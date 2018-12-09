«Бобровский, на выход!» Овечкин забил гол и снял русского вратаря. О дне НХЛ

Хоккей 09 декабря 2018 10:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

А вот у Никиты Щербака получился прекрасный дебют в «Лос-Анджелесе», он сразу же забил гол – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Александр Овечкин стал второй звездой матча против «Коламбуса» (4:0). Положил в чужие ворота свою 22-ю шайбу в чемпионате и возглавил снайперскую гонку.

Случилось это, когда Саша замкнул передачу защитника Михала Кемпни, оказавшись перед воротами Сергея Бобровского на пятачке. Овечкин там вырос, как славянский шкаф, и никто даже не пытался его сдвинуть.

Теперь капитан «Кэпиталз» на одну шайбу опережает Брэйдена Пойнта («Тампа») и Патрика Лайне («Виннипег»). А еще Ови продлил бомбардирскую серию до 11 матчей, во время которой набрал 16 (10+6) очков. Также напомним, что это 629-й гол в карьере Александра Великого. До Дэйва Андрейчука (640) в историческом списке снайперов осталось совсем немного.

Овечкин играл против «Блю Джекетс» в тройке с Никласом Бэкстремом и Андре Бураковски. А вот Евгений Кузнецов продолжает выходить в тройке с Бреттом Коннолли и Якубом Враной. Вот они и соорудили победный гол на второй минуте первого периода. Бомбардирская серия Кузнецова – пять матчей. Одно бомбардирское очко набрал и защитник Дмитрий Орлов.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин играл в звене с Александром Веннбергом и Оливером Бьоркстрандом. Такое с ним редко бывает, но Панарин не набрал очков. Ну а Бобровский пропустил три гола после 13 бросков и отправился в запас. То есть психику нашего голкипера решили поберечь, не доводя до того состояния, что он опять пропустит восемь шайб за матч. В этом сезоне с Бобом такое случалось дважды – в матчах против «Тампы» и «Калгари».

Кстати, Бобровский при счете 0:2 сделал умопомрачительный сэйв после броска Кузнецова. Даже сам Кузя заулыбался, как красиво все исполнил наш вратарь.

2. ДЕБЮТ ЩЕРБАКА

Вы помните, что Никита Щербак оказался не нужен «Канадиенс», и его выставили на драфт отказов. Через сутки российского нападающего забрал «Лос-Анджелес».

Напомним, что Щербак в 2014 году был выбран выше всех из россиян – он ушел в «Монреаль» в первом раунде под номером 26. Говорят, «Лос-Анджелес» очень хотел взять на драфте именно этого игрока. Но имел только пик №29, и «Канадиенс» опередили конкурента. Свой выбор «Кингз» потратили на Адриана Кемпе.

Если сравнить двух форвардов, то Кемпе провел 132 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 50 (21+29) очков. То есть в принципе стал игроком обоймы. А вот с Щербаком этого не случилось. Он сыграл за «Монреаль» только 29 матчей, набрав 7 (5+2) очков. Большую часть карьеры провел в АХЛ, набирая там две трети очка за игру (95 в 145). В общем, Никите нужен был шанс, чтобы сделать шаг вперед. И почему бы не сейчас, когда «Лос-Анджелес» спустя четыре года дождался игрока, которого так хотел получить, и когда в составе столько травмированных.

Важно, что главный тренер «Кингз» Вилли Дежарден поставил Щербака в играющую тройку, к Тайлеру Тоффоли и как раз Кемпе. И вот Никита забил первым же броском в сезоне. Что интересно, в «Канадиенс» он тоже отличился в дебютной игре.

«Это такой момент, который надолго останется в памяти», – сказал Щербак. Ну еще бы! Теперь ждем, когда в состав «Лос-Анджелеса» вернется Илья Ковальчук. Ветеран пока залечивает травму ноги. Ожидается, что он будет в строю к Рождеству. «Лос-Анджелес» лихо разгромил финалиста плей-офф в прошлом сезоне – «Вегас» (5:1). Может, «Кингз» не так безнадежны? И вдруг они сумеют вписать Ковальчука в состав так, чтобы он занимался своим делом – играл в первом-втором звене и прокачивал большинство? А не бороздил пространства Вселенной в четвертом звене, выходя на лед по шесть минут за матч.

