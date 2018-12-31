Хартли хвалит Деда Мороза, а Квартальнов жалуется на новогоднюю традицию

Хоккей 31 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Дайджест «Советского спорта» – о ярких событиях в последних матчах КХЛ уходящего года, «Русской классике» ВХЛ и откровениях Алексея Яшина.

Итак, клубы КХЛ провели последние матчи в 2018 году. И настрой на битвы был далеко не благодушным.

ЦСКА вернул себе лидерство в чемпионате, скромно обыграв «Торпедо» – 2:1.

– Игра получилась не новогодней, – признал после победы главный тренер армейцев Игорь Никитин. – Мы сумели перестроиться только в третьем периоде и начать действовать так, как должны были с самого начала.

Возможно, наставник московского клуба и прав, но если уж говорить о том, кто опомнился только в концовке матча, то на ум сразу приходит «Авангард». Сибиряки еще на 50-й минуте не горели, а уже полыхали 0:3 в матче с «Барысом»! Но за оставшееся время сумели не только отквитать три шайбы, но и вырвать победу по буллитам – 4:3!

Ведь матч был принципиальным. Если бы казахстанцы удержали преимущество, то скакнули сразу на второе место в таблице Востока, сдвинув «Авангард» на пятую строчку. А так клубы остались на своих местах.

– Не могло быть лучшего подарка от Деда Мороза, чем эта победа, которую мы посвящаем нашим болельщикам и в Омске, и в Балашихе, и по всей России, – ликовал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. – Поскольку куда бы мы ни поехали, нас всегда поддерживают зрители. Отличная атмосфера сегодня была, и особенно приятно победить в преддверии Нового года!

Почти столь же инфарктный камбэк совершили в Риге и московские динамовцы за одну минуту в середине третьего периода превратившие счет 2:5 в 4:5. Но вот сделать ничью и уйти на овертайм им не удалось. Хотя Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов вновь сыграли великолепно. Прервана шестиматчевая победная серия «Динамо». И сразу расплата – надо снова опускаться на шестую строчку в таблице Запада.

Потому что соперники не дремали! «Спартак» с ХК Сочи вновь взяли в очной ставке максимум очков. Уже второй раз эти команды встречаются в конце декабря. И оба раза завершают матч в дополнительное время. В Москве «Спартак» победил в овертайме, а вчера одолел принципиального соперника и в Сочи, но уже по буллитам – 2:1. Но и черноморцы не в накладе – два очка после поражений гораздо лучше, чем ничего.

В общем, раздел мест в зоне плей-офф на Западе продолжается. А тут еще и «Локомотив» плеснул масла в паровозную топку, неожиданно уступив минчанам – 0:3.

Хотя почему неожиданно? Первый и, как выяснилось, решающий гол за «зубров» опять забил трехкратный олимпийский чемпион Алексей Терещенко. Так что белорусов есть кому вести вперед.

А вот у ярославцев намечается непраздничная традиция, которую подметил Дмитрий Квартальнов.

– Поздравляю всех с наступающим Новым годом. У нас плохая традиция, в прошлом году также 30 декабря проиграли 0:4, в этом 0:3, но плюс в том, что сегодня чуть-чуть лучше, – горько пошутил главный тренер «Локомотива». – Проиграли во всех компонентах, не создали моментов впереди.

«Сухие» победы были зафиксированы в воскресенье еще в двух встречах.

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» 1:0. Гол на счету Алексея Потапова. А «сухарь», уже четвертый в этом сезоне, у Владислава Подъяпольского.

– Играл «Нефтехимик» хорошо, но, к сожалению, за хорошую игру очки не начисляются, – посетовал главный тренер нижнекамцов Вячеслав Буцаев, который пока не взял ни одного очка, став их главным тренером. – У нас проблема с реализацией, не можем забить — в последних трёх матчах забросили всего одну шайбу. Наверное, в этом кроется основная причина неудач.

Какое уж тут «наверное». Тут все предельно ясно.

Важную победу над «Трактором» – 2:0, одержал и «Куньлунь». Челябинцы сохранили восьмое место в таблице Востока. Но теперь китайский клуб отстает от них всего на два очка.

Пока клубы КХЛ завершали год, наш обозреватель Павел Лысенков слетал в Альметьевск на «Русскую классику», которую проводила Высшая хоккейная лига. В его репортаже много интересных подробностей.

Но лично я хочу поздравить болельщика, заработавшего миллион рублей за точный бросок по воротам. Вот это уровень! Даже звезды КХЛ и НХЛ зарабатывают гораздо меньше. Если, конечно, разделить их годовые контракты на количество бросков в створ.

Ну а в завершение предлагаю вам весьма оригинальное интервью знаменитого нападающего Алексея Яшина, известного в НХЛ, как капитан Россия. Не о хоккее. А о жизни – после него.

КХЛ же уходит на короткие новогодние каникулы до 3 января. Так что следующие матчи обсудим уже в новом году. А пока все внимание – на молодежный чемпионат мира. Да встречи на хоккее!