Ковальчук вернулся и сделал дубль. А Кучеров вообще набрал пять очков! (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 14:35Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Ковальчук вернулся и сделал дубль. А Кучеров вообще набрал пять очков! (видео)

    Артемий Панарин заработал три очка с «Филадельфией», а Радулов забил гол «дикарям» – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

    1. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОВАЛЬЧУКА

    Как вы помните, форвард Илья Ковальчук вернулся в состав «Лос-Анджелеса», пропустив 10 матчей из-за таинственной травмы – какая-то инфекция в ноге. Перед этим Кови не набирал очки в 11 играх, главный тренер Вилли Дежарден швырял его по разным звеньям, опускал в четвертую тройку, урезал время на льду до неприличности.

    И мне было интересно, в каком звене теперь появится Ковальчук. Оказалось, это третья линия – с Бренданом Лайпсиком и Нэйтом Томпсоном. Прямо скажем, не фонтан. Игровое время тоже маленькое – 13:42. Извините, но это не уровень Кови. 0:56 в большинстве, но тут фишка в том, что соперник «Сан-Хосе» схватил только две минуты штрафа.

    В общем, я бы не спешил радоваться, что Ковальчук сделал дубль, и с ним теперь все нормально. Думаю, Дежарден продолжит свои эксперименты.

    Тем не менее, теперь Илья забил два. Первую шайбу он положил в большинстве, когда ему отдал хороший пас Джейк Маззин.

    А в овертайме Ковальчук все сделал сам, когда подхватил шайбу после удачного отскока и улетел в контратаку. Кто сказал, что Илье не хватает скорости? В формате «3 на 3» он выглядит очень здорово.

    «Я себя чувствовал хорошо, – сказал Ковальчук. – Ине помогли партнеры, но я также хочу поблагодарить тренеров и докторов, которые проделали отменную работу. Мне сейчас даже лучше, чем до травмы».

    Всего Илья нанес шесть бросков в створ ворот. Этот гол стал для Ковальчука седьмым в сезоне и первым с 6 ноября. «Он усердно тренируется, – говорит Дежарден. – С желанием выходит на каждую смену. Сегодня Ковальчук забил два важных гола. А еще приятно, что мы отличились в большинстве, что с нами в этом сезоне случается не так часто».

    2. ПЯТЬ ОЧКОВ КУЧЕРОВА

    Ситуация с Никитой Кучеровым немного странная. Представьте, если бы пять очков за матч набрал Александр Овечкин. Об этом сразу же начали бы трубить на всех сайтах мира. Капитан «Вашингтона», обладающий аудиторией в пять миллионов подписчиков в своих соцсетях, превратил свою жизнь и карьеру в бесконечный сериал.

    А вот Кучеров – весьма закрытый парень. Он не выносит на публику свою личную жизнь, не ликует при забитых голах, не устраивает из этого шоу. Да и «Тампа» сейчас – лучшая команда лиги, которая часто доминирует в матчах. Как вот сейчас, когда остановила в гостях «Эдмонтон» (6:3).

    Сейчас «Лайтнинг» катятся по лиге как танк, сминая все вокруг. Так что один гол и четыре передачи Кучерова никого не удивляют. Все знают, что он не первый год – лучший российский бомбардир НХЛ.

    Результативная серия Кучерова составляет уже восемь матчей. Но он впервые в карьере набрал пять очков за игру. А вообще это лишь 12-й случай в истории «Тампы».

    Никита (57) вышел на второе место в гонке лучших бомбардиров лиги, обойдя Нэйтана Маккиннона (56). Впереди – Микко Рантанен тоже из «Колорадо» (59). Но и его реально достать. А вообще Кучеров идет на 118 очков за сезон.

    Парень выступает гениально. И я желаю Никите побольше общаться с прессой, потому что о его подвигах хочется писать и говорить. Он – какой-то космический хоккеист.

    3. ТРИ ОЧКА ПАНАРИНА

    Вообще это был очень большой игровой день, в котором состоялось 14 матчей. И можно поговорить о многих. Вот Александр Радулов стал главным героем и первой звездой матча, когда принес «Далласу» победу за 10 секунд до конца овертайма. Бомбардирская серия Радулова составляет четыре матча.

    https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1076690296925274112

    «Вашингтон» спокойно прихлопнул «Оттаву» (4:0), но Александр Овечкин отметился лишь одним очком за передачу. Кстати, он не забивает уже в трех матчах подряд. Но поверьте, это вообще не проблема.

