Борис Майоров: «Северсталь» сократить хотят... А зачем нам аутсайдер «Слован»?!

Хоккей 25 декабря 2018 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров продолжает полемику по острым темам отмены лимита на легионеров и сокращения КХЛ.

В середине декабря президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что готов отменить лимит на легионеров хоть сейчас! И предложил обсудить это в прессе. Как выяснилось, многие специалисты и представители клубов поддерживают это решение.

– Вот читаю в прессе такие заявления: «Зачем нам молодые игроки, если они созревают только к 25 годам?», – рассуждает Майоров. – А разве это не от тренера зависит? Так кому претензии? Значит, это тренеры плохо работают, раз у них игроки только к 25 годам раскрываются.

Это первое. А второе – посмотрите на рейтинги лучших хоккеистов КХЛ. Там даже при лимите одни иностранцы почти. А почему? Потому что в большинстве клубов из них сформированы ударные звенья. Им дают играть, их постоянно выпускают в большинстве. Вот люди и матереют.

Это говорит о том, что у нас и так выдающихся игроков мало вырастает. А если мы еще и этот минимум задавим отменой лимита, с чем останемся? Мы же тогда новых ярких имен в российском хоккее вообще никогда не дождемся! Больше того, у нас и середнячки доморощенные сразу исчезнут. Сразу придется новые поправки в регламент вносить, чтобы молодежь искусственно подтягивать. Иначе мы ее просто потеряем!

Я категорически против отмены лимита. Ведь что еще неприятно – смотрю на списки самых результативных игроков, на эти иностранные фамилии… И вижу, что звезд даже нашего уровня там и в помине нет. А приедут еще хуже!

– КХЛ продолжает курс на сокращение. И согласно рейтингам лиги в зоне риска сейчас находятся «Адмирал», «Северсталь» и «Амур». Кого бы вы лично исключили из лиги по итогам этого сезона?

– Я бы у руководства лиги для начала поинтересовался, а зачем нам, к примеру, такой иностранный клуб, как «Слован», у которого сейчас 13 поражений кряду? Вот уж кто нашему чемпионату точно не нужен!

Что касается российских клубов… «Адмирал» создан на пустом месте. Без своей школы, без молодежной команды, без традиций. А теперь еще и финансовые проблемы начались. Состав комплектуется по остаточному принципу.

«Северсталь» – другое дело. Вы загляните в историю отечественного хоккея. Просто посмотрите, сколько времени в нашей лиге выступает «Северсталь» или та же «Лада», которую уже в ВХЛ отправили.

Почему их надо исключать? Ведь за ними стоят целые поколения болельщиков, целые регионы, десятилетиями приученные к элитному хоккею.

Когда раздували лигу, не думали о последствиях. А теперь по живому режут. Я читаю об отчетах лиги об экономическом рейтинге клубов… Но сейчас такие времена, что не об экономике надо думать, а о спортивной составляющей российского хоккея – кого мы воспитываем и растим?!