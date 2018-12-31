«Заячий» опыт Зернова и Кузьменко в роли медведя

Хоккей 31 декабря 2018 14:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Детские воспоминания и традиции празднования Нового года хоккеистов КХЛ.

У каждого из нас есть традиции празднования Нового года. Хоккеисты Владимир Ткачев, Андрей Миронов, Денис Зернов, Егор Коршков, Вадим Кудако и Андрей Кузьменко поделились своими воспоминаниями из детства и планами на самую волшебную ночь.

ЕЛКА.

Владимир Ткачев («Ак Барс»): Конечно, в детстве этот праздник воспринимался иначе. Сейчас график игр довольно плотный, поэтому из игрового ритма не выпадаешь даже в новогоднюю ночь. Но такой атрибут праздника, как елка, присутствует всегда. Чтобы ее быстренько нарядить, зовите всю семью – это и практично, и весело. Я всегда так делаю!

Андрей Миронов («Динамо Москва»): Я традиционно отмечаю Новый год с родными и близкими в загородном доме. Там у нас прямо во дворе растет настоящая елка. Мама всегда ее украшает. Я же покупаю фейерверки и салюты. Стараюсь выбрать самые красивые и незабываемые – люблю я это дело!

Денис Зернов («Авангард»): Обычно я приезжаю домой на все готовое – семья к этому моменту уже украсила и дом, и елку. За несколько часов до Нового года мы жарим шашлыки. А первого января отправляемся на горячие источники, которые находятся недалеко от Челябинска.

Егор Коршков: («Локомотив»): Пару лет назад я поставил у себя елку. Нарядил ее. И так она и простояла до апреля! Пока, с тех пор, не ставил.

ЖЕЛАНИЕ.

Вадим Кудако: («Северсталь»): Желание, конечно же, загадываю. В кругу семью под бой курантов.

Егор Коршков: («Локомотив»): У меня все по классике: пишешь на бумажке желание, поджигаешь ее, бросаешь в бокал с шампанским и под бой курантов выпиваешь его.

ДЕТСТВО.

Денис Зернов («Авангард»): Я участвовал в праздничных утренниках в детском саду. Пару-тройку раз меня наряжали зайчиком – определенный стаж!

Егор Коршков («Локомотив»):А я как-то волка играл!

Андрей Кузьменко(СКА): А я был Медведем!

Вадим Кудако («Северсталь»): Ну а Череповец – город суровый. Добродушными животными тут не обойтись. Здесь нужны супергерои. Видимо поэтому меня наряжали Человеком-Пауком!

Андрей Миронов («Динамо Москва»): У меня была проблема со стихами. Каждый Новый год всем ребятам давать учить праздничные стихотворения, которые ты должен рассказать Деду Морозу и получить за это подарок. И я учил. Хорошо учил. Дома всем пересказывал на «ура!». Но как только случался утренник, и я оказывался перед Дедом Морозом, то тут же терялся и забывал целые строчки!

НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.

Вадим Кудако («Северсталь»): Наверное, это встреча Нового года во время молодежного чемпионата мира в Канаде. Там как-то по-другому все ощущается.

Андрей Миронов («Динамо Москва»): Новый год в разгар МЧМ – это и для меня самый необычный. Мы играли в Швеции против Канады или чехов – не помню уже… Сразу после игры поехали в отель. Там повара приготовили для нас торт, и мы всей командой отправились в конференц-зал, включили на планшете поздравление от президента, немного посидели и отправились спать. Ведь там матчи один за другим.

Андрей Кузьменко (СКА):А мне как-то «подарили Канаду» на Новый год. Родители отправили меня в поездку в Торонто на хоккейный турнир вместе с моей, на тот момент, командой ЦСКА 96-го года рождения. Я был в восторге! Очень благодарен им за это, потому что тогда сумма этой поездки была довольно приличной для бюджета моей семьи.

СНЕГОВИК.

Денис Зернов («Авангард»): Обязательно буду лепить снеговика со своими племяшками.

Андрей Миронов («Динамо Москва»): В прошлом году на реке мы такого огромного слепили. Он около месяца стоял, не разваливался.

Вадим Кудако («Северсталь»): Мои друзья больше по снежкам! Как только мокрый снег – устраиваем шуточные перестрелки.