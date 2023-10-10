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Русского хоккеиста сенсационно арестовали в США. Он лишил известную фирму миллионов

Странная история Сергея Березина.
Русского хоккеиста сенсационно арестовали в США. Он лишил известную фирму миллионов
10 октября 2023 00:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Maple Leafs Alumni

От Сергея Березина в свое время ожидали больших дел. Однако хоккеист, которого сравнивали даже с Павлом Буре, не сумел в полной мере оправдать надежды болельщиков. А после завершения карьеры еще и вляпался в неприятный скандал в США.

Сергея обвинили в мошенничестве на огромную сумму.

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Сгубили травмы

Начиналось всё для Березина очень даже здорово. В воскресенском «Химике» его приметил тренер Владимир Васильев. Специалиста подкупила мотивация парня, выступавшего на тот момент за молодежку.

«Я раздавал игрокам индивидуальные задания, а про Березина ни словом не обмолвился. Так он сам подошел растерянный: «Владимир Филиппович, а мне-то что делать?» Я спросил первое, что пришло в голову: «Сколько весишь?» — «Восемьдесят». — «Если за месяц наберешь десять килограммов, возьму тебя в команду». И позабыл об этом разговоре. Отпуск кончился, жду ребят. Вижу, какой-то крепкий мужик идет. Пригляделся — Березин! Опустил голову, мнется передо мной: «Я только девять килограммов набрал...» Мне было очень смешно», — рассказывал Васильев «Спорт-Экспрессу».

РИА Новости

В итоге Березин отличился в первом же матче за взрослую команду. Карьера нападающего стремительно пошла вверх. В «Химике» он провёл четыре года, в которых набрал 76 (56+20) очков. В 1994-м его задрафтовал клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Сергей отправился в Канаду транзитом через немецкий клуб «Кёльнер Хайе», в котором также работал Васильев. В Германии игрока настолько полюбили, что даже основали его личный фан-клуб. Хоккеист рассказывал, что кельнские болельщики даже приезжали к нему за океан и угощали пивом.

В НХЛ всё поначалу складывалось как нельзя лучше. Березин быстро влился в состав «Торонто», показывал приличную статистику. Пять лет пролетели словно на одном дыхании. Однако затем начались проблемы: Сергею не нравилось, как тренер использует его на площадке. Самому игроку же ставили в вину нелюбовь к пасам. Россиянин и правда зачастую предпочитал бросать самостоятельно.

В следующие четыре года в карьере Березина были «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Однако заиграть на прежнем уровне уже не удавалось. Во многом мешали травмы. Сергея беспокоили в основном колени, а с таким бэкграундом далеко не уедешь. На короткий период хоккеист вернулся в России, в ЦСКА, но быстро понял, что после НХЛ не может тренироваться условиях, которые предлагала родина.

Архив «Совспорта»

Медицинские страховки

По окончании карьеры Березин решил заняться бизнесом в США. Хватался за самое разное: от агентской деятельности до финансовой сферы. Увы, без проблем не обошлось. В 2015 году пришла сенсационная новость, что Сергея арестовали в Штатах за мошенничество.

Как сообщали СМИ, хоккеиста, его жену Людмилу Устакову и еще нескольких человек с российскими корнями обвинили в преступной схеме. По данным следствия, они коррумпировали медицинских чиновников, чтобы те выдавали страховки нужным людям. Медицинское обеспечение, предназначавшееся малоимущим людям, в итоге доставалось вполне себе обеспеченным гражданам. Они благодаря такому страхованию получали бесплатно не только медицинские услуги, но и продукты питания. Юристы компании Medicaid, которая стала жертвой мошенничества, заявили, что оценивают убытки фирмы в 2,7 млн долларов.

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В компании также рассказали, что Березин и Устакова предъявили им счета на оплату медицинских услуг примерно на 60 тысяч долларов. При этом назвать супружескую пару малоимущими людьми было крайне сложно. В распоряжении семьи на тот момент имелся шикарный особняк и множество помещений, которые они сдавали в аренду.

РИА Новости

Березина арестовали, и некоторое время он даже провел за решеткой. Однако дело довольно быстро удалось замять. Хватило расписки: якобы Сергей не знал, что Medicaid — страховка исключительно для бедных. В данный момент бывший хоккеист продолжает заниматься бизнесом во Флориде. Больше в подобные инциденты он не попадал.

источник: «Советский спорт»
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