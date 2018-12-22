Почему Дацюка разлюбили в СКА. Версия Виталия Славина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетик Б
    Вальядолид
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Атлетико М
    Эспаньол
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Барселона
    Сельта
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Бетис
    Эйбар
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Леганес
    Севилья
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Валенсия
    Уэска
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Райо Вальекано
    Леванте
    0
    0
  • Испания - Примера
    17-й тур
    начало в 00:00
    Вильярреал
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Анже
    Марсель
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Бордо
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Лилль
    Тулуза
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монако
    Генгам
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Монпелье
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    ПСЖ
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Реймс
    Кан
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Ренн
    Ним
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Сент-Этьен
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    19-й тур
    начало в 00:00
    Страсбург
    Ницца
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Амур
    Динамо М
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 13:30
    Сибирь
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Салават Юлаев
    Северсталь
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 14:30
    Лацио
    Кальяри
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Фрозиноне
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Сампдория
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Дженоа
    Аталанта
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Милан
    Фиорентина
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Наполи
    СПАЛ
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Болонья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 17:00
    Сассуоло
    Торино
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Авангард
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    СКА
    ЦСКА
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Спартак
    ХК Сочи
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Йокерит
    Динамо Р
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Ганновер-96
    Фортуна
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Нюрнберг
    Фрайбург
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Хоффенхайм
    Майнц
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Байер
    Герта
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Вердер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Штутгарт
    Шальке-04
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Айнтрахт Ф
    Бавария
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    17-й тур
    начало в 17:30
    Аугсбург
    Вольфсбург
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Арсенал
    Бёрнли
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Челси
    Лестер Сити
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Кардифф Сити
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Борнмут
    Брайтон энд Хоув Альбион
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Хаддерсфилд Таун
    Саутгемптон
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Фулхэм
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Вест Хэм Юнайтед
    Уотфорд
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    18-й тур
    начало в 18:00
    Эвертон
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 20:00
    Кьево
    Интер М
    0
    0
  • Италия - Серия А
    17-й тур
    начало в 22:30
    Ювентус
    Рома
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Куньлунь Ред Стар
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
    • Хоккей22 декабря 2018 09:00Источник: «Советский спорт»Автор: Славин Виталий

    Почему Дацюка разлюбили в СКА. Версия Виталия Славина

    На днях экс-капитан СКА Павел Дацюк дал интервью, которое еще сильнее утвердило меня во мнении, почему 40-летнего форварда лишили литеры «С» и где он продолжит карьеру.

    Лидер олимпийских чемпионов-2018, в частности, сказал:

    – Ни с кем из «Детройта» он не общается.
    На новой арене «Уингз» (открыта в 2017-м) ни разу не был.
    Со здоровьем все в порядке.
    Пока хоккей приносит удовольствие, заканчивать не собирается.
    Его любимая команда – «Автомобилист», город – Екатеринбург.
    Новый год будет встречать в Екатеринбурге, где живет его сестра и дочь от первого брака.

    Если к этому добавить, что Павел не раз заявлял, что мечтает завершить карьеру в родном Екатеринбурге, куда он приезжает в каждое межсезонье, то все сходится. В следующем году Дацюк наденет форму «Автомобилиста».

    Ну, сами посудите, что ему в преклонном возрасте делать в бедствующем, разобранном «Детройте», куда его давеча вдруг отправили заокеанские СМИ? Примера Ковальчука и его мучений в «Лос-Анджелесе», что ли, мало! И потом, маленькие коробки с бугаями НХЛ – это гарантированные травмы.

    «Автомобилист» - совсем другая история. Команду теперь содержит богатейшая горно-металлургическая компания, у которой задач, кроме максимальных, не может быть по определению. Уже в этом сезоне клубу приказано выйти в финал Кубка Гагарина. И, несмотря на декабрьские неудачи, екатеринбуржцы по-прежнему первые на Востоке. Весной начинается строительство новой арены на 12 тысяч зрителей, которую введут в строй в 2021 году.

    Одна беда: в «Автомобилисте» на ведущих ролях дорогостоящие легионеры, которые сегодня - тут, завтра – там. Клубу в качестве символа, лица нужен свой, доморощенный. Дацюк – идеальная кандидатура.

    Переговоры о новых контрактах всегда ведут заблаговременно. Судя по всему, как раз в ноябре Дацюк сообщил руководству СКА о желании перебраться в Екатеринбург. И сразу после этого Павла лишили капитанства, перевели в третье звено, разбили его суперсвязку с Гусевым, почти перестали выпускать в большинстве, не взяли в сборную на Кубок Первого канала, не пригласили на Матч звезд. Ну а какого вы хотели отношения к отрезанному ломтю…

    #кхл#хк ска#дацюк павел
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта