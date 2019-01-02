«Классика в ирландском стиле». Чему нас может научить матч НХЛ в Нотр-Даме

Хоккей 02 января 2019 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

В городке Нотр-Дам прошла «Зимняя классика» НХЛ – «Бостон» победил «Чикаго» (4:2), а на матче собралось 76 126 болельщиков.

Это был хоккейный праздник в ирландском духе. Потому что на легендарном Notre Dame Stadium в штате Индиана выступает студенческая команда по американскому футболу «Файтинг Айриш» («Боевые Ирландцы») из Университета Нотр-Дам. При этом арена была открыта еще в 1930 году. Тогда стадион вмещал 60 тысяч зрителей. Но в 1997 году прошла реконструкция, и было добавлено еще 21 000 мест.

С чем бы это сравнить? Вот как если был бы жив старый футбольный стадион «Динамо», построенный еще в 1928 году к Спартакиаде. На нем установили бы коробку и сыграли в хоккей. Кстати, эту идею активно продвигал прежний главный редактор «Советского спорта» Игорь Коц в 2008 году. Но стадион уже закрыли на реконструкцию, а потом разломали бульдозерами, распродали болельщикам намоленные-насиженные кресла. В общем, процесс было не остановить. Кстати, 4 января московское «Динамо» проведет первый матч на новеньком хоккейном стадионе – против «Автомобилиста». Как летит время!

Ну а что Нотр-Дам? Там в итоге собрали 76 126 зрителей. Аншлаг. И второй результат по посещаемости в истории НХЛ. Ирландская тема на хоккее зашла хорошо.

Погода была идеальной. Не холодно, около нуля. Обещали небольшой снегопад, но с неба ничего не падало. Зеркально гладкая поверхность льда. Качество площадки даже лучше, чем на закрытой арене. Под глазами игроков – черная краска, чтобы лед не сильно бликовал. Прожекторы слепили, а телевизионная картинка была изумительной.

Не буду описывать, как «Бостон» дожал «Чикаго». Об этом пусть рассказывает Артем Анисимов в интервью «Советскому спорту» – смотрите видео.

А лучше напомню, что в России с этого сезона тоже проходит классика. Вот цифры.

71 381: Россия – Финляндия (Санкт-Петербург, Евротур)

67 770: СКА – ЦСКА (Санкт-Петербург, КХЛ)

5 214: Нефтяник – Торос (Альметьевск, ВХЛ)

Причем «Русская классика» в Высшей лиге прошла уже в седьмой раз. А вот в КХЛ и на уровне сборных это случилось впервые, что позволило побить сразу несколько рекордов посещаемости.

Раньше я бы написал текст: «Вот, учитесь у НХЛ, как проводить такие мероприятия». Но теперь мы сделали широкий шаг в правильную сторону. Тем не менее, пару советов на примере Нотр-Дама я все-таки дам.

1. СМЕНИТЕ НАЗВАНИЕ

Прав мой коллега Андрей Менг – в Санкт-Петербурге замечательно организовали оба матча, но критики прицепились к тому, что какая же это классика, если крыша «Газпром Арены» была закрытой? Это не классика, а какая-то фигня и надувание щек.

И вот Менг предложил простой и изящный выход – смените название. Вот в НХЛ есть ведь не только «Зимняя классика», но и «Стадионная серия». Последнее название – для нас. Берите его, и критики просто умоются. Им будет нечего обсуждать.

2. ЗАБУДЬТЕ О «МУМИЙ ТРОЛЛЕ»

Устраивать концерты популярных исполнителей перед хоккеем – «Мумий Тролль» и Григорий Лепс – это отличная идея, чтобы затащить людей на стадион. Но прошу вас, не надо объявлять псевдо-рекорды. Мол, в сумме на матче Россия – Финляндия и выступлении группы Лагутенко побывала 81 тысяча зрителей. Это не официально. Этот рекорд никто не зачтет. Это выглядит бахвальством. Это бросает кляксу на ваш ослепительно белый мундир. Не надо так. Цифра 71 381 великолепна, и давайте гордиться ей.

3. КАТАЙТЕСЬ ПО ГОРОДАМ

Это была уже 11-я «Зимняя классика» НХЛ, и она прошла на 11 разных стадионах. Да, в 11 разных местах – Орчад Парк в штате Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Питтсбург, Филадельфия, Мичиган, Вашингтон, Массачусетс, Сент-Луис, город Нью-Йорк, Саут-Бенд в Индиане.

Очень хотелось бы, чтобы наша классика проходила не только в Питере. Да, я понимаю, что между Бостоном и Питтсбургом нет колоссальной разницы в уровне жизни. А вот между Питером-Москвой и регионами – есть. И многое зависит от местного управления, которому может быть хоккей до лампочки. Это ведь у нас не бизнес, а дотации.

С другой стороны, к футбольному чемпионату мира настроили кучу стадионов, причем и в хоккейных городах. Берите на прицел, где еще можно сыграть «классику» – не только Москва («Лужники» – 78 011 зрителей или стадион «Спартак» – 44 190), но и Казань (42 873), Екатеринбург (33 061), Самара (41 970), Сочи (44 287), Нижний Новгород (43 319), да и Калининград (33 973) годится вполне.

То есть надо привлекать местные власти, и я думаю, в той же Казани охотно устроят такую классику. Да, посещаемость будет на треть меньше, чем в Питере. Зато там можно и «зеленое дерби» провести между «Ак Барсом» и «СЮ».

А если в один сезон КХЛ провести «Стадионную серию» в Санкт-Петербурге (Евротур + дерби СКА – ЦСКА), в Казани (два матча «Ак Барс» – «СЮ»), да еще и в Москве устроить «Зимнюю классику» в «Лужниках», специально выписав под это дело какую-нибудь сборную Канады с Кубка Шпенглера, а может, объединенную сборную Европы (придумать можно что угодно), от этого выиграют все. В перспективе – сыграть на такой арене матч между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, но это пока лишь в наших мечтах.

СТАТИСТИКА

Чикаго – Бостон – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Перлини, Кахун – Пастрняк, Бержерон, Курали, Маршан

Ч: Анисимов (0+0; 0, 4, 3, 20.13)

Нэшвилл – Филадельфия – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

К.Смит, Арвидссон (2), Гримальди

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 2, 22.20)

Вегас – Лос-Анджелес – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Пирри, Так

ЛА: Ковальчук (0+0; 0, 0, 2, 14.50)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.