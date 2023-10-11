Реванш на «пятёрку». «Спартак» в яркой голевой перестрелке обыграл ЦСКА

Для того, чтобы определить центральное событие очередного игрового дня в КХЛ, не нужно было быть большим специалистом в области хоккея. Когда в очном противостоянии сходятся непримиримые соперники - «Спартак» и ЦСКА, градус интриги зашкаливает вне зависимости от мест, которые команды занимают в турнирной таблице.

К тому же, действующие обладатели Кубка Гагарина пока продолжают мучительный поиск своей лучшей игры. Яркие матчи сменяются откровенно провальными. А Иван Федотов, из-за которого руководство армейцев решилось вступить в конфликт с ИИХФ, пока не демонстрирует того уровня, благодаря которому его можно было бы называть твёрдым номером один.

ХК ЦСКА

Лучше бы уехал в Америку. Федотов провалил принципиальную игру со СКА

Поэтому впервые за долгие годы «Спартак» во встречах с красно-синими может действовать если не с позиции силы, то с позиции равного — точно. Это подтвердил и первый официальный матч между командами в этом сезоне. Команда Алексея Жамнова уверенно провела стартовый отрезок и повела с перевесом в две шайбы. И армейцам пришлось приложить массу усилий для того, чтобы сначала перевести встречу в овертайм, а затем вырвать победу в дополнительной пятиминутке.

Матч на льду «Мегаспорта» начался без раскачки. И если ЦСКА первым своим шансом в большинстве не воспользовался, то удаление в составе гостей привело к первому голу в ворота Федотова. Павел Порядин продолжил празднование рождение сына самым лучшим для хоккеиста способом — очередной заброшенной шайбой.

ХК "Спартак"

После этого армейцы ожидаемо прибавили, но пробить Патрика Рибара до перерыва так и не смогли. А вот самих красно-синих в очередной раз в сезоне подвёл Федотов. Шайба проскочила между его щитков после броска Сусуева, чем с плохо скрываемым удовольствием воспользовался Ансель Галимов. Вновь 2:0 в пользу «Спартака» после двадцати минут игры и команде Сергея Фёдорова опять предстояло решать, казалось бы, уже знакомую задачу.

Армейцы попытались сделать первый шаг к этому вскоре после перерыва, выстояв в меньшинстве и отправив Плотникова с глазу на глаз с Рибаром. Сергей переиграл голкипера и привёл в восторг красно-синюю часть трибун. Но поражающее своей мощью первое звено «Спартака» ответило двумя заброшенными шайбами. Иван Морозов и Николай Голдобин поставили ЦСКА на грань катастрофы. 4:1 после двух периодов — проблемы гостей по итогам второй двадцатиминутки только усугубились.

Но самое интересное в этом матче было ещё впереди. После возвращения из раздевалки ЦСКА быстро отыграл две шайбы, чем заставил Алексея Жамнова брать тайм-аут. Который едва не сработал уже в следующей атаке красно-белых. Но для отмены шайбы, которая, как показалось, вонзилась в девятку ворот Федотова, не понадобился даже видеопросмотр. А вот к голу Даниила Орлова уже не могло быть никаких вопросов. Защитник красно-белых влетел в зону армейцев при игре 4 на 4 и неотразимо бросил, несмотря на сопротивление экс-спартаковца Ярослава Дыбленко.

ХК "Спартак"

Эта шайба в итоге и стала последней в матче. ЦСКА до последнего пытался спасти игру, но Патрик Рибар и оборона хозяев в оставшиеся до сирены минуты сбоев не допустили. 5:3 - «Спартак» берёт реванш за сентябрьское поражение и дарит праздник своим болельщикам.