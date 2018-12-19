Павел Дацюк в следующем сезоне может вернуться в «Детройт» (видео)

Хоккей 19 декабря 2018 12:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Никита Кучеров набрал 50 очков, Владимир Тарасенко наконец-то забил – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ДАЦЮК ВЕРНЕТСЯ В НХЛ?

На самом деле, я уже пару месяцев знаю об этом варианте, что Павел Дацюк может вернуться в НХЛ. Но пока держал его в тайне, чтобы не будоражить ситуацию. Однако инсайдер Боб Маккензи сегодня дал такой твит: «Слышал некую идею, что 40-летний Павел Дацюк может рассмотреть вариант с возвращением в НХЛ в следующем сезоне. Но его агент Дэн Мильштейн сказал следующее: «Каждый год мы садимся с Пашей и обсуждаем, как ему лучше продолжить карьеру. Однако вариант с НХЛ пока не актуален».

Тем не менее, если Маккензи уже приоткрыл заслонку этой трубы, то я считаю, сейчас из нее должен пойти дым. Поэтому вот мои инсайды.

«Детройт» каждый год зовет Дацюка обратно. Культового центрфорварда видят в «Ред Уингз» в следующей роли – третье звено и большинство. Не так много игрового времени, аккуратное отношение к ветерану, он воспитывает молодежь и является лицом этой команды.

Ничего не напоминает? Да, это нынешняя роль Павла Дацюка в СКА. Как я знаю, почти нет вариантов, что Волшебник в следующем сезоне продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Более того, если бы его начали прессовать уже прямо сейчас, разорвали бы с ним контракт, то он уехал бы в НХЛ уже в этом сезоне. Вы помните слова Дацюка о том, что он – Капитан «Ротация» из клуба «Ротация», и устал бороться с ветряными мельницами.

Но похоже, Дацюк и СКА решили дотерпеть до конца сезона. А потом – или родной «Автомобилист», но там еще нужно получить достойное предложение, понять свою роль в команде. Или «Детройт», где Волшебника видят даже во снах.

Проблема «Ред Уингз» - в генменеджере Кене Холланде. Команда сейчас выглядит жутко. Лидер по платежной ведомости в НХЛ, но в составе нет ни одной нормальной звезды. Кенни наподписывал ветеранов или середняков, и «Детройт» напоминает благотворительный фонд или сирот из второго дома Старсобеса. Помните крылатое? «Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения».

В общем, Дацюк в таком коллективе сразу станет главной звездой. И по меркам НХЛ превратится в легенду вроде Горди Хоу, который смог второй раз войти в ту же реку. Я думаю, это будет грамотный ход. Давай, Паша, жги. И главное, не уходи из хоккея!

2. ТРИ ГЕРОЯ

В этот игровой день у нас есть три героя. Евгений Дадонов был признан второй звездой дня в лиге. Форвард «Флориды» набрал три очка в третьем периоде матча с «Баффало» (5:2). Сначала он реализовал штрафной бросок. И там все вышло прикольно: Картер Хаттон, казалось, сделал сэйв, но шайба все-таки закатилась в ворота.

Потом Фрэнк Ватрано сделал счет 4:2, сыграв на добивании после броска Дадонова. А в концовке Евгений поразил еще и пустые ворота, забив свой 16-й гол в сезоне.

Это его личный рекорд, он в третий раз в НХЛ нанес восемь бросков в створ ворот. После 32 игр на счету Дадонова – 33 (16+17) очка. Сейчас он выступает в звене с Ватрано и Хенриком Боргстремом.

Есть прикольная традиция в раздевалке «Флориды» - лучшему игроку матча вручают мяч для американского футбола. Так вот, после этой игры этот мячик отдали Дэдди, как называют Евгения в команде.

Во-вторых, надо отметить Никиту Кучерова – он набрал уже 50 очков в этом чемпионате. И продлил бомбардирскую серию до шести игр. Кстати, этот матч стал для него 400-м в НХЛ.

Кучеров забил в середине первого периода, когда Брэйден Пойнт выиграл вбрасывание и откинул ему шайбу. Вот насколько важен этот игровой элемент! А в концовке Никита отметился передачей на Ондржея Палата, который забил в пустые ворота. Набрав полтинник, Кучеров обогнал Коннора Макдэвида на третьем месте в споре лучших бомбардиров лиги. Впереди – только дуэт из «Колорадо»: Микко Рантанен (56) и Нэйтан Маккиннон (53).

