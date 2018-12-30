Алексей Яшин: Обожаю попкорн и ездить на метро!

Хоккей 30 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел, Пономаренко Дмитрий

Откровенный разговор со знаменитым форвардом и чемпионом мира Алексеем Яшиным о жизни после хоккея.

В рамках шоу «Игра в тело», которое Павел Лысенков ведет со звездой телевидения Дарьей Мироновой, мы встретились с экс-капитаном сборной России Алексеем Яшиным.

Жизнь хоккеистов вовсе не заканчивается одновременно с игровой карьеры. Хотя многие недавние звезды покидают медиа-пространство после того, как перестают выходить на лед. А кто-то, наоборот, находит себя в работе тренера, менеджера или спортивного аналитика.

Но сегодня речь не об этом. С Алексеем Яшиным мы поговорили скорее о закулисье жизни известных игроков после их прощания с большим спортом. Ведь большинство из них уходят «на покой» миллионерами. И продолжают жить достаточно активно.

«ДОРОГИХ ИГРУШЕК НЕ ПОКУПАЮ»

– Алексей, признайтесь, где вы храните свои миллионы, – сразу задает тему разговору Павел Лысенков.

– В банке, – не задумываясь отвечает Яшин. – И тут же начинает хохмить. – У меня такая большая стеклянная банка есть. Правда, все миллионы туда, конечно, не влезают. Приходится больше хранить в электронном виде таком…

– А их много?

– Больше, чем один! Вообще деньги имеют свойство утекать между пальцев. Особенно, когда игроки и после окончания карьеры стараются поддерживать высокий уровень жизни. Я все же стараюсь… Не то, что быть экономным, но суперигрушки, типа «Феррари» или личных самолетов не покупаю. В любой вещи должен быть смысл. А если нет, зачем она?

– Говорят, что у вас даже машины нет и в Москве вы ездите на метро!

– Это неправда. У меня Range Rover. Такая вполне мужская машина. Но я действительно за руль сажусь не слишком часто. И с удовольствием езжу на метро. Мне вот недавно подарок сделали – пустили новую ветку и состав называется «Москва». От «Делового центра» до «Александровского сада». Потрясающие новенькие поезда! Мне на них очень нравится кататься. Спустился под землю, вышел. И не тратишь время на поиски парковки. Да и ездить на машине по Москве – непредсказуемо по времени. Особенно зимой в гололед.

– Можно подумать, что вы очень экономный человек. Но при этом вы живете в «Москва-Сити». А за Range Rover, даже если он просто в гараже стоит, надо платить приличный налог!

– Я практичный, но на уровне своего состояния. Просто вместо Rolls-Royce у меня Range Rover. А вместо крутого особняка квартира на 57 этаже в «Москва-Сити». Тут есть разница. И потом все эти вещи честно заработаны. Ко мне как-то в «Оттаве» болельщик подошел и начал говорить, что я слишком много денег зарабатываю и на этом уровне не играю. Вот я бы, говорит, на твоем месте… Я ему отвечаю: «Нет вопросов! Завтра берешь хоккейную форму и приходишь на тренировку. Если тренер увидит, что ты круче меня тебе сразу все заплатят!». И тут он говорит: «Так я в хоккей играть не умею!». Ну и о чем тут говорить тогда?

«КОГДА МЕНЯ СЖИГАЛИ В ОТТАВЕ, НЕ ПСИХОВАЛ»

– Кстати, о вашем известном конфликте с «Оттавой». Что чувствуешь, когда на виду у всех фанат сжигает твой свитер?

– Да, сожгли. И не просто свитер, еще и чучело специально сделали, но которое мой свитер одели. А еще там написали на машине мой игровой номер. И за 10 долларов продавали право ударить по ней битой три раза. Короче, сделали на мне бизнес. Я не был в шоке. Там вообще интересная ситуация была. Тогда я был молодой, амбициозный. Мне все казалось, что это какая-то компьютерная сказка. Что-то нереальное. Но многие болельщики тогда считали, что я неправ. А я думал иначе. Единственное, скажу, что такие конфликты с клубом были почти у всех суперзвезд. Извините уж, что сам себя хвалю. И у Линдроса, и у Ягра, Сереги Федорова, Паши Буре… Просто некоторые клубы решили ситуацию не доводить до такого состояния, как получилось у меня с «Оттавой». Я тоже был готов пойти на компромисс. Но клуб занял другую позицию. А заставить хоккеиста играть в хоккей, никто не сможет! Не скажу, что я больше потерял. А выходить на лед, играть в пол конька и ждать обмена я не хотел. Да и не мог. Если вышел на лед, выкладываюсь по полной. По-другому просто не могу. С другой стороны, если ты не готов морально к таким медиа-нападкам, то за топ-команды из Канады лучше вообще не играть!

– В Канаде у вас была еще одна непонятная история. Вы вложили миллион долларов в Национальный Арт Центр в Оттаве, а потом их забрали. В чем там получилась неувязка? Налоги не списали?

– Все почему считают, что если человек занимается благотворительностью, то он на этом еще и обязательно деньги зарабатывает. А это не так. Просто в Канаде есть закон, согласно которому правительство Канады возвращает тебе половину суммы, которую ту вложил в какой-то благотворительный проект. То есть, половину денег ты все равно тратишь.

А с этим Арт-центром был заключен контракт, согласно которому он был должен сделать определенные шаги. Однако, он этого не сделал. Вот я и решил разорвать деловые отношения с людьми, которые не выполняют своих обязательств. Я, к примеру, люблю балет и оперу. Как раз в Оттаве, познакомился с Дмитрием Хворостовским. Вкладывая деньги в Арт Центр, я хотел, чтоб туда приехала труппа из Большого театра или там Мариинский театр. Но ничего такого не получилось.

«ВЛОЖИТЬСЯ В «ВЕГАС» БЫЛО ВЫГОДНО»

– Гораздо более выгодным оказалось вложение в акции «Вегаса». Сколько там ваших денег, если не секрет?

– Не буду называть точных цифр. Но вложение действительно прибыльное. Порядка 15 процентов годовых. Никакого изначального бизнес-плана у меня не было. Просто появилась такая ситуация. Я посчитал, что для меня она будет интересной. Это же возможность быть частью команды НХЛ, болеть конкретно за нее. И по финансам мне подходило. Потому что купить всю команду – не мой уровень. А получить ее часть и быть в теме – другое дело.

– А в команды КХЛ имеет смысл вкладывать деньги? Вон, «Северсталь» тонет. Не хотите вложиться?

– Это совершенно другой вопрос. Российские команды существуют за счет спонсоров. Вложить деньги в них можно, но заработать нельзя. А в случае с «Лас-Вегасом» это с моей стороны инвестиция. То есть я не потеряю вложенный капитал, да еще и прибыль с него получу. Да и потом деньги, которые я могу вложить в ту же «Северсталь», не сильно ей помогут. Вот европейские команды хотя бы выходят в ноль. И нам надо к этому стремиться. Развивать инфраструктуру, чтобы люди приезжали на новые комфортные арены в новых удобных поездах и с удовольствием тратили деньги на пиво (хотя бы безалкогольное), хот-доги и поп-корн, который я, кстати, обожаю!