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«Скотти Боумэн выкинул бы такие клюшки из раздевалки!». Ларионов жалуется на хоккейный инвентарь

Ситуация с поставками в Россию экипировки и амуниции остаётся неопределённой.
«Скотти Боумэн выкинул бы такие клюшки из раздевалки!». Ларионов жалуется на хоккейный инвентарь
15 октября 2023 19:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК "Торпедо"

После третьего поражения кряду наставник нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов включил режим жалоб в стиле главного тренера СКА Романа Ротенберга. По мнению звезды советского и мирового хоккея, в его клубе существует проблема с качеством экипировки. Особенно это касается клюшек, которыми играют подопечные Профессора. И этой проблеме уже не первый год.

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«Не буду ссылаться на плохой лед, могу сослаться на плохие клюшки. Если бы в команде был на моём месте Скотти Боумэн, то клюшек, которыми мы играем, больше не было бы в раздевалке. Такими тонкими крюками при довольно среднем качестве льда уже никто не играет. В условиях санкций мы находимся в сложной ситуации, поэтому есть какие-то варианты, но не то, что мы бы хотели видеть, — констатировал на пресс-конференции Ларионов.

РИА Новости

Проблема с экипировкой у российских команд началась примерно в начале 2022 года. Западные компании - поставщики хоккейной амуниции, повинуясь общему стадному синдрому и медийной истерии, начали резко покидать отечественный рынок. Некоторые разрывали договоры поставок, а многие, как, например, тот же Bauer, уходили в молчанку и просто не отвечали на вопросы о том, когда будет выполнен тот или иной заказ.

Ещё летом 2020 года на собрании КХЛ президент лиги Алексей Морозов говорил об этой проблеме.

«Проблемы есть у всех. Кто-то эту ситуацию предугадывал, многие, как я знаю, по всем магазинам пытались скупить форму, которая оставалась. Знаю, что начинают завозить какие-то партии экипировки. Клубы работают в этом направлении, у кого-то есть проблемы с перчатками, у кого-то с клюшками, у кого-то — со шлемами», - рассказал Морозов.

Клубам КХЛ, а также остальных лиг пришлось искать пути-выходы на различных поставщиков, задействовав порой даже серые схемы доставки экипировки и амуниции. Более богатые российские команды худо-бедно с этой проблемой справились. Помимо печально известной компании Bauer, с рынка не ушли другие западные гиганты хоккейного рынка, такие как Warrior или ССМ, однако увеличились сроки поставки из-за более затруднительной логистики. Плюс прибавился отечественный производитель, экс-хоккеиста «Ак Барса» и сборной России Даниса Зарипова «Заряд».

РИА Новости

Индивидуальные заказы хоккеистов – очередная проблема клубных сотрудников в современных условиях. Это важно для хоккеистов, потому что на первый план выходит банальный вопрос удобства и привычки к конкретным моделям перчаток, клюшек и коньков, которые были сделаны специально под них. При нынешнем ассортименте и индивидуальном подходе производителей надо откатиться к базовым моделям, но они могут подойти не всем.

Это определённо бьёт по комфорту и, может быть, даже сказывается на уровне игры. При этом мы часто видим, что у игроков на клюшках, перчатках или коньках указаны их фамилии или инициалы. Некоторые компании сейчас стараются не светить свою работу на российском рынке, поэтому намеренно указывают «левые» фамилии и доставляют продукцию в Россию по «серым» схемам.

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По некоторой поступившей к нам информации, известно, что экипировку, в том числе и те самые качественные клюшки, с весны 2023 года везли из Европы через Прибалтику. Несмотря на все внешние запреты и общую полемику тамошних политических кругов, находились лазейки для перевозки небольших партий. Вплоть до того, что, пользуясь европейскими паспортами, компании-перекупщики привозили в Россию заветную продукцию, пользуясь обычным такси. Но обустраивать склады на территории нашей страны такие фирмы опасались, был велик риск грабежа или обычного отъёма имущества.

РИА Новости

В итоге получается, что именно ларионовское «Торпедо» как самый скромный клуб КХЛ в плане финансов имеет на данный момент проблемы с приобретением качественных клюшек. С другой стороны, на старте сезона, когда автозаводцы показывали атакующую классную игру и шли в безоговорочных лидерах регулярного чемпионата, проблема экипировки не вставала так уж остро перед клубным руководством.

Но сейчас, когда торпедовцы откровенно просели функционально, есть смысл поднять и тему некачественной хоккейной продукции, которой пользуется клуб. Есть ощущение, что такие беды испытывают как минимум не только волжане, но остальные команды стараются особо не афишировать сложившуюся тяжёлую ситуацию.

источник: «Советский спорт»
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