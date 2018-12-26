Брагин нацелился на медаль! Представляем сборную России на МЧМ-2019

Хоккей 26 декабря 2018 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

В ночь со среды на четверг в Канаде стартует молодежный чемпионат мира. Сегодня тренерский штаб Валерия Брагина внес в заявку 21 игрока.

Итак, молодежный чемпионат мира сегодня стартовал. Первыми на лед вышли команды Чехии и Швейцарии. Ну а наша команда вступит в бой в ночь с четверга на пятницу, в 0.00 часов по Москве. И первым соперником сборной России на турнире станут датчане, которые перед этим уже успеют сыграть с канадцами.

«ПОБЕДА НАД КАНАДЦАМИ – ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ»

Тренерский штаб нашей команды уже внес в заявку 21 игрока – 3 вратарей, 6 защитников и 12 нападающих. Таким образом, четыре хоккеиста пока остаются в запасе. Напомним, что полная заявка на турнир включает 23 игрока. И дополнить ее можно в любой момент по ходу чемпионата. Но сделать это нужно не позже, чем за два часа до начала матча.

– В этом сезоне у нас был непростой выбор, так как конкуренция в команде достаточно высокая, – прокомментировал заявку сборной России ее главный тренер Валерий Брагин. – Мы очень внимательно проанализировали итоги каждого из проведенных в течение сезона турниров и выбрали вот этих ребят. Кому-то принять участие в чемпионате мира помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие места. Все соперники нами хорошо изучены. Но самое важное, что игроки 99-го года рождения впервые за шесть лет завоевал медали юниорского чемпионата мира. А в недавней ноябрьской серии против сборных канадских лиг мы тоже победили впервые с 2014 года. Это очень полезный международный опыт.

Напомню, что сборная России отправилась в Канаду 15 декабря. И уже там провела три контрольных матча. Сперва с боем уступила шведам (2:4) и США (2:3). А в последней встрече крупно обыграла швейцарцев – 4:1.

КАПИТАНОМ СНОВА ВЫБРАЛИ КОСТИНА

После этих игр россияне выбрали капитана и его ассистентов. Вожаком нашей команды стал нападающий Клим Костин, выступающий сейчас в АХЛ за фарм-клуб «Сент-Луиса», который выбрал его на драфте в первом раунде. Костин уже был капитаном сборной России на ЮЧМ-2016. Он принимал участие и в прошлогоднем молодежном чемпионате мира, став лучшим бомбардиром нашей команды – 8 (5+3) очков. Его помощниками на льду будут нападающий «Трактора» Виталий Кравцов и защитник Дмитрий Саморуков, выступающий сейчас в Канаде, в хоккейной лиге Онтарио.

– Быть капитаном для меня большая честь, я очень горд что парни и главный тренер доверили мне эту роль, – заявил Костин, став вожаком нашей команды. – Постараюсь не подвести. Мы все понимаем, сколько болельщиков будут не спать ночами и поддерживать сборную России. Приложим все усилия, чтобы их порадовать.

В ожидании стартового матча сборная России уже тренируется на главном льду чемпионата мира – в «Роджерс Арене», находящейся в центре Ванкувера и вмещающей 19 тысяч зрителей.

Вот в каких сочетаниях наша команда готовится к турниру: Денисенко – Кравцов – Костин, Коваленко – Шэн – Старков, Муранов – Галимов – Слепец, Марченко – Ив. Морозов – Подколзин.

И тут нельзя не отметить, что в состав пробился 17-летний Василий Подколзин, успевший в этом сезоне дебютировать в КХЛ за СКА. Получается, что даже на уровне «молодежки» у нас в команде сплав молодости и опыта. Удачи в Канаде!

СБОРНАЯ РОССИИ НА МЧМ-2019

Вратари: Амир Мифтахов, Петр Кочетков, Даниил Тарасов.

Защитники: Даниил Журавлев, Александр Алексеев, Дмитрий Саморуков, Илья Морозов, Александр Романов, Марк Рубинчик.

Нападающие: Артем Галимов, Степан Старков, Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Виталий Кравцов, Николай Коваленко, Павел Шэн, Иван Морозов, Иван Муранов, Клим Костин, Григорий Денисенко, Кирилл Слепец.

Запасные: защитники Савелий Ольшанский, Евгений Калабушкин, нападающий Александр Хованов, Никита Шашков.

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ (ГРУППОВОЙ ЭТАП)

28 декабря. Россия – Дания (0.00*)

29 декабря. Чехия – Россия (4.00)

31 декабря. Швейцария – Россия (4.00)

1 января. Россия – Канада (4.00)

* – время московское

РОССИЯ НА ПОСЛЕДНИХ МЧМ

2011 – золото

2012 – серебро

2013 – бронза

2014 – бронза

2015 – серебро

2016 – серебро

2017 – бронза

2018 – 5-е место