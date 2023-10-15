Яркий «Спартак» — главный тренд КХЛ. Красно-белые в шаге от первой строчки на Западе

Московский «Спартак» начал очередное выездное турне с победы над из одним из лидеров Западной конференции КХЛ нижегородским «Торпедо». И обогнал в турнирной таблице взорвавших лигу этой осенью подопечных Игоря Ларионова. И это не случайность. Редакция «Советского спорта» разбирается, как красно-белым удалось за короткое время построить привлекательный атакующий хоккей.
Секретный козырь Жамнова. «Спартак» обыграл «Торпедо» благодаря дублю Талалуева
Прошлый сезон хоккеисты «Спартака» провели крайне неровно. От достаточно скучного и однобокого хоккея, который команда показывала при тренере Борисе Миронове, клуб переключился на атакующие ростки при сменщике Игоре Гришине. Однако игроков хватило буквально на пару месяцев, и в декабре 2022 года красно-белые вновь захандрили.
Всё эта неразбериха привела к тому, что столичный клуб не смог закрепиться в восьмёрке сильнейших на Западе и не попал в плей-офф. Задача на сезон была провалена, и в команде назрели явные перемены. Первой ласточкой стало приглашение на пост главного тренера - бывшего наставника сборной России Алексея Жамнова. Именно Жамнов и его новый тренерский штаб, куда вошли Алексей Ковалёв и Игорь Уланов, должны были за летнее межсезонье сколотить приличный состав.
За три месяца руководству красно-белых удалось приобрести лидеров «Нефтехимика» Павла Порядина и Анселя Галимова, благодаря обмену забрать из «Металлурга» Николая Голдобина, дождаться приезда из Северной Америки Ивана Морозова. Также из «Ак Барса» в «Спартак» перешёл опытный Александр Бурмистров.
Оборону, которая была чуть ли не главной головной болью тренерского штаба, удалось укрепить за счёт приезда Романа Рукавишникова из СКА, Егора Зайцева из столичного «Динамо» и словака Михала Чайковски из «Сибири». Состав красно-белых изменился примерно на 80 процентов.
Реванш на «пятёрку». «Спартак» в яркой голевой перестрелке обыграл ЦСКА
Основная проблема заключалась в том, что качественных исполнителей нужно было не только сыграть, а ещё и найти ту самую пресловутую «химию» в звеньях. Удивительно, но уже на предсезонном Кубке мэра московская команда показала те самые ростки атакующего хоккея, о котором перед началом регулярного чемпионата во всеуслышание заявил Жамнов. Тогда это показалось лёгкой бравадой, потому что в истинно атакующем стиле в российском хоккее играло только ларионовское «Торпедо».
Но началась регулярка, и вопросов больше не возникало. Тренерскому штабу удалось за короткий период вывести на новый уровень первое звено Голдобин – Морозов – Порядин. Придать новый импульс таким хоккеистам, как Максим Цыплаков, Шейн Принс и Егор Савиков. А заодно зарядить уверенностью молодых талантов команды Никиту Сусуева и Даниила Орлова. В таком составе команда буквально полетела вперёд, лишь изредка пробуксовывая, что нормально для наскоро склеенного коллектива.
Не прошло и полутора месяцев, как «Спартак» обосновался в тройке лидеров чемпионата, обыгрывая одного за другим бывших лидеров и фаворитов чемпионата, о победе над которыми в прошлом сезоне он и мечтать не мог. Под красно-белым натиском дрогнули и СКА, и ЦСКА, и «Торпедо», а сам клуб на данный момент показывает очень привлекательный атакующий хоккей. Взаимодействие лидеров команды вышло на какой-то запредельный уровень, не зря же всё убийственное звено идёт на первых трёх местах в таблице лучших бомбардиров - Голдобин 30 очков (14+16), Порядин - 23 (9+14), Морозов - 21 (6+15).
Вывод из этого следует только один - необязательно нужно годами работать с командой, чтобы она начала показывать чудеса взаимодействия и сыгранности. Достаточно грамотно выстроить тренировочный процесс и зарядить подопечных амбициозными целями на сезон. У Жамнова с его помощниками это уже получилось. Что дальше - борьба за Кубок Гагарина?