    Ну а «Коламбус» хорошо разобрался в гостях с «Филадельфией» и их молодым вратарем Картером Хартом. Артемий Панарин в этом матче (4:3) забил гол и отдал две передачи, став второй звездой встречи.

    Вообще гол у Артемия получился забавным, и игроки «Филадельфии» даже не поняли, как Панарин умудрился нанести такой быстрый и резкий бросок после того, как Пьер-Люк Дюбуа выиграл вбрасывание. Но это случилось под занавес второго периода, и в итоге гол Артемия Панарина для «Коламбуса» стал победным.

    СТАТИСТИКА

    Эдмонтон – Тампа-Бэй – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

    Ньюджент-Хопкинс, Чейссон, Драйзайтль – Стэмкос (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ, Миллер, Т.Джонсон (КУЧЕРОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Т.Джонсон (КУЧЕРОВ)

    Э: Зыков (0+0; -1, 0, 0, 5.58)

    ТБ: Кучеров (1+4; +3, 0, 3, 19.49)

    Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 16.53)

    в Василевский (25-28; 89,3%, 60.00)

    Торонто – Рейнджерс – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

    Марло, А.Джонсон, Райли, Марнер (2) – Пионк, Хэйз, Крайдер

    Т: Зайцев (0+0; +2, 0, 2, 22.17)

    Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 0, 17.42)

    Наместников (0+0; 0, 0, 1, 17.46)

    в Георгиев (31-35; 88,6%, 57.45)

    Филадельфия – Коламбус – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

    Кутюрье, Варон, Д. ван Римсдайк – Веренски (ПАНАРИН), Аткинсон, Аткинсон (ПАНАРИН), ПАНАРИН

    Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 4, 24.53)

    К: Панарин (1+2; +3, 0, 1, 17.52)

    в Бобровский (34-37; 91,9%, 60.00)

    Миннесота – Даллас – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

    Закер – Бенн (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ

    Д: Радулов (1+1; +2, 0, 6, 22.09)

    Ничушкин (0+0; -1, 0, 1, 17.04)

    Гурьянов (0+0; 0, 0, 1, 13.35)

    Оттава – Вашингтон – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

    Коннолли, Нисканен (ОВЕЧКИН), Врана, Кемпни

    В: Овечкин (0+1; +1, 0, 6, 20.20)

    Кузнецов (0+0; +1, 0, 4, 18.56)

    Орлов (0+0; 0, 0, 1, 22.09)

    Детройт – Флорида – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

    Ванек – Хоффман, ДАДОНОВ

    Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 3, 15.39)

    Киселевич (0+0; 0, 0, 0, 13.53)

    Калгари – Сент-Луис – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

    М.Ткачук – Перрон, Бозак, Сундквист (БАРБАШЕВ)

    СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 1, 16.15)

    Барбашев (0+1; +1, 0, 0, 12.11)

    Каролина – Питтсбург – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

    Летанг, Гюнтцель (2)

    К: А.Свечников (0+0; -2, 0, 5, 17.31)

    П: Малкин (0+0; 0, 0, 3, 17.13)

    Ванкувер – Виннипег – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

    Шайфли

    Ван: Голдобин (0+0; 0, 2, 1, 12.09)

    Вин: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 14.13)

    Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

    Радил, Павелски – КОВАЛЬЧУК (2), Аяфалло

    ЛА: Ковальчук (2+0; +1, 0, 6, 13.42)

    Аризона – Колорадо – 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

    Паник, Степан, Фишер, Гарланд (ЛЮБУШКИН), Ричардсон (2) – Керфут (2), Ландеског, Маккиннон

    А: Любушкин (0+1; -1, 0, 0, 12.22)

    Бостон – Нэшвилл – 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

    Бержерон (2), Маршан, Пастрняк, Курали – Джохансен, Террис

    Вегас – Монреаль – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

    Пирри (2), Маршессо – Дано (3), Байрон

    Баффало – Анахайм – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

    Далин, Скиннер, Шири

    В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

    Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.

    #нхл#ковальчук илья#кучеров никита#панарин артемий
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