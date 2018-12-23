Ковальчук вернулся и сделал дубль. А Кучеров вообще набрал пять очков! (видео)

Хоккей 23 декабря 2018 14:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Артемий Панарин заработал три очка с «Филадельфией», а Радулов забил гол «дикарям» – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОВАЛЬЧУКА

Как вы помните, форвард Илья Ковальчук вернулся в состав «Лос-Анджелеса», пропустив 10 матчей из-за таинственной травмы – какая-то инфекция в ноге. Перед этим Кови не набирал очки в 11 играх, главный тренер Вилли Дежарден швырял его по разным звеньям, опускал в четвертую тройку, урезал время на льду до неприличности.

И мне было интересно, в каком звене теперь появится Ковальчук. Оказалось, это третья линия – с Бренданом Лайпсиком и Нэйтом Томпсоном. Прямо скажем, не фонтан. Игровое время тоже маленькое – 13:42. Извините, но это не уровень Кови. 0:56 в большинстве, но тут фишка в том, что соперник «Сан-Хосе» схватил только две минуты штрафа.

В общем, я бы не спешил радоваться, что Ковальчук сделал дубль, и с ним теперь все нормально. Думаю, Дежарден продолжит свои эксперименты.

Тем не менее, теперь Илья забил два. Первую шайбу он положил в большинстве, когда ему отдал хороший пас Джейк Маззин.

ILYA KOVALCHUK OPENS THE SCORING FOR THE KINGS IN HIS RETURN TO THE LINEUP!#GoKingsGo pic.twitter.com/thQYGVvLjV — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 23 декабря 2018 г.

А в овертайме Ковальчук все сделал сам, когда подхватил шайбу после удачного отскока и улетел в контратаку. Кто сказал, что Илье не хватает скорости? В формате «3 на 3» он выглядит очень здорово.

«Я себя чувствовал хорошо, – сказал Ковальчук. – Ине помогли партнеры, но я также хочу поблагодарить тренеров и докторов, которые проделали отменную работу. Мне сейчас даже лучше, чем до травмы».

Всего Илья нанес шесть бросков в створ ворот. Этот гол стал для Ковальчука седьмым в сезоне и первым с 6 ноября. «Он усердно тренируется, – говорит Дежарден. – С желанием выходит на каждую смену. Сегодня Ковальчук забил два важных гола. А еще приятно, что мы отличились в большинстве, что с нами в этом сезоне случается не так часто».

2. ПЯТЬ ОЧКОВ КУЧЕРОВА

Ситуация с Никитой Кучеровым немного странная. Представьте, если бы пять очков за матч набрал Александр Овечкин. Об этом сразу же начали бы трубить на всех сайтах мира. Капитан «Вашингтона», обладающий аудиторией в пять миллионов подписчиков в своих соцсетях, превратил свою жизнь и карьеру в бесконечный сериал.

А вот Кучеров – весьма закрытый парень. Он не выносит на публику свою личную жизнь, не ликует при забитых голах, не устраивает из этого шоу. Да и «Тампа» сейчас – лучшая команда лиги, которая часто доминирует в матчах. Как вот сейчас, когда остановила в гостях «Эдмонтон» (6:3).

Сейчас «Лайтнинг» катятся по лиге как танк, сминая все вокруг. Так что один гол и четыре передачи Кучерова никого не удивляют. Все знают, что он не первый год – лучший российский бомбардир НХЛ.

Результативная серия Кучерова составляет уже восемь матчей. Но он впервые в карьере набрал пять очков за игру. А вообще это лишь 12-й случай в истории «Тампы».

Никита (57) вышел на второе место в гонке лучших бомбардиров лиги, обойдя Нэйтана Маккиннона (56). Впереди – Микко Рантанен тоже из «Колорадо» (59). Но и его реально достать. А вообще Кучеров идет на 118 очков за сезон.

Парень выступает гениально. И я желаю Никите побольше общаться с прессой, потому что о его подвигах хочется писать и говорить. Он – какой-то космический хоккеист.

3. ТРИ ОЧКА ПАНАРИНА

Вообще это был очень большой игровой день, в котором состоялось 14 матчей. И можно поговорить о многих. Вот Александр Радулов стал главным героем и первой звездой матча, когда принес «Далласу» победу за 10 секунд до конца овертайма. Бомбардирская серия Радулова составляет четыре матча.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1076690296925274112

«Вашингтон» спокойно прихлопнул «Оттаву» (4:0), но Александр Овечкин отметился лишь одним очком за передачу. Кстати, он не забивает уже в трех матчах подряд. Но поверьте, это вообще не проблема.

