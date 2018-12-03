Без Умарка в Уфе катастрофа! Как «Салават» проиграл четвертый матч кряду

Хоккей 03 декабря 2018 22:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Уфимцы, лишившись своего лидера Линуса Умарка перестали забивать. Одна шайба в четырех матчах! В понедельник они уступили «Авангарду» - 0:1.

ЛИНУС УЛЕТЕЛ ДОМОЙ

В матче с «Авангардом» не смог принять участие лучший бомбардир «Салавата Юлаева» Линас Умарк. Шведский центрфорвард пропустил и прошлую игру с «Адмиралом». А сейчас срочно вылетел на родину в связи с семейным обстоятельствами.

«Привет всем болельщикам, - написал Линус в своем твиттере. - Сейчас я в Швеции со своей семьей, но совсем скоро вернусь в состав и буду готов помогать своей второй семье».

Надеемся, что у Умарка все в порядке. Ведь в этом сезоне он уже пережил личную трагедию, когда в одном из матчей вышел на лед с траурной повязкой.

- Ушел член семьи. Сегодня я играл в память о нем, - объяснил тогда Линус свой поступок.

Также, битву с «Авангардом» пропустил и лучший снайпер уфимцев Антон Бурдасов, уже в третий раз за сезон схлопотавший удаление до конца матча и в связи с этим дисквалифицированный на две игры.

ДЕБЮТ БУРМИСТРОВА

На днях «Салават» выменял из Казани попавшего в опалу форварда Александра Бурмистрова, который дебютировал за уфимский клуб в матче против «Авангарда».

- Так получилось, что две последних недели я занимался самостоятельно со своим тренером. И на льду, и в зале, - рассказал о своем прощании с «Ак Барсом» Бурмистров. – Понимал, что обмен неизбежен, поскольку две недели находился вне казанской команды. Рад, что попал в «Салават». Уфа – хоккейный город и ее клуб хочет выигрывать в каждом сезоне.

На лед Александ вышел в третьем звене вместе с Владимиром Ткачевым и Никитой Филатовым. И отметился пока лишь двумя бросками в створ и парочкой силовых приемов.

РЯМЕ ОТПРАВИЛИ В ОМСК

Интересную акцию провернул «Авангард» в конце прошлой недели, чтобы не на словах, а на деле показать свою сохранившуюся связь с омскими болельщиками.

Известно, что опытный вратарь «Авангарда» Карри Ряме получил травму в одном из летних матчей, из-за которой ему пришлось пропустить сезон. Но клуб не стал разрывать с ним контракт, а в декабре отправил финна в командировку! Ряме вылетел в Омск, чтобы поддержать местных болельщиков во время трансляции матча.

Что получилось в итоге? Как сообщает официальный сайт «Авангарда», километры автографов, сотни фото и океан эмоций!

НЮЛАНДЕР, ПРОСТО ПОЗВОНИ!

Накануне матча у «Авангарда» сорвалась реальнейшая возможность усилить свой состав с форвардом уровня НХЛ. Уильям Нюландер, права на которого в нашей лиге принадлежат омскому клубу, все же в последний момент (за пять минут до дедлайна) подписал контракт с «Торонто» на шесть лет и 41,4 млн. долларов.

Если бы швед протянул еще немного, то ему пришлось бы провести остаток сезона в Европе. А главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в октябре высказался о нападающем в весьма восторженном тоне…

Впрочем, «Авангард» не расстроился. И среагировал на ситуацию, как всегда креативно, отправив Нюландеру открытое послание:

«Удачи в «Торонто». Но если что-то пойдет не так, просто позвони нам».

БЕССИЛИЕ ГОЛЕОДОРОВ

Перед этой встречей у «Салавата Юлаева» в атаке случилась настоящая катастрофа – всего одна заброшенная шайба за три матча! И, как следствие, три поражения кряду.

Матч в Балашихе продолжил эту печальную для уфимцев традицию. Счет был открыт лишь во втором периоде. И сделал это «Авангард». Причем, гости, как говорят, сами привезли себе гол. Отправились на смену, когда «ястребы» владели шайбой и тут же нарвались на атаку «2 в 1», которую завершил Михаил Фисенко.

Этот гол так и остался единственным в матче.