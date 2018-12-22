Почему Дацюка разлюбили в СКА. Версия Виталия Славина

Хоккей 22 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Славин Виталий

На днях экс-капитан СКА Павел Дацюк дал интервью, которое еще сильнее утвердило меня во мнении, почему 40-летнего форварда лишили литеры «С» и где он продолжит карьеру.

Лидер олимпийских чемпионов-2018, в частности, сказал:

– Ни с кем из «Детройта» он не общается.

– На новой арене «Уингз» (открыта в 2017-м) ни разу не был.

– Со здоровьем все в порядке.

– Пока хоккей приносит удовольствие, заканчивать не собирается.

– Его любимая команда – «Автомобилист», город – Екатеринбург.

– Новый год будет встречать в Екатеринбурге, где живет его сестра и дочь от первого брака.

Если к этому добавить, что Павел не раз заявлял, что мечтает завершить карьеру в родном Екатеринбурге, куда он приезжает в каждое межсезонье, то все сходится. В следующем году Дацюк наденет форму «Автомобилиста».

Ну, сами посудите, что ему в преклонном возрасте делать в бедствующем, разобранном «Детройте», куда его давеча вдруг отправили заокеанские СМИ? Примера Ковальчука и его мучений в «Лос-Анджелесе», что ли, мало! И потом, маленькие коробки с бугаями НХЛ – это гарантированные травмы.

«Автомобилист» - совсем другая история. Команду теперь содержит богатейшая горно-металлургическая компания, у которой задач, кроме максимальных, не может быть по определению. Уже в этом сезоне клубу приказано выйти в финал Кубка Гагарина. И, несмотря на декабрьские неудачи, екатеринбуржцы по-прежнему первые на Востоке. Весной начинается строительство новой арены на 12 тысяч зрителей, которую введут в строй в 2021 году.

Одна беда: в «Автомобилисте» на ведущих ролях дорогостоящие легионеры, которые сегодня - тут, завтра – там. Клубу в качестве символа, лица нужен свой, доморощенный. Дацюк – идеальная кандидатура.

Переговоры о новых контрактах всегда ведут заблаговременно. Судя по всему, как раз в ноябре Дацюк сообщил руководству СКА о желании перебраться в Екатеринбург. И сразу после этого Павла лишили капитанства, перевели в третье звено, разбили его суперсвязку с Гусевым, почти перестали выпускать в большинстве, не взяли в сборную на Кубок Первого канала, не пригласили на Матч звезд. Ну а какого вы хотели отношения к отрезанному ломтю…