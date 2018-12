Ковальчук вернулся и сделал дубль. А Кучеров вообще набрал пять очков! (видео)

Как вы помните, форвард Илья Ковальчук вернулся в состав «Лос-Анджелеса», пропустив 10 матчей из-за таинственной травмы – какая-то инфекция в ноге. Перед этим Кови не набирал очки в 11 играх, главный тренер Вилли Дежарден швырял его по разным звеньям, опускал в четвертую тройку, урезал время на льду до неприличности.

И мне было интересно, в каком звене теперь появится Ковальчук. Оказалось, это третья линия – с Бренданом Лайпсиком и Нэйтом Томпсоном. Прямо скажем, не фонтан. Игровое время тоже маленькое – 13:42. Извините, но это не уровень Кови. 0:56 в большинстве, но тут фишка в том, что соперник «Сан-Хосе» схватил только две минуты штрафа.

В общем, я бы не спешил радоваться, что Ковальчук сделал дубль, и с ним теперь все нормально. Думаю, Дежарден продолжит свои эксперименты.

Тем не менее, теперь Илья забил два. Первую шайбу он положил в большинстве, когда ему отдал хороший пас Джейк Маззин.

ILYA KOVALCHUK OPENS THE SCORING FOR THE KINGS IN HIS RETURN TO THE LINEUP!#GoKingsGo pic.twitter.com/thQYGVvLjV