросы мы получим уже 8 октября.

Сафиуллин обыграл Зверева и вышел в третий круг турнира в Шанхае