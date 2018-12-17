Когда лучшие только наши. Послесловие к Кубку Первого канала

Хоккей 17 декабря 2018 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В сборной России не было отстающих. Все сыграли на отлично и хорошо. Лучшими игроками турнира стали вратарь Илья Сорокин, защитник Василий Токранов, нападающий Никита Гусев, бомбардир Михаил Григоренко.

АРМЕЙСКАЯ СТЕНА

Вратарский тандем Сорокин – Шестеркин сформировался в молодежной сборной у Валерия Брагина в сезоне-2014/15. С тех пор армейцы идут нога в ногу. Оба олимпийские чемпионы. В Москве играл представитель ЦСКА, в Санкт-Петербурге – СКА. Что логично.

В матче против «Тре Крунур» Сорокин выручил в конце третьего периода и овертайме, когда нашим пришлось отбиваться в меньшинстве. А в серии буллитов превратился с стену – техничные шведы так и не подобрали ключи к его воротам.

Правда, строгий Владислав Третьяк на торжественной церемонии «Советского спорта» «Итоги года» слегка пожурил своего одноклубника за первую пропущенную шайбу: «Он забыл про клюшку, она должна быть на льду. Тогда мог и отбить шайбу, которая влетела в ворота от своего защитника».

А в игре с чехами Сорокина назвали лучшим игроком матча. Несмотря на малое количество бросков по его владениям (всего 18 против 35 наших). Однако из этих сэйвов был один, который поставил 12 с половиной тысяч зрителей на уши. Спартаковец Ганзл бросал в пустую рамку, но на пути шайбы вдруг выросла вратарская «гитара». Фантастическое спасение.

А Шестеркин на футбольном стадионе вообще засушил сухарь. Хотя в первом периоде он дважды спасал в, казалось, безнадежных ситуациях. Лучший снайпер чемпионата КХЛ Пуустинен из формы выпрыгивал, чтобы распечатать ворота.

КУБОК ЗАЩИТНИКА

Когда треть голов в команде на счету защитников, принято говорить о кризисе нападающих. Но Кубок Первого канала-2018 не тот случай. Наши оборонцы забросили пять шайб из 14. По две – олимпионик Гавриков и делающий первые, но отнюдь не робкие шаги в сборной Токранов.

Особенно зажигали защитники хозяев в историческом матче на футбольном стадионе, трижды поразив ворота финнов.

Токранов стрелял по воротам в большинстве не менее круто, чем шведская пушка в СКА Херсли.

Но не будем забывать о глупом удалении Нестерова в овертайме матча со шведами, которое могло обернуться поражением. А также других помарках защитников.

СНАЙПЕР ГРИГОРЕНКО

Лучшим бомбардиром турнира стал московский армеец Григоренко с 6 (3+3) баллами. В матче со шведами он расколдовал своего одноклубника Юханссона, заставив вратаря ошибиться. Реализовал он и буллит – этот гол в послематчевой серии идет в личный снайперский зачет.

В поединке с чехами Григоренко вспомнил об обязанностях центрфорварда, подменяя на точке вбрасывания получившего удар по руке Локтионова. И сразу преуспел. После скидки армейца железнодорожник, позабыв о травме, вогнал шайбу в девятку.

Плеймейкер Локтионов, пропустивший матч с «Тре Крунур», разбудил Капризова. Герой Пхенчхана забил чехам и финнам. Став автором еще одной исторической шайбы – первой на футбольном стадионе.

А один из лидеров бомбардирской гонки КХЛ Гусев превратился из снайпера в распасовщика. Он раздавал изысканные передачи Токранову и Прохоркину, но ни разу не отметился голом. Еще раз подчеркну: Гусеву нужен Дацюк.

Не хватило снайперского таланта старательному Барабанову. Он упустил распрекрасные моменты в первых двух матчах, а в Питере порадовал классной передачей под гол Гаврикову.

Как всегда боевито выглядел Прохоркин. Забил в большинстве чехам – молодец. А вот мстить-грубить не стоило. Хорошо, что получил от судей только «десятку», а ведь мог досрочно покинуть поле.

Пока не нашел себя в сборной один из ярких нападающих лиги Шалунов. Начинал и заканчивал турнир он в звене со своими одноклубниками Капризовым и Григоренко. Но в основном исполнял роль блуждающего форварда.

Как и на Кубке Карьяла, во втором матче турнира выстрелил Кузьменко. Оформил дубль, порадовав изысканными голами. Его даже выпускали на большинство в бригаду… ЦСКА.

В конце матча с финнами он ударился головой и покинул поле с помощью партнеров.

ТИХИЙ КАПИТАН

Когда команда много забивает и побеждает, в тени остаются тихие герои. Носильщики рояля, ложащиеся под шайбу, выигрывающие силовую борьбу, вбрасывания. Такие как Андронов, Каблуков, Кетов…

Увы, уже в первом периоде матча со шведами получил травму олимпийский чемпион Телегин и зачехлил клюшку. Повреждение не позволило закончить встречу с финнами Локтионова.

Капитан сборной и СКА Кетов в отличие от Кубка Карьяла не смог забить (в Хельсинки он в меньшинстве поразил ворота шведов), Каблуков запомнился результативной скидкой себе за спину на Кузьменко в игре с чехами.

Капитан ЦСКА и ассистент в сборной Андронов был эффективен на точке – 15 выигранных вбрасываний из 19 в матче со шведами. А еще один помощник капитана Плотников в той же встрече провел на площадке 31 минуту 55 секунд (!). Выходил в большинстве и меньшинстве.

ТАРАСОВ ПЕЛ, ВОРОБЬЕВА НАДО БЫЛО ЗАПИКИВАТЬ

Нельзя не отметить штаб сборной. Наша команда вытащила тяжелейший матч со шведами. Ее превосходство над соперниками в физике резало глаз. Отлично сработали бригады численного неравенства. Защитники без опаски помогали атаке. А вратарей мы уже похвалили.

– Когда проигрывали шведам 0:2, Воробьев в раздевалке сказал нам несколько слов, – поведал после финальной сирены Сорокин. – Каких? Повторить не могу, потому что придется их запикивать.

Третьяк рассказывал, как Тарасов во втором перерыве решающего матча со шведами на ЧМ-1971 (наши уступали 2:3) затянул «Черный ворон». А капитан той сборной Вячеслав Старшинов как-то признался, что команду зацепила не столько песня. Тренер не умолкал, даже отлучившись на минуту в… туалет. Ребята раскрепостились и в третьем периоде растерзали «Тре Крунур» 6:3.

Выигрывает – команда, проигрывает – тренер. Это как аксиома. В победе на Кубке Первого канала немалая заслуга штаба сборной.