В-третьих, Владислав Наместников стал героем матча с «Анахаймом». Форвард «Рейнджерс» поучаствовал во всех трех голах. Да и личная шайба у Наместникова получилась очень красивой. Россиянин стал второй звездой матча. И запомнился еще и тем, что в первом периоде также потолкался с Райаном Гецлафом.

3. ГОЛ ТАРАСЕНКО

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко реализовал большинство в третьем периоде. И смог прервать непонятную для себя засуху – он не мог набрать очки в семи матчах подряд. Это первое очко в атаке для Тарасенко с 30 ноября. Вот так он забил 10-й гол в сезоне. Получил шайбу и нанес прекрасный бросок с правого фланга.

https://www.instagram.com/p/Brj6za3gFGk/

Во многом Владимиру помогло воссоединение в звене с Брэйденом Шенном и Джейденом Шварцем. В прошлом сезоне эта тройка играла роскошно. Да и теперь «Сент-Луис» победил. Поэтому не надо ломать то, что хорошо работает.

И отдельная история – главный тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден продолжает душить русских. Он уже достал Илью Ковальчука, отправляя его даже в четвертое звено. Теперь Кови залечивает травму ноги, скоро вернется.

И вот в «Кингз» обменяли русского форварда, о котором в клубе давно мечтали. И что же? Никита Щербак теперь тоже оказался не нужен Дежардену. Он провел лишь четыре смены в первом периоде, один раз появился на льду в начале второго, но после этого на площадку не выходил. Травмы у форварда не было. Просто Уилли решил посадить его на банку. Какой-то невероятный тренер.

СТАТИСТИКА

Ванкувер – Тампа-Бэй – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Мотти, Танев – КУЧЕРОВ, Пакетт, Эрни, Стэмкос, Палат (КУЧЕРОВ)

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 1, 13.32)

ТБ: Кучеров (1+1; +2, 0, 5, 19.32)

Сергачев (0+0; +1, 0, 3, 14.32)

в Василевский (36-38; 94,7.*, 60.00)

Даллас – Калгари – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Бенн (РАДУЛОВ), Факса

Д: Радулов (0+1; +1, 0, 1, 21.36)

Ничушкин (0+0; 0, 0, 3, 10.10)

Гурьянов (0+0; 0, 0, 1, 10.21)

в Худобин (3-3; 100.*, 6.23)

Рейнджерс – Анахайм – 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

НАМЕСТНИКОВ, Хэйз (НАМЕСТНИКОВ), Хытил (НАМЕСТНИКОВ) – Оберг

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 0, 14.40)

Наместников (1+2; +3, 4, 3, 14.02)

в Георгиев (14-15; 93,3.*, 59.53)

Нью-Джерси – Торонто – 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Ватанен, Хишир – Таварес, Мэттьюз, Марло, Марнер, Райли, Эннис (2)

Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 3, 18.10)

Ожиганов (0+0; 0, 0, 2, 16.48)

Лос-Анджелес – Виннипег – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Вагнер (2), Аяфалло, Томпсон – Перро

ЛА: Щербак (0+0; 0, 0, 0, 3.39)

В: Куликов (0+0; -1, 0, 1, 11.47)

Эдмонтон – Сент-Луис – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Пулюярви – Перрон, Марун, ТАРАСЕНКО, Шварц

СЛ: Тарасенко (1+0; -1, 0, 4, 17.13)

Барбашев (0+0; 0, 0, 2, 11.46)

Баффало – Флорида – 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Скиннер, Ристолайнен – Брауэр, Барков, ДАДОНОВ, Ватрано (ДАДОНОВ), ДАДОНОВ

Ф: Дадонов (2+1; +3, 0, 8, 17.01)

Чикаго – Нэшвилл – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Форслинг, Густафссон – Фиала

Ч: Анисимов (0+0; -1, 0, 2, 18.26)

Аризона – Айлендерс – 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

М.Кемпе – Хо-Санг, Нельсон, Бовилье

А: Любушкин (0+0; -1, 0, 0, 12.59)

Филадельфия – Детройт – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Джеймс ван Римсдайк, Гудас, Гостисбир – Чоловски, де ла Роуз

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 0, 24.36)

Миннесота – Сан-Хосе – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Кутюр (2), Павелски, Радил

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.