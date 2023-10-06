Сафиуллин разгромил Зверева. Россиянин совершил главную сенсацию недели!

Шанхайский турнир ATP-1000 продолжает радовать нас сенсационными результатами. И становится вдвойне приятно от того, что главным творителем неожиданных результатов стал россиянин. В первом круге он магическим образом одолел британца Энди Маррея, а теперь же под раздачу попал Александр Зверев.
В рамках второго круга на корте «Ци Чжун Форестс» схлестнулись Роман Сафиуллин и русский немец Зверев. За все время оба теннисиста встречались друг с другом дважды, и каждый раз победителем выходил Александр, причем, оба матча заканчивались со счетом 2:1. Самым обидным для россиянина стал проигрыш в финале турнира в Чэнду.
Роман Сафиуллин потерпел поражение от Зверева в финале турнира в Чэнду
Фаворитом данной встречи считался Зверев, и это вполне логично, когда 10 строчка рейтинга ATP встречается с 50-й. Однако, Роману удалось разрушить все ожидания публики и сотворить нечто невероятное, что удается лишь игрокам по типу Чорича.
В этот раз игра сразу же перешла под контроль Сафиуллина. Россиянин сходу избрал атакующую стратегию, чем буквально «ошарашил» своего соперника. В особенности это проявлялась на подачах: они были настолько сильными, что Зверев мало что смог противопоставить этому. Немец отметился большим количеством ошибок, а мячи от него нередко прилетали в сетку.
Пока Александр пытался найти свою игру, Роман брал один сет за другим, и только после 3 проигранных розыгрышей русско-немецкий теннисист смог отыграть один гейм. Но это была лишь минутная вспышка: оба игрока обменялись выигранными розыгрышами, после чего россиянин довел дело до конца. 6:3 в первом сете, сенсация!
Казалось, что проигранный сет лишь разозлит Зверева и тот покажет более мощный теннис. Это и произошло - у него получилась выиграть первый гейм, помог и фактор своей подачи. Но что произошло дальше, не попадает ни под какое объяснение. Сафиуллин стал показывать такую игру, какой не было даже в противостоянии с Марреем. 6 выигранных сетов подряд - это просто немыслимо.
Роман включил «режим монстра», против которого Зверев ничего не смог противопоставить: 11 - 8 по ударам на вылет и ошибкам у Александра. Прием атаки, подача, выходы к сетке. А как Сафиуллин атаковал справа, невообразимо. Разнообразная, красивая, можно даже сказать, эстетичная игра в исполнении россиянина, который продолжает свое сенсационное триумфальное шествие.
От игры Сафиуллина уже пострадали два топовых игрока. Следующим «на съедение» россиянину подается 20 номер рейтинга американец Бен Шелтон. Получится ли у него развить свой успех? Временная вспышка или Роман - реально топ? Ответ на эти вопросы мы получим уже 8 октября.
Сафиуллин обыграл Зверева и вышел в третий круг турнира в Шанхае