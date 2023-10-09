Антихоккей сильнее технарей Ларионова. «Торпедо» не смогло распечатать ворота «Локомотива».

И хозяева «Локомотив» и «Торпедо» на момент очной встречи имели в своём активе по 23 очка. Победитель этой дуэли должен был единолично возглавить Западную конференцию. Первая встреча между этими командами была на старте сезона и тогда победу праздновали подопечные Игоря Ларионова (5:2).

РИА Новости

У ярославцев было в активе целых шесть матчей подряд с набранными очками (пять побед и поражение по буллитам), волжане на выезде растерзали московское «Динамо» 7:1, так что матч клубов с противоположным подходом к хоккею должен был выйти огненным.

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Подопечные Игоря Никитина - это некое подобие проклятья для команд, исповедующих техничный стиль с большим количеством коротких передач. Нижегородский клуб хоть и имел ощутимое преимущество по владению и нахождению в зоне железнодорожников. Но при этом не получил ни одного шанса, чтобы выйти на открытое пространство для нанесения решающего броска. И даже в численном большинстве у «Торпедо» мало что получалось. Для любителей искрометного хоккея - ярославский вариант - явный антихоккей, но очки не пахнут, учитывая, что хозяева находятся во главе турнирной таблицы.

ХК "Торпедо"

При всём желании торпедовцев постояно убежать в быструю контратаку, они чересчур много удалялись на протяжении второго отрезка. Подопечные Никитина благодаря этому компоненту имели преимущество даже, несмотря на то, что гости достаточно умело нейтрализовывали любые попытки «Локомотива» обострить ситуацию. Однако, постоянная игра в меньшинстве могла вымотать любую команду, и «Торпедо» здесь не было исключением.

ХК "Торпедо"

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После длительного владения шайбой хозяева впервые в матче удалились и это большинство тут же использовали автозаводцы. Предоставилась возможность хоть какой-то свободы на льду и гости себя моментально ощутили как рыбы в воде. Лёгкий, быстрый перепас, растаскивание обороны ярославцев по бортам. Как итог - выстрел от синей линии без какого-либо сопротивления от капитана Алексея Кручинина. Но после видеопросмотра шайбу отменили, потому что до броска был офсайд. Однако, импульс матчу был задан, а «Локомотив» оказался не железным в обороне. Упорное противостояние с нулями на табло перетекло в третий период. Болельщикам, пришедшим на игру можно посочувствовать.

ХК "Локомотив"

Картина предыдущих отрезков никак не менялась, будто команды уже смирились с тем, что придётся эти самые скучные нули на табло преобразовывать во что-то предметное уже в овертайме или послематчевых буллитах. Вязкая игра без особенных взрывных комбинаций. «Локомотив» находился в своей стихии, «Торпедо» приняло правила игры хозяев, что им было не свойственно. Но хозяева оказались более удачливыми в этой сложной игре. Чуть более минуты оставалось до конца третьего периода, когда Георгий Иванов забил гол, который оказался не только победным, но и первым для него в сезоне.