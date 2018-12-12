Игорь Ларионов: Тут в раздевалку зашел Тарасов: «Всем из окопов! Идти в бой!»

Хоккей 12 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий, Лысенков Павел

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов побеседовал с обозревателями «Советского спорта».

Мы разговаривали с Ларионовым во время «Кубка Легенд», который прошел в подмосковном «ЛУЖКИ.клубе». Ветеранский ЦСКА вышел в финал, но сенсационно уступил по буллитам «Спартаку». А наш разговор вновь начался с Анатолия Тарасова. Не только потому, что 10 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения знаменитого армейского наставника. Тарасов – единственный российский тренер, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто. Игорь Ларионов при этом – член комиссии, которая отбирает туда кандидатов. Один из трех европейцев в этом выборном собрании.

«ПОМНЮ ПАРТИЙНУЮ РЕЧЬ ПЕРЕД ФИНАЛОМ»

– Трудно дать оценку вкладу Тарасова в наш советский хоккей, – рассуждает Ларионов. – Но его присутствие, характер, дух, человечность… Все это всегда присутствовало на арене, где мы тренировались и играли. Рад, что юбилей Тарасова так широко отмечается в России. Это дань уважения великому человеку, очень много сделавшего для развития хоккея.

– Вы лично с ним когда-нибудь общались?

– Наверное, всего пару раз… Помню, как я играл на юниорском чемпионате мира в Швеции. А Анатолий Тарасов был начальником нашей делегации. Он зашел к нам в раздевалку перед финалом и такую партийную речь толкнул! Мне, как игроку воскресенского «Химика» очень трудно было это понять. Потому что у нашего тренера Николая Эпштейна были совершенно другие методы управления командой. Но речь Тарасова была настолько пламенная, что нас зажгла. Смысл ее был примерно такой: чтоб все вылезли из окопов и пошли сражаться! На нас, тогда совсем молодых пацанов, она подействовала. И вот до сих пор осталась в памяти. Поэтому я всегда вспоминаю о Тарасове очень хорошо. Он был одним из тех людей, которые давали играть. Любил творчество на льду. И этим сильно повлиял на развитие нашего хоккея.

– А вот тренер сборной Владимир Васильев не всегда был в восторге от таких речей Тарасова перед матчем. Он рассказывал, как давал команде установку, а тут заходил Тарасов и говорил совершенно другие вещи! И что было делать?

– Когда фигура такого масштаба со всеми титулами и заслугами, человек, который знал наш хоккей наизусть и в том числе каждого игрока, входит в раздевалку… Конечно, он всегда что-то свое мог добавить. Но я не думаю, что это было препятствие для кого-то тренера. Того же Владимира Васильева. Умный тренер поймет, что люди уровня Тарасова, входя в раздевалку, всегда найдут слова, чтобы достучаться до ребят. Причем так, как сам тренер, может быть, и не сможет.

«ДАЛ ДОРОГУ В ЖИЗНЬ СКОТТИ БОУМЭНУ»

– Тарасов первым среди наших соотечественников вошел в Зал славы НХЛ. И пока остался там единственным российским тренером. Почему в Северной Америке именно его так уважают?

– Большие заслуги, которых человек добился в спортивной карьере не могут не пересекаться с его человеческими качествами. И как раз вот эти качества и выделяли Тарасова из всех наших тренеров. Потому что он не просто здорово делал свое дело. Я не слышал ни одного слова критики от ребят, которые под его руководством играли. В нем была одновременно и человечность, и высочайшая требовательность. Плюс тонкое понимание игры. И главное – он постоянно стремился двигаться вперед. Делал все, чтобы наша сборная была сильнейшей в мире. Совершенствовал стиль игры, усиливал талант игроков.

Именно Тарасов дал дорогу в жизнь и многим заокеанским тренерам, который сейчас также входят в Зал славы. Таким, как например, Скотти Боумэн. И они этого не скрывают.

– Кто еще из наших великих хоккеистов, не игравших в НХЛ, стоит в очереди в Зал славы НХЛ?

– Это сложно комментировать. Потому что у нас есть целая плеяда игроков, которые этого заслуживают. Но включение в Зал славы – сложный процесс. Поэтому сейчас я могу перечислить очень много имен, которые должны быть там. Но, к сожалению, каждый год в Зал славы входит только четыре человека. Поэтому приходится много бороться, отстаивая наши кандидатуры.

– Александр Якушев ведь прошел в Зал славы только со второй или даже третьей попытки?

– Уточнять с какого точно раза – не буду, поскольку не имею на это права. Это будет некорректно. Служебная тайна. Но где-то так.

– Сейчас в Зал славы НХЛ номинирован капитан сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Какие у него шансы?

– Я могу выдвинуть кандидатуру игрока или функционера. Но последнее слово всегда будет за комитетом. И нужны очень сильные аргументы, чтобы убедить людей, которые не видели игру наших мастеров в Северной Америке.

НАШИ ЛЮДИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЗАЛ СЛАВЫ

1974 – Анатолий Тарасов (1974)

1989 – Владислав Третьяк

2001 – Вячеслав Фетисов

2005 – Валерий Харламов

2008 – Игорь Ларионов

2012 – Павел Буре

2015 – Сергей Федоров

2016 – Сергей Макаров

2018 – Александр Якушев