Один Кубок сборная России уже завоевала, теперь – реванш с чехами! Все о хоккее

Хоккей 15 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» - об успехе россиян в Швейцарии, новой арене «Динамо» и новых спорах о лимите на легионеров в КХЛ.

Итак, сегодня сборная России продолжит свое выступление на Кубке Первого канала матчем против чехов в Москве. И новости из нашей команды не самые веселые, как для сборной России, так и для ЦСКА.

Травма нападающего Ивана Телегина из-за которой он не сумел доиграть первую встречу на турнире (против шведов) оказалась серьезной. На этом этапе Евротура армеец больше не сыграет. Здоровья Ивану! Надеемся, что его отсутствие не помешает россиянам взять реванш за поражение на Кубке Карьяла.

Пока наша главная национальная команда только готовится к игре, олимпийская сборная России провела очередной матч, в котором разгромила швейцарцев на Кубке Люцерны – 5:1. Голами в нашей команде отметились Денис Алексеев, Артем Зуб, Владимир Ткачев, Алексей Кручинин и Олег Ли.

Впереди у наших еще встреча с аутсайдером этих соревнований – сборной Австрии. Однако Кубок они выиграли заранее – после двух ключевых поединков. Напомню, что в четверг россияне одолели словаков – 2:1.

Московское «Динамо», тем временем, провело первую тренировку на своей новой арене в Петровском парке.

Первый матч 4 января против «Автомобилиста». Но по факту переезд уже состоялся. Раздевалка обжита. Работникам арены даны советы по доработке качества льда. Но в целом и игроки, и тренеры остались довольны своим новым домом, который будет носить имя легендарного динамовского тренера Аркадия Чернышева.

Восхитительная арена. Сумасшествие какое-то, - поделился впечатлениями нападающие бело-голубых Дмитрий Кагарлицкий.

В планах руководства клуба – построить рядом еще три катка и перевезти на историческое место и динамовскую спортшколу.

Из других новостей КХЛ стоит отметить возвращение на элитный уровень известного защитника-голеодора Кирилла Кольцова. В начале сезона он был без контракта. Затем заключил договор с воронежским «Бураном» из ВХЛ, где провел 10 матчей. И вот теперь подписал контракт до конца сезона с лидером Востока «Автомобилистом». Интересный ход!

Наш обозреватель Павел Лысенков, тем временем, пообщался с руководителями нашего хоккея и поговорил с ними о лимите на легионеров.

Лидеры КХЛ на днях заявили, что готовы отменить его хоть сегодня. ФХР – категорически против. Владислав Третьяк считает, что прежде чем это делать, нужно сравняться по количеству катков и занимающихся на них детей с Канадой.

Я с ним согласен. Понимаю руководителей клубов, которые жаждут заполучить в свои команды более дешевых гастарбайтеров. Но ведь ежу понятно, чем это обернется. Сперва финны и канадцы вытеснят наших игроков из клубов. Потом начнется их натурализация для сборной. А российский хоккей умрет. Так что со скороспелыми решениями в угоду сиюминутной выгоде спешить не стоит!

Продолжение этой и других острых тем, отчеты о матчах сборной – на сайте «Советского спорта».