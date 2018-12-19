«А при КХЛ узнал бы мир об игроке Кожевникове?» Открытое письмо Виталия Славина

Хоккей 19 декабря 2018 13:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

Прочитал в «Советском спорте» безапелляционное заявление Александра Кожевникова, мол, в КХЛ давно пора убрать лимит на легионеров, и решил написать заслуженному ветерану открытое письмо.

Александр Викторович, уважаю вас за преданность хоккею, за неравнодушие, за то, что режете правду-матку, невзирая на авторитеты. Но порой вас заносит. Сильно заносит. То на Третьяка напраслину гоните, то Быкова походя лягнете, то вот теперь призываете наших неоперившихся юнцов не бояться конкуренции со стороны прожженных легионеров.

У меня для вас только один вопрос: «А узнал бы мир о хоккеисте Кожевникове, двукратном олимпийском чемпионе, если бы тренеры с ним не возились, как курица с яйцом, а в СССР вдруг открыли бы двери для иностранной рабочей силы?»

Я же прекрасно помню, как вы начинали в «Спартаке». На ваше катание без слез смотреть было невозможно - ну точно конек-горбунок! Строгое выполнение установки, игра в обороне, распасовка тоже не были вашим коньком. Забить, да, умели, да и в боевитости не откажешь.

Вы же сами признавали, что поначалу вам в Москве не понравилось, хотели даже вернуться в родную Пензу. А позже от переезда в Минск вас удержал только Кулагин, который решил все ваши жилищные вопросы, в том числе помог перевезти в столицу родителей, на уровне будущего генсека Черненко!

Понятно, уехали бы вы из Москвы, и ваша блестящая карьера просто бы не состоялась.

А каких партнеров по звену вам, тощему долговязому новичку, дали в «Спартаке»! Якушева и Баринева, затем Шалимова и Александрова, наконец Капустина и Тюменева.

Вот как при Союзе пестовали молодежь! Потому у нас и появлялись регулярно звезды.

Ибо ваша история отнюдь не уникальная. Далеко не в юниорском возрасте пробился в основу «Спартака» Шадрин. Или взять другого суперцентра Жлуктова. Он ведь приехал в Москву из далекой Инты не шайбу гонять, а в институт поступать. Тут-то его, никогда не занимавшегося в хоккейной секции, и заметили селекционеры ЦСКА.

Да что там! Вы уверены, что при нынешнем укладе КХЛ – не полностью открытом рынке игроков, как предлагаете вы, а о лимите в пять легионеров – мировой хоккей обогатился бы тройкой всех времен Михайлов – Петров – Харламов? Я думаю, это было бы исключено. Они ведь добрались до основы ЦСКА на третьем десятке лет. Если бы не великолепно выстроенная система скаутинга, отеческая забота тренеров на всех уровнях, а главное – умение Анатолия Тарасова из полуфабрикатов лепить мировых звезд, Михайлов, возможно, так и остался бы в Саратове, Петров – в «Крыльях», а Харламов – в Чебаркуле.

Сейчас вы призываете все лимиты снять. Неужели вы не понимаете, что этим убьете наш хоккей?! Это же очевидно, природой начертано, что 17-18-летний пацан всегда (!) проиграет конкуренцию североамериканцу из АХЛ, если он, конечно, не Капризов или… Да больше и назвать некого!

Вы посмотрите, даже при нынешних квотах КХЛ в топ-10 защитников-бомбардиров сезона только один россиянин. Не будет ограничений, вообще без атакующих защитников останемся, равно как и без вратарей, как это уже было до прихода Третьяка в ФХР. Зачем кому-то возиться с молодежью, когда - заметьте, за государственные деньги! - можно выписать готового игрока из любой страны мира! Да еще порой и откатик получить…