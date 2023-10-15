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Яркий «Спартак» — главный тренд КХЛ. Красно-белые в шаге от первой строчки на Западе

Столичный клуб полностью поменялся за одно лето и стал топ-клубом.
Яркий «Спартак» — главный тренд КХЛ. Красно-белые в шаге от первой строчки на Западе
15 октября 2023 22:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Московский «Спартак» начал очередное выездное турне с победы над из одним из лидеров Западной конференции КХЛ нижегородским «Торпедо». И обогнал в турнирной таблице взорвавших лигу этой осенью подопечных Игоря Ларионова. И это не случайность. Редакция «Советского спорта» разбирается, как красно-белым удалось за короткое время построить привлекательный атакующий хоккей.

ХК "Спартак"

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Прошлый сезон хоккеисты «Спартака» провели крайне неровно. От достаточно скучного и однобокого хоккея, который команда показывала при тренере Борисе Миронове, клуб переключился на атакующие ростки при сменщике Игоре Гришине. Однако игроков хватило буквально на пару месяцев, и в декабре 2022 года красно-белые вновь захандрили.

Всё эта неразбериха привела к тому, что столичный клуб не смог закрепиться в восьмёрке сильнейших на Западе и не попал в плей-офф. Задача на сезон была провалена, и в команде назрели явные перемены. Первой ласточкой стало приглашение на пост главного тренера - бывшего наставника сборной России Алексея Жамнова. Именно Жамнов и его новый тренерский штаб, куда вошли Алексей Ковалёв и Игорь Уланов, должны были за летнее межсезонье сколотить приличный состав.

ХК "Спартак"

За три месяца руководству красно-белых удалось приобрести лидеров «Нефтехимика» Павла Порядина и Анселя Галимова, благодаря обмену забрать из «Металлурга» Николая Голдобина, дождаться приезда из Северной Америки Ивана Морозова. Также из «Ак Барса» в «Спартак» перешёл опытный Александр Бурмистров.

ХК "Спартак"

Оборону, которая была чуть ли не главной головной болью тренерского штаба, удалось укрепить за счёт приезда Романа Рукавишникова из СКА, Егора Зайцева из столичного «Динамо» и словака Михала Чайковски из «Сибири». Состав красно-белых изменился примерно на 80 процентов.

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Основная проблема заключалась в том, что качественных исполнителей нужно было не только сыграть, а ещё и найти ту самую пресловутую «химию» в звеньях. Удивительно, но уже на предсезонном Кубке мэра московская команда показала те самые ростки атакующего хоккея, о котором перед началом регулярного чемпионата во всеуслышание заявил Жамнов. Тогда это показалось лёгкой бравадой, потому что в истинно атакующем стиле в российском хоккее играло только ларионовское «Торпедо».

ХК "Спартак"

Но началась регулярка, и вопросов больше не возникало. Тренерскому штабу удалось за короткий период вывести на новый уровень первое звено Голдобин – Морозов – Порядин. Придать новый импульс таким хоккеистам, как Максим Цыплаков, Шейн Принс и Егор Савиков. А заодно зарядить уверенностью молодых талантов команды Никиту Сусуева и Даниила Орлова. В таком составе команда буквально полетела вперёд, лишь изредка пробуксовывая, что нормально для наскоро склеенного коллектива.

Не прошло и полутора месяцев, как «Спартак» обосновался в тройке лидеров чемпионата, обыгрывая одного за другим бывших лидеров и фаворитов чемпионата, о победе над которыми в прошлом сезоне он и мечтать не мог. Под красно-белым натиском дрогнули и СКА, и ЦСКА, и «Торпедо», а сам клуб на данный момент показывает очень привлекательный атакующий хоккей. Взаимодействие лидеров команды вышло на какой-то запредельный уровень, не зря же всё убийственное звено идёт на первых трёх местах в таблице лучших бомбардиров - Голдобин 30 очков (14+16), Порядин - 23 (9+14), Морозов - 21 (6+15).

РИА Новости

Вывод из этого следует только один - необязательно нужно годами работать с командой, чтобы она начала показывать чудеса взаимодействия и сыгранности. Достаточно грамотно выстроить тренировочный процесс и зарядить подопечных амбициозными целями на сезон. У Жамнова с его помощниками это уже получилось. Что дальше - борьба за Кубок Гагарина?

источник: «Советский спорт»
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