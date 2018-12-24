Борис Майоров: Не верю, что Дацюк вернется в НХЛ! Есть другая версия его опалы…

Хоккей 24 декабря 2018 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о превосходстве ЦСКА над СКА и дальнейшей судьбе нападающего Павла Дацюка.

В этом сезоне ЦСКА встретился со СКА четыре раза. И во всех четырех матчах одержал победы, в том числе и с крупным счетом.

– В чем причина столь тотального превосходства московских армейцев над питерскими?

– Для меня этот результат тоже удивителен, – признается Майоров. – Когда встречаются команды примерно равные по классу, то такого просто быть не может! А ведь с учетом прошлого плей-офф, когда СКА и ЦСКА встретились в финале Западной конференции, получается, что серия побед москвичей над питерцами достигла уже семи матчей! И это уже явная проблема.

При этом нельзя сказать, что состав ЦСКА намного лучше. Скорее он ровнее, но у СКА тоже полно игроков, которые могут и забить, и повести команду за собой. Да, у питерского клуба были потери – Ковальчук, Войнов. Но нельзя же сказать, что их состав из-за этого серьезно ослаб.

– Чем ЦСКА отличается от других клубов КХЛ?

– Мне нравится, как ЦСКА играет в этом сезоне. Армейцы стали действовать намного разнообразнее, нежели в прошлые годы. Самое главное – в команде Игоря Никитина отличный баланс между атакой и обороной. Такого, пожалуй, больше ни у одного клуба КХЛ нет.

ЦСКА никогда в обороне не отсиживается, но защищается при этом очень хорошо. У большинства же других команд ощущается крен в одну либо другую сторону.

– Возможно, что одна из причин спада СКА – опала его недавнего лидера Павла Дацюка. Сейчас в интернете вообще активно обсуждается версия, что нападающий СКА летом вернется в «Детройт». Вы верите, что именитый форвард продолжит карьеру в НХЛ?

– Не верю слухам, что Дацюк отправится в «Детройт». Ему же не 20 лет. И даже не 35, как тому же Илье Ковальчуку, который этим летом улетел за океан. Перед следующим сезоном Павлу стукнет уже 41. И играть на высшем уровне с каждым годом все сложнее. В НХЛ же маленькие площадки, надо все делать очень быстро. А быстрота действий с годами, увы, теряется. И с этим ничего нельзя поделать.

Более логичной мне кажется версия, что Дацюк хочет завершить карьеру в своей родной команде – «Автомобилисте». Было даже предположение в прессе, что его и в третье звено перевели, а также сняли капитанскую повязку именно поэтому. Что это якобы такой ответ клуба на желание игрока завершить карьеру по-своему.

Не берусь утверждать, что это чистая правда. Но выглядит это более вероятным вариантом, чем возвращение Дацюка в Северную Америку.