3. ЛУЧШИЙ МАТЧ ПРОВОРОВА

Кого еще отметим в этот игровой день? Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел один из лучших матчей за карьеру в НХЛ. Мало того, что он забил третий гол в сезоне. Это его первая шайба за 14 игр. Так еще Проворов установил личный рекорд, набрав «+5» за полезность в одном матче.

Кстати, отличная полезность и у защитника «Тампы» Михаила Сергачева, который получил «+3» и набрал очки в четвертом матче из последних шести. И одну передачу еще сделал Никита Кучеров, а «Лайтнинг» просто уничтожили «Колорадо» (7:1).

Ложка дегтя – в этом матче получил травму в середине второго периода Владислав Каменев, столкнувшись с защитником «Тампы» Дэном Джирарди. Россиянин уходил в раздевалку, держась за правую кисть. Надеемся, что там нет перелома.

И очень хорош был Владислав Наместников, который вернулся на лед после сотрясения мозга и в конце второго периода забил третий гол в сезоне, отличившись в меньшинстве.

СТАТИСТИКА

Коламбус – Вашингтон – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Коннолли (КУЗНЕЦОВ), Яшкин (ОРЛОВ), ОВЕЧКИН, Бойд (ОВЕЧКИН)

К: Панарин (0+0; -1, 0, 3, 21.15)

в Бобровский (10-13; 76,9.*, 20.00)

В: Овечкин (1+1; +2, 0, 5, 20.07)

Кузнецов (0+1; +1, 2, 2, 15.21)

Орлов (0+1; +1, 2, 1, 21.35)

Тампа-Бэй – Колорадо – 7:1 (3:1, 3:0, 1:0)

Стэмкос (КУЧЕРОВ), Стэмкос, Джонсон, Киллорн, Палат (СЕРГАЧЕВ), Сирелли, Палат – Маккиннон

ТБ: Кучеров (0+1; 0, 0, 1, 18.02)

Сергачев (0+1; +3, 0, 2, 19.26)

К: Каменев (0+0; -1, 0, 0, 4.18)

Задоров (0+0; 0, 4, 1, 13.58)

в Варламов (18-23; 78,3.*, 27.59)

Флорида – Рейнджерс – 4:5 бул. (0:2, 3:1, 1:1, 0:1)

Йэндл, Юбердо, Экблад (ДАДОНОВ), Барков – Зибанежад, НАМЕСТНИКОВ, Белески, Клэссон, Шаттенкирк (п.бул.)

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 2, 23.05)

Киселевич (0+0; -1, 0, 0, 14.28)

Р: Наместников (1+0; +1, 0, 3, 16.37)

Бостон – Торонто – 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Форсбака-Карлссон, Бэкес, Круг, Хайнен, Крейчи, Донато – Дермотт, Мэттьюз, Юнссон

Т: Зайцев (0+0; -2, 0, 1, 20.04)

Ожиганов (0+0; -1, 0, 1, 14.32)

Баффало – Филадельфия – 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)

Айкел (2) – ван Римсдайк, ПРОВОРОВ, Жиру, Симмондс, Уиз, Конекни

Ф: Проворов (1+0; +5, 0, 4, 23.37)

Лос-Анджелес – Вегас – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

ЩЕРБАК, Лафф, Картер, Форбот, Томпсон – Линдберг

ЛА: Щербак (1+0; 0, 2, 3, 13.32)

Оттава – Питтсбург – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шабо, Дзингел – Ди

П: Малкин (0+0; -1, 0, 1, 20.02)

Детройт – Айлендерс – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Абделькадер, Крунвалль – Сизикас, Пулок, Мартин

Аризона – Сан-Хосе – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Шмальц, Ричардсон, Паник – Павелски, Кутюр, Э.Кейн, Радил, Хертл

Калгари – Нэшвилл – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Килингтон, Монахэн, Хэтавэй, Куайн, Линдхольм – Сиссонс, К.Смит

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.