Сергей Федоров: У ЦСКА еще есть время на то, чтобы опуститься с облаков

Хоккей 11 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Поговорить с великим Сергеем Федоровым во время турнира «Кубок Легенд», посвященного 100-летию Анатолия Тарасова – бесценно!

- У вас был момент общения с Анатолием Тарасовым?

- Я его видел несколько раз, мы пересекались. Общались секунду-две. Максимум! Тарасов был уже пожилым. Кажется, я его уже в коляске видел. Он приезжал в «Сокольники» на хоккей, во дворец ЦСКА.

Но я выучил и понимаю с юности: Тарасов – великолепный тренер, который не только сделал клуб ЦСКА самым лучшим, но и со сборной одержал много побед.

А когда я играл в «Детройте», о нем спрашивал наш главный тренер Скотти Боумэн. Тарасов подарил ему перчатки для тренировок. Боумэн их долго носил, берег. Помню, там ладошки перешивали пару раз. Скотти эти перчатки снашивал до дыр. Нам Боумэн рассказывал, как работал Тарасов, как тренировал.

- 16 декабря на футбольном стадионе в Питере сыграют сборные России и Финляндии. Вот вы на ветеранском турнире утеплились лучше всех. Вышли на лед даже в балаклаве. Как не замерзнуть в таком матче?

- Надо обязательно открыть крышу. Иначе это не «Классика»! – смеется Федоров. – Самое главное – надо размяться. Намазаться какими-то теплыми кремами. Это все-таки открытый воздух. И качество льда будет на холоде необычным – жестким. Я вот сейчас устал ее ловить. Она скачет как лягушка! Нужно клюшку потяжелее взять, чтобы шайба в нее врезалась и успокаивалась. Может, деревянную найти.

- Ваш ЦСКА одержал 30 побед в 31 матче. В чем секрет?

- Хорошая динамика налицо. Начнем с коллектива – у нас отличная атмосфера. Ребята стараются играть друг для друга. Тренерский штаб делает замены, ротации. Уже нащупал разные тройки, комбинации. Конечно, это и физподготовка. Сложно выигрывать 15-17 матчей подряд. Накапливается психологическая усталость. Но думаю, все будет нормально. И есть время на то, чтобы опуститься с облаков. Мы свежи морально, поэтому играем в неплохой хоккей.

- Вы удивлены, что «Вашингтон» отказался от Сергея Шумакова? Оказывается, сложно пробиться из КХЛ в НХЛ.

- Но это нормальная ситуация. Я не думаю, что гигантский разрыв между лигами. Но есть определенная система подготовки хоккеистов. У них ведь тоже очередь, извините за выражение. Люди два-три года тоже сидели в АХЛ. И может, Сергею надо было какой-то путь там пройти? Но видите, что-то не получилось.