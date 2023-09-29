ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тика-така Ларионова. В Нижним Новгороде новая философия хоккея

Лидер Западной конференции КХЛ задаёт популярные тренды в лиге.
Тика-така Ларионова. В Нижним Новгороде новая философия хоккея
29 сентября 2023 10:01
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» единолично вот уже более недели возглавляет регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023-2024. И если прошлогодняя вспышка, взлёт результатов подопечных Игоря Ларионова воспринималась, как разовый успех, то уже сейчас, ближе к октябрю месяцу можно смело заявить - «Торпедо» (Нижний Новгород) - это настоящий топ-клуб России, а может быть и всей Европы.

>>Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона

Болельщики обычно голосуют ногами. В Нижнем нынче нет никаких парадоксов, что трибуны на каждую игру своего клуба забиты до отказа. На клуб ходят смотрят не только из-за постоянных побед и промежуточного лидерства на Западе КХЛ, но ещё и потому, что автозаводцы показывают настолько виртуозный хоккей, что порой от хитросплетений на льду и веерных комбинаций голова, в хорошем смысле слова, кругом идёт.

ХК "Торпедо"

Если в прошлом сезоне ещё нельзя было конкретно выделить лидеров команды и все четыре атакующих звена представляли одинаковую опасность воротам соперников, то сейчас Игорь Ларионов являет на свет уже сформировавшихся лидеров, на игру которых люди ходят посмотреть персонально. Тот же молодой и резвый Василий Атанасов. Сколько от его действий на льду радости, зажигательной смеси, задора и главное, - нет суматохи в принятии решений, несмотря на то, что каждый раз думаешь, - вот сейчас пойдёт неточная передача, сейчас ошибутся. Не ошибаются и каждое действие команды - продуманный манёвр гениального сценариста. Или уже набравшиеся опыта, в том числе, и в Северной Америке Коваленко, Летунов, и примкнувшие к ним в игровой философии Фирстов и Конюшков. Роли распределены чётко.

Обращает на себя внимание и вратарская позиция. Никто из двух вратарей не проседает и каждый старается выдать максимум. Головокружительные спасения, а заодно и надёжность, идут как от творца прошлогоднего успеха Ивана Кульбакова, так и от словацкого стража Адама Хуски. И всё как-то тихо и спокойно, без чертыханий и нервными сменами голкиперов при малейших проблемах или даже поражений.

ХК "Торпедо"

При игре с «Торпедо» соперники всяко рассчитывают на то, что команды в моменты особенной усталости или при игре в неравных составах начнут отбрасываться. Они же не роботы, им тоже бывает должно быть сложно, как физически, так и морально. Но нижегородские хоккеисты до последнего стараются через передачи отводить угрозы от ворот, что даже проявляется уже в шутках комментаторов во время матчей, которые акцентируют внимание на том - какой штраф у Ларионова к своим подопечным за расточительное распоряжение шайбой.

В этом сезоне тренерский штаб автозаводцев явил на свет очередных талантов, которым нет и восемнадцати лет. Никита Артамонов уже сейчас обращает на себя внимание различных скаутов и функционеров теми смышлёнными и техничными действиями, которые он показывает на льду. Он уже забивает и раздаёт, и действует в общей канве принимаемых решений. Игрок, который по обыкновению должен допускать достаточное количество брака из-за молодости и волнения, играет как человек, который провёл десяток лет в КХЛ. Или защитник Антон Силаев, по факту спортсмен лишь в апреле отпраздновал восемнадцатилетие, а состав «Торпедо» уже сложно представить без этого яркого защитника.

ХК "Торпедо"

В итоге, получается, что «Профессор» Игорь Ларионов строит не отдельно взятое «Торпедо», а продвигает на просторах российского хоккея целое направление комбинационно-техничного стиля. И это не может не привлекать или не увлекать. Нескучная игра без размазывания игры по бортам, без затяжных раскатываний в средней зоне, без бросков просто так, без расчётов на авось - разве это не глоток свежего дыхания? Чисто советская модель построения игры через быстрый пас, с неконтролируемыми соперником перемещениями, но с современными вкраплениями, учитывая, что и в силовую игру волжане не отказываются поиграть. Тика-така по-хоккейному, а нижегородское «Торпедо» - наша собственная «Барселона», времён Хосепа Гвардиолы.

>>Ларионов взял реванш у «Ак Барса». Нижегородская молодёжь сделала разницу

источник: «Советский спорт»
ЦСКА против Третьяка. Чемпион не пощадил внука легенды
ЦСКА против Третьяка. Чемпион не пощадил внука легенды
Действующие обладатели Кубка Гагарина прервали беспроигрышную серию сочинцев.
28.09.2023 22:00
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Ларионов взял реванш у «Ак Барса». Нижегородская молодёжь сделала разницу
Ларионов взял реванш у «Ак Барса». Нижегородская молодёжь сделала разницу
«Торпедо» на своём льду в овертайме обыграло одного из лидеров Востока.
28.09.2023 21:27
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Бузова упала на лёд перед хоккейным матчем. Пригожин спас певицу от травмы
Бузова упала на лёд перед хоккейным матчем. Пригожин спас певицу от травмы
Самая популярная российская блогерша повторила конфуз Моуринью.
26.09.2023 22:30
Хоккей
автор: Матвей Макаренко
КХЛ меняет правила на ходу. Засчитана первая в истории шайба после свистка арбитра
КХЛ меняет правила на ходу. Засчитана первая в истории шайба после свистка арбитра
В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота хозяев забили удивительный гол.
26.09.2023 21:53
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Русский гигант покорит американское захолустье. Проворова рано списывать со счетов
Русский гигант покорит американское захолустье. Проворова рано списывать со счетов
В Америке считают, что «Коламбус» зря выменял российского защитника, но это в корне неправильное мнение.
26.09.2023 11:21
Хоккей
автор: Юрий Усынин
Российский тренер набросился на фанатов прямо во время матча. Разбираться пришлось ОМОНу
Российский тренер набросился на фанатов прямо во время матча. Разбираться пришлось ОМОНу
Провокации болельщиков вывели специалиста из себя.
26.09.2023 08:00
Хоккей
автор: Сергей Колесников
КПД — 100 процентов. «Локомотив» обыграл «Металлург», использовав все свои моменты
КПД — 100 процентов. «Локомотив» обыграл «Металлург», использовав все свои моменты
Лидер Востока не справился с контратаками ярославцев.
25.09.2023 21:57
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Испорченный юбилей «Динамо». Лидеру Запада не помог и главный козырь
Испорченный юбилей «Динамо». Лидеру Запада не помог и главный козырь
В своём 3500-м матче в чемпионатах страны бело-голубые неожиданно уступили «Сибири».
25.09.2023 18:18
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»
«Ак Барс» вернул должок. Без шансов для Уфы в «зелёном дерби»
Казанцы взяли реванш за поражение в первой игре с «Салаватом Юлаевым».
24.09.2023 19:34
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.