Травили и называли «предателем». У российской звезды НХЛ обнаружили паспорт США

К 2019 году Евгений Малкин уже по праву считался настоящей звездой НХЛ и легендой «Питтсбурга». Разумеется, и зарабатывал российский форвард прилично, а потому мог позволить себе вкладываться в различные бизнес-проекты. Одно из таких предприятий закончилось мощным скандалом.

Хоккеист потерял огромные деньги и понёс репутационный урон.

КРУЧЕ КРОСБИ

Переезд Малкина в НХЛ из «Металлурга» получился весьма резонансным. Игрок самовольно покинул расположение клуба в 2006-м, а затем некоторое время судился с российской стороной. В итоге международные инстанции разрешили Евгению выступать за «Пингвинз» и отвергли все претензии магнитогорских хоккейных руководителей. Началась славная карьера российского форварда за океаном.

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По своему первому контракту Малкин зарабатывал меньше миллиона долларов в год. Однако уже вскоре россиянин своей игрой заслужил соглашения на пять лет с зарплатой в среднем более 4 млн в год. В 2009-м Евгений поднял над головой свой первый Кубок Стэнли, а ещё через четыре года боссы «Питтсбурга» положили перед ним новый контракт на 8 лет, по которому он получал уже 9,5 млн — даже больше Кросби. Всего по новому соглашению на счёт хоккеиста должно было капнуть 76 млн долларов.

НХЛ

Зарабатывая такие астрономические суммы, Малкин не хотел просто хранить деньги в банке. Периодически спортсмен вписывался в различные бизнес-проекты — в основном на территории России. В Магнитогорске у него был клуб, также Евгений продавал воду и одежду. Однако особого успеха добиться в предпринимательстве не удалось. А попытка залезть в криптовалютный бизнес и вовсе обернулась полным провалом.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ АВАНТЮРА

В 2019 году Малкину предложили вложиться в нестандартный проект. Предложение исходило от друга Евгения по ДЮСШ Александра Строкатова. Также в предприятии участвовало ещё несколько человек, которых хоккеист считал товарищами.

Малкин вложил, по разным оценкам, от двух до четырёх млн долларов в компанию Mark.Space, занимавшуюся криптовалютными инвестициями. В то время подобные инициативы были в моде и привлекали не только честных бизнесменов, но и мошенников. Евгений проектом особенно не занимался: он был скорее лицом компании. Наличие звезды американского спорта в числе спонсоров должно было позитивно сказаться на имидже фирмы.

— Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали, — рассказывал Малкин «РБК».

НХЛ

Однако вскоре всё полетело в пропасть. Ни о каком доходе речи и не шло, и авантюра схлопнулась так же быстро, как появилась. И если бы всё ограничилось потерянными деньгами. К компании начали готовиться коллективные иски.

Малкин заявил, что понятия не имел, чем именно занимаются партнёры по бизнесу. По словам хоккеиста, он думал, что вкладывает деньги в продажу одежды.

НЕОЖИДАННЫЕ ПОДРОБНОСТИ

В ходе разбирательств внезапно вскрылась информация, шокировавшая многих российских фанатов Малкина. Оказалось, что у звёздного хоккеиста есть… американское гражданство! Следовательно, Евгений вполне мог отвечать по американским законам: в теории его вполне могли подвести под уголовную статью.

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Однако обошлось. Другое дело, что многие россияне почувствовали себя обманутыми в своих лучших чувствах. В социальных сетях Малкина откровенно травили и даже называли «предателем». Сам хоккеист утверждал, что получил паспорт лишь для того, чтобы ему проще было жить в США. Отказываться от выступлений за сборную России он не собирался и продолжал считать себя русским.

— Возможно, всё это из-за плохой информированности и негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте. В ответ я могу сделать одно — сосредоточиться на хоккее, чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну, — сказал Малкин «Интерфаксу».

Getty Images

Ситуация в итоге разрулилась для Евгения благополучно, не считая того, что он потерял свои миллионы, а также понёс репутационные убытки. Сам хоккеист довольно философски высказывался о случившемся.

— Ерунда. Знаете, мне всё это не нравится. Я не хочу говорить об этом прямо сейчас. Знаю, что я хороший парень. Не знаю, что сказать по этому поводу. Всё, что случилось, немного похоже на сумасшедшее утро. Но знаю, что для меня в этом нет ничего плохого, — цитирует Малкина Triblive.