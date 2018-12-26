Из истории овертаймов. Как менялись хоккейные правила

Хоккей 26 декабря 2018 23:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Коновальцева Елена

Изменение правил с течением времени – необходимость. Всё это делается для повышения зрелищности спортивного шоу. Хоккейные овертаймы – яркий тому пример.

ОВЕРТАЙМ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ?

Наверное, слово «овертайм» давно не удивляет никого из хоккейных болельщиков. Никто не лезет в словарь, чтобы узнать значение очередного словечка из хоккейного сленга.

Кстати, термин «овертайм» пришел с английского языка и среди всех видов спорта больше всего он прижился именно в хоккее, в других же видах спорта чаще встречается обозначение «дополнительное время».

Времена, когда в протоколе матча оставался ничейный результат, остались в далеком прошлом. «Поделить» очки поровну невозможно в принципе. Но и сами правила овертайма тоже постоянно меняются.

Ясно, что все изменения объясняются только одной единственной целью — повысить зрелищность, чтобы привлечь внимание болельщиков и снова вернуть их на трибуны и к экранам телевизоров.

ЭХ, РАЗ ОВЕРТАЙМ, ЕЩЕ РАЗ ОВЕРТАЙМ…

Полный овертайм, а то и несколько овертаймов (как случается во время плей-офф, когда мы и по шесть, и по семь периодов можем увидеть), да еще и играемых в полных составах, могут утомить кого угодно.

В итоге, чтобы повысить динамику и зрелищность, было принято решение сократить время овертайма, по завершении которого без заброшенной шайбы назначалась серия штрафных ударов (буллитов). Но главное — было принято решение проводить овертайм в формате «4 на 4» вместо стандартной игры «5 на 5». Зачем? А очень просто! В сокращенных составах на площадке появляется больше свободного места, забросить шайбу становится легче. На этом успокоились.



Так игрался первый в истории КХЛ овертайм 3х3

ТРОЕ НА ТРОЕ – ВЕСЕЛЫЙ ХОККЕЙ!

К дискуссии вернулись в 2014-2015 годах. Итогом стало решение, принятое в заокеанской Национальной хоккейной лиге.

Чтобы сократить количество серий буллитов и ускорить процесс определения победителя, в НХЛ было принято решение проводить овертаймы уже в более радикальном формате – «3 на 3» (правда, в регулярном чемпионате и в плей-офф несколько разнятся правила – там играют все-таки «4 на 4»). И как показал опыт, это круто.

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Сколько очков дают за победу в овертайме?

Согласно недавно введенным новым правилам, начиная с сезона-2018/19 в КХЛ за победу в овертайме присуждают 2 очка (так же, как и за победу в основное время), проигравшая в овертайме команда получает 1 очко. Такие же правила – в НХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Сколько овертаймов в хоккее?

В рамках регулярного чемпионата – и в НХЛ, и в КХЛ - возможен только один овертайм, если же команды не забили шайбу в течение выделенных 5 минут, то проводится серия буллитов.

Игры в плей-офф отличаются как по длительности овертаймов, так и по их возможному количеству. Дополнительное время в таком случае длится 20 минут, а от каждой из команд участвует по 4 игрока. Буллиты в плей-офф не предусмотрены правилами, поэтому овертаймы сменяют друг друга до тех пор, пока одна из команд не забьет шайбу в ворота соперника.

На текущий момент, самый длительный овертайм за всю историю КХЛ зафиксирован 22 марта 2018 года. В пятом матче серии плей-офф между ЦСКА и «Йокеритом». Игра завершилась только в 5-м овертайме, на 143 минуте матча. В протоколе это отражается как 8-й период.

«Йокерит» почти спасся в домашнем матче с «Динамо», вернувшись в игру после 0:2, но в овертайме чаша весов склонилась все-таки в сторону гостей – 3:4.