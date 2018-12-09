Восемнадцать их уже! ЦСКА одолел Уфу и продлил победную серию - Советский спорт
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    • Хоккей09 декабря 2018 20:05Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Восемнадцать их уже! ЦСКА одолел Уфу и продлил победную серию

    Армейцы накануне юбилея легендарного тренера Анатолия Тарасова собрали аншлаг и одержали очередную победу.

    КТО ТАКОЙ КАРАСЕВ?

    – Вратарь Андрей Карасев, – озадачил ведущий, представляя стартовый состав уфимцев.

    Заполненный под завязку зал никак не отреагировал на оговорку. Голкипера Кареева, еще в прошлом году приглашавшегося в сборную, болельщики стали забывать.

    А ведь он уже в этом сезоне остановил записного фаворита СКА, в Санкт-Петербурге. «Салават Юлаев» победил 4:1. Но как давно это было, 8 сентября.

    Ныне юлаевцы переживают сложный и тревожный период. Оставим на потом околоспортивную тему. Что же касается хоккея, то в последнее время в связи незавидными результатами муссируется тема усиления тренерского штаба. Руководство клуба, правда, отреагировало оперативно – мол, пока оно доверяет наставнику Николаю Цулыгину. Своему, доморощенному.

    Впрочем, в декабре 2012-го, в разгар локаутного сезона, на словах доверяли другому коренному уфимцу Венеру Сафину, капитану бронзового «Салавата» середины 90-х. Но уволили, вскоре после поражения от ЦСКА (1:4). Тот матч еще запомнился тем, что проводился на арене «Мегаспорт» и стал прощальным в КХЛ для вратаря Ильи Брызгалова, мелькнувшего в ЦСКА.

    А Кареев оставался сухим до середины матча. Размочил его Скотт, реализовав численное преимущество.

    ДВА КАПИТАНА

    Это было первое большинство в матче. Проштрафился же защитник гостей Панин, вернувший себе капитанскую нашивку. Какое-то время она перекочевала на свитер вызванного на Кубок Первого канала Бурдасова. Но тот недавно расколол защитника «Адмирала» Захарчука-старшего и схлопотал очередную дисквалификацию. Злостный нарушитель не достоин литеры «C», решили в команде.

    После первого матча соперников в Уфе, завершившегося победой ЦСКА 2:1, Панин прошелся по судейству, нарушив корпоративную этику. И на этот раз он долго кружил около человека с полосатой рубашке, выясняя, за что ему выписали две минуты.

    Кроме Бурдасова «Салават» делегировал в сборную форварда-гренадера Кадейкина из силового звена, которое выпустили на стартовое вбрасывание против… силовой линии хозяев во главе с капитаном Андроновым. Он тоже сыграет на Кубке Первого канала.

    В первом периоде гости выглядели свежее. Им во вторник предстоит матч в Хельсинки против «Йокерита». Армейцы же вышли на лед в последний раз перед зимними каникулам.

    Впрочем, остроты в игре было значительно меньше, чем борьбы-беготни.

    КУМИРЫ И ПОКЛОННИКИ

    В тень ушли лидеры Капризов и Умарк, когда-то вместе выходившие на лед в «Салавате». Первому из них болельщики на трибунах посвятили плакатики. В Уфе его тоже помнят и чтят. В ответ он дарит клюшки. И форму. На Матче звезд-2017 в столице Башкортостана из раздевалки умыкнули целых два свитера Капризова. Такой бешеной популярностью он пользовался.

    Лез из кожи вон форвард гостей Кугрышев, воспитанник ЦСКА, у которого дважды не получилось выстрелить в родной клубе. В первом периоде он на полном ходу попал под силовой прием… своего партнера Хохрякова. А после перерыва проверил на прочность маску Сорокина. Вратарь сборной отбил шайбу шлемом.

    А вот Кареев не справился с коварным броском низом Окулова после выигранного вбрасывания.

    Интригу возродил было Умарк, не забивавший 20 с гаком игр подряд. Но судьи аннулировали взятие ворот после тренерского запроса. Оказалось, голу предшествовал офсайд при входе в зону.

    Черту матчу подвел бронзовый призер Пхенчхана Вей. Сорокин засушил шестой сухарь. Мы же вспоминаем Уфу в декабре 2012-го и юбилей отца русского хоккея Анатолия Тарасова. В понедельник исполняется 100 лет со дня его рождения.

    ЦСКА – «Салават Юлаев» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

    Голы: 1:0 Скотт (Толчинский, Марченко, 27.53, б.), 2:0 Окулов (Шалунов, 46.44), 3:0 Вей (Дальбек, Скотт, 57.06)

    Вратари: Сорокин – Кареев. Броски: 31 – 27. Штраф: 6 – 6

    ЦСКА АРЕНА. 10765 зрителей

    #хк цска#хк салават юлаев#кхл
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