Ну а «Коламбус» хорошо разобрался в гостях с «Филадельфией» и их молодым вратарем Картером Хартом. Артемий Панарин в этом матче (4:3) забил гол и отдал две передачи, став второй звездой встречи.

ARTEMI PANARIN SNAPS HOME A RIDICULOUS SHOT OFF THE DRAW!#CBJ pic.twitter.com/HMlTFiGd2t — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 23 декабря 2018 г.

Вообще гол у Артемия получился забавным, и игроки «Филадельфии» даже не поняли, как Панарин умудрился нанести такой быстрый и резкий бросок после того, как Пьер-Люк Дюбуа выиграл вбрасывание. Но это случилось под занавес второго периода, и в итоге гол Артемия Панарина для «Коламбуса» стал победным.

СТАТИСТИКА

Эдмонтон – Тампа-Бэй – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Ньюджент-Хопкинс, Чейссон, Драйзайтль – Стэмкос (КУЧЕРОВ), КУЧЕРОВ, Миллер, Т.Джонсон (КУЧЕРОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Т.Джонсон (КУЧЕРОВ)

Э: Зыков (0+0; -1, 0, 0, 5.58)

ТБ: Кучеров (1+4; +3, 0, 3, 19.49)

Сергачев (0+0; 0, 0, 3, 16.53)

в Василевский (25-28; 89,3%, 60.00)

Торонто – Рейнджерс – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)

Марло, А.Джонсон, Райли, Марнер (2) – Пионк, Хэйз, Крайдер

Т: Зайцев (0+0; +2, 0, 2, 22.17)

Р: Бучневич (0+0; +1, 0, 0, 17.42)

Наместников (0+0; 0, 0, 1, 17.46)

в Георгиев (31-35; 88,6%, 57.45)

Филадельфия – Коламбус – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Кутюрье, Варон, Д. ван Римсдайк – Веренски (ПАНАРИН), Аткинсон, Аткинсон (ПАНАРИН), ПАНАРИН

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 4, 24.53)

К: Панарин (1+2; +3, 0, 1, 17.52)

в Бобровский (34-37; 91,9%, 60.00)

Миннесота – Даллас – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Закер – Бенн (РАДУЛОВ), РАДУЛОВ

Д: Радулов (1+1; +2, 0, 6, 22.09)

Ничушкин (0+0; -1, 0, 1, 17.04)

Гурьянов (0+0; 0, 0, 1, 13.35)

Оттава – Вашингтон – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Коннолли, Нисканен (ОВЕЧКИН), Врана, Кемпни

В: Овечкин (0+1; +1, 0, 6, 20.20)

Кузнецов (0+0; +1, 0, 4, 18.56)

Орлов (0+0; 0, 0, 1, 22.09)

Детройт – Флорида – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Ванек – Хоффман, ДАДОНОВ

Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 3, 15.39)

Киселевич (0+0; 0, 0, 0, 13.53)

Калгари – Сент-Луис – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

М.Ткачук – Перрон, Бозак, Сундквист (БАРБАШЕВ)

СЛ: Тарасенко (0+0; 0, 0, 1, 16.15)

Барбашев (0+1; +1, 0, 0, 12.11)

Каролина – Питтсбург – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Летанг, Гюнтцель (2)

К: А.Свечников (0+0; -2, 0, 5, 17.31)

П: Малкин (0+0; 0, 0, 3, 17.13)

Ванкувер – Виннипег – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайфли

Ван: Голдобин (0+0; 0, 2, 1, 12.09)

Вин: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 14.13)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Радил, Павелски – КОВАЛЬЧУК (2), Аяфалло

ЛА: Ковальчук (2+0; +1, 0, 6, 13.42)

Аризона – Колорадо – 6:4 (2:1, 2:0, 2:3)

Паник, Степан, Фишер, Гарланд (ЛЮБУШКИН), Ричардсон (2) – Керфут (2), Ландеског, Маккиннон

А: Любушкин (0+1; -1, 0, 0, 12.22)

Бостон – Нэшвилл – 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

Бержерон (2), Маршан, Пастрняк, Курали – Джохансен, Террис

Вегас – Монреаль – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Пирри (2), Маршессо – Дано (3), Байрон

Баффало – Анахайм – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Далин, Скиннер, Шири

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.