Тика-така Ларионова. В Нижним Новгороде новая философия хоккея

Нижегородское «Торпедо» единолично вот уже более недели возглавляет регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023-2024. И если прошлогодняя вспышка, взлёт результатов подопечных Игоря Ларионова воспринималась, как разовый успех, то уже сейчас, ближе к октябрю месяцу можно смело заявить - «Торпедо» (Нижний Новгород) - это настоящий топ-клуб России, а может быть и всей Европы.

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Болельщики обычно голосуют ногами. В Нижнем нынче нет никаких парадоксов, что трибуны на каждую игру своего клуба забиты до отказа. На клуб ходят смотрят не только из-за постоянных побед и промежуточного лидерства на Западе КХЛ, но ещё и потому, что автозаводцы показывают настолько виртуозный хоккей, что порой от хитросплетений на льду и веерных комбинаций голова, в хорошем смысле слова, кругом идёт.

ХК "Торпедо"

Если в прошлом сезоне ещё нельзя было конкретно выделить лидеров команды и все четыре атакующих звена представляли одинаковую опасность воротам соперников, то сейчас Игорь Ларионов являет на свет уже сформировавшихся лидеров, на игру которых люди ходят посмотреть персонально. Тот же молодой и резвый Василий Атанасов. Сколько от его действий на льду радости, зажигательной смеси, задора и главное, - нет суматохи в принятии решений, несмотря на то, что каждый раз думаешь, - вот сейчас пойдёт неточная передача, сейчас ошибутся. Не ошибаются и каждое действие команды - продуманный манёвр гениального сценариста. Или уже набравшиеся опыта, в том числе, и в Северной Америке Коваленко, Летунов, и примкнувшие к ним в игровой философии Фирстов и Конюшков. Роли распределены чётко.

Обращает на себя внимание и вратарская позиция. Никто из двух вратарей не проседает и каждый старается выдать максимум. Головокружительные спасения, а заодно и надёжность, идут как от творца прошлогоднего успеха Ивана Кульбакова, так и от словацкого стража Адама Хуски. И всё как-то тихо и спокойно, без чертыханий и нервными сменами голкиперов при малейших проблемах или даже поражений.

ХК "Торпедо"

При игре с «Торпедо» соперники всяко рассчитывают на то, что команды в моменты особенной усталости или при игре в неравных составах начнут отбрасываться. Они же не роботы, им тоже бывает должно быть сложно, как физически, так и морально. Но нижегородские хоккеисты до последнего стараются через передачи отводить угрозы от ворот, что даже проявляется уже в шутках комментаторов во время матчей, которые акцентируют внимание на том - какой штраф у Ларионова к своим подопечным за расточительное распоряжение шайбой.

В этом сезоне тренерский штаб автозаводцев явил на свет очередных талантов, которым нет и восемнадцати лет. Никита Артамонов уже сейчас обращает на себя внимание различных скаутов и функционеров теми смышлёнными и техничными действиями, которые он показывает на льду. Он уже забивает и раздаёт, и действует в общей канве принимаемых решений. Игрок, который по обыкновению должен допускать достаточное количество брака из-за молодости и волнения, играет как человек, который провёл десяток лет в КХЛ. Или защитник Антон Силаев, по факту спортсмен лишь в апреле отпраздновал восемнадцатилетие, а состав «Торпедо» уже сложно представить без этого яркого защитника.

ХК "Торпедо"

В итоге, получается, что «Профессор» Игорь Ларионов строит не отдельно взятое «Торпедо», а продвигает на просторах российского хоккея целое направление комбинационно-техничного стиля. И это не может не привлекать или не увлекать. Нескучная игра без размазывания игры по бортам, без затяжных раскатываний в средней зоне, без бросков просто так, без расчётов на авось - разве это не глоток свежего дыхания? Чисто советская модель построения игры через быстрый пас, с неконтролируемыми соперником перемещениями, но с современными вкраплениями, учитывая, что и в силовую игру волжане не отказываются поиграть. Тика-така по-хоккейному, а нижегородское «Торпедо» - наша собственная «Барселона», времён Хосепа Гвардиолы.

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