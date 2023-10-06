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Лучше бы уехал в Америку. Федотов провалил принципиальную игру со СКА

От досады Иван чуть не сломал борт на ЦСКА-Арене.
Лучше бы уехал в Америку. Федотов провалил принципиальную игру со СКА
06 октября 2023 21:25
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

СКА рухнул на 10-е место. До пропасти — один шаг

МОСКОВСКИЙ АРМЕЙСКИЙ УРАГАН

В последних трёх встречах команда катком прошлась по ХК «Сочи», «Витязю» и «Барысу», одолев их с общим счётом 20:1. Так что команде Романа Ротенберга было о чём переживать – подопечные Сергея Фёдорова набрали серьёзный темп. Для СКА игра в Москве стала заключительной в рамках длинного шестиматчевого выезда. В двух последних играх петербуржцы уступили ХК «Сочи» и минскому «Динамо», вследствие чего идут лишь предпоследними на Западе.

Одной из главных интриг дерби двух столиц была вратарская позиция, причём в обеих командах. Иван Федотов в последней игре с «Барысом» оформил первый для себя сухарь после годовой паузы (сухая серия – 90:39). СКА в результате обмена с «Адмиралом» получил Никиту Серебрякова. Плюс, этот матч стал 200-м в карьере для одного из лучших защитников СКА и КХЛ - Александра Никишина.

РИА Новости

ПРОПАЛ СУХАРЬ, УКРАЛИ СЕРЕБРО

В самом начале игры оба вратаря были быстро распечатаны. Не успела закончиться первая минута, как Серебряков обреченно наблюдал шайбу за своей спиной. Сухая серия Федотова рухнула через несколько минут - Арсений Грицюк при помощи двух опытных товарищей Сергея Толчинского и Александра Кадейкина сравнял счёт.

Игра проходила с равными возможностями на высоких скоростях. Одно было понятно точно - подопечным Сергея Фёдорова не будет так просто, как в трёх предыдущих матчах, а СКА попытается прервать свою неприятную серию поражений. Очень много эта игра значила для наставника гостей Романа Ротенберга.

РИА Новости

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ПОВТОРЕНИЕ - МАТЬ УЧЕНИЯ

Вторая половина проходила полностью по сценарию первой. ЦСКА с первых же минут пошёл будто на штурм ворот гостей, сминая всё на своём пути. Такое давление привело к быстрой шайбе. Но недолгой была радость хозяев, Толчинский улетел на рандеву с Федотовым и мастерски переиграл медалиста Олимпиады в Пекине. Хоккеистам из Санкт-Петербурга удавалось на короткое время выравнивать игру, но общее преимущество всё-равно было за столичным клубом.

НА РАДОСТЬ РОМАНА

Главный поворот в начале третьего отрезка - очередной выход СКА один на один в исполнении Михаила Воробьёва. Мало того, что резвый форвард забил в идентичном стиле с Толчинским, так ещё и в меньшинстве. Армейцы, которые из Санкт-Петербурга впервые в матче вышли вперёд - в самый нужный момент.

РИА Новости

В этом матче было всё - мощнейший силовой приём Никишина в лучших традициях нарезок из НХЛ - сделал себе подарок Александр к юбилейному матчу в КХЛ. В ответ на это Провольнев отправил игрока СКА на скамейку ЦСКА. Каждый из этих эпизодов выглядел очень эффектно и полностью соответствовал накалу игры.

РИА Новости

Однако результат был сколько закономерным, столь же и неожиданным, учитывая предматчевые расклады и места в турнирной таблице. Но гостей прорвало в самом важном дерби регулярного чемпионата. В самом конце матча, когда Ивана Федотова заменили на шестого полевого игрока, вратарь чуть не сломал клюшкой борт от досады.

источник: «Советский спорт»
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