Алексей Тарасов: Моего деда убрали из сборной за то, что он не слил матч чехам

– У меня ощущение, что сейчас день рождения деда отмечает вся страна. Я очень счастлив! – признается Алексей Тарасов на хоккейном турнире «Кубок Легенд», который прошел в подмосковном «ЛУЖКИ.клуб». Кстати, ветеранский ЦСКА вышел в финал, но сенсационно уступил по буллитам «Спартаку». А ведь это отсылка к историческому сюжету, который тоже будет в нашем интервью.

– Ваша тетя, знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова недавно заявила, что при жизни Анатолия Тарасова так не ценили. Согласны?

– Был период в 80-х, когда дед оказался как бы в тени. Но тогда и времена были другие. По всей стране – три кнопки на телевизоре и пять газет. Поэтому задвинуть человека, который не слишком нравился, было несложно. Но тут надо понимать, что в 60-х Анатолий Тарасов был мега-звездой. Поэтому и у «Золотой шайбы», популярной до сих пор был такой крутой старт. Дед любые двери открывал ради идеи, в которую верил. Мог и требовать, и просить… Но добивался в итоге всего!

Фото из семейного архива

– Вы ощутили бум в общественном сознании после выхода на экраны фильма «Легенда №17», в котором роль вашего деда блестяще сыграл Олег Меньшиков.

– Конечно. Я даже не только про нынешних детей говорю, для которых этот фильм стал открытием. Но я знаю людей, которые росли в 80-х и о Тарасове уже тоже знают очень мало. Для них кумиры – Виктор Тихонов и хоккеисты его сборной. А предыдущая эпоха словно выпала из сознания. Здорово, что такой фильм вышел! Теперь, по-моему, все люди, которые в хоккей приходят, обязательно его смотрят.

– А вот ветераны «Динамо» обиделись – в фильме мало Аркадия Чернышева.

– Мне такое мнение часто приходится выслушивать. Вот и сейчас спрашивают – почему памятник Тарасову ставят, а Чернышеву до сих пор нет? Так ради Бога, считаете, что такой памятник должен быть – занимайтесь этим! Как занимаюсь я и Татьяна Анатольевна продолжением дела своего деда, увековечиванием его памяти.

Вот сейчас меня пригласили на матч наших замечательных хоккеистов, игрой которых мы наслаждались 20-30 лет назад. И я рад, что даже самые молодые из них помнят своего тренера. Потому что у меня есть хроника, где дед, когда ему было уже за 60, приходит на тренировку юных армейцев и там вместе с ним в кадре еще совсем маленький Паша Буре.

«В АМЕРИКЕ ТАРАСОВА ЧИТАЮТ БОЛЬШЕ»

– Имя Анатолия Тарасова прекрасно известно за океаном. Более того, он пока единственный российский тренер, введенный в Зал славы НХЛ. Почему так?

– Думаю, что деда ввели в Зал славы как раз не за количество медалей и побед на Олимпиадах и чемпионатах мира, тем более, что в Америке они всем «до лампочки». Североамериканцы оценили его вклад в развитие хоккея. В первую очередь – в тренировочный процесс. И я с ними согласен. Именно этот вклад и есть основа величия Тарасова. Не так важно, сколько он выиграл и проиграл. В теории этот результат можно перебить.

Сейчас многие люди любят рассуждать о том, что главным тренером сборной был Аркадий Чернышев, а Анатолий Тарасов – только старшим. Начинают спорить – на кого все эти победы записывать… А дело ведь совсем в другом. Дед, уходя с тренировки, продолжал заниматься хоккеем. Он писал, придумывал новые упражнения, занимался с детьми.

И вот эти его методики… Не зря ведь говорят, что нет пророка в своем отечестве. Когда я в России дарил кому-то книгу Тарасова, люди говорили «спасибо» и ставили ее на полку. А в Америке ее читали, причем, очень внимательно. Я был на церемонии введения деда в Зал славы НХЛ. И говорил с североамериканскими игроками, которых в тот момент тоже туда вводили. Они жали мне руку и улыбались: «У нас все колени разбиты на тарасовских упражнениях!». Вот, что было самое поразительное и трогательное. В США на этом построена вся методика развития детского хоккея. И она дает результат.

«ОН ВСЕГДА БЫЛ НЕУДОБЕН ДЛЯ НАЧАЛЬСТВА – ДИЛЕТАНТОВ НЕ ТЕРПЕЛ»

Фото Анатолия Бочинина

– А в СССР Анатолия Тарасова в 54 года убрали из сборной. Что это была за интрига?

– Мой дед для любого начальства всю жизнь был очень неудобным человеком. Он не терпел дилетантов, которые ему начинали советовать, что делать. Для Тарасова на первом месте всегда был только хоккей. Все остальное – на втором.

У него ведь с самого начала так было. Еще с 40-х, когда у него случился конфликт с Васей Сталиным. Плюс непростые отношения с Всеволодом Бобровым. Которого дед считал выдающимся и великолепным игроком, но не тренером, который может указывать Тарасову – что он должен делать. А вспомните историю со скандальным матчем в присутствии Леонида Брежнева, когда генсек в ложе полчаса курил и ждал, когда игра продолжится. Ну и Олимпиада-72 в Саппоро. Наша команда там заранее обеспечила себе золотые медали. И начальство требовало уступить последний матч чехам – чтобы они, благодаря этому обошли сборную США и заняли второе место. А наши тренеры уперлись и разгромили тех в последней встрече – 5:2. Есть версия, что именно за это Тарасова и Чернышева убрали из сборной.

Правда, приходилось слышать и другое. Что там уже канадцы вмешались, которые никак не соглашались на Суперсерию, если сборной России будут руководить Чернышев и Тарасов. Так что там чуть ли не на шпионском уровне могла быть оформлена их отставка.

– А если бы Тарасов и Чернышев повезли сборную СССР на Суперсерию-72, наши бы ее выиграли?

– Сто процентов! У меня есть фотоальбом с игроками НХЛ, которые сказали о Тарасове несколько слов. Так вот Фил Эспозито там написал, что если бы Тарасов руководил нашей сборной в 72 году, то русские обязательно бы выиграли. Мы же тогда дома три матча подряд проиграли! А при Тарасове и Чернышеве такого не было никогда. И быть не могло.

«КОММУНИСТ В НХЛ РАБОТАТЬ НЕ СТАЛ БЫ»