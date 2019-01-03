А теперь Америка! Наши разгромили словаков и в полуфинале сразятся со сборной США

Хоккей 03 января 2019 09:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

В четвертьфинале сборная России потренировалась на «кошках», решив задачу уже к середине первого периода.

В середине второго периода, когда в исходе матча не сомневался даже закостенелые скептики, камеры выхватили Олега Знарка. Которому 2 января исполнилось 56 лет.

Консультант сборных сидел в одиночестве в предпоследнем ряду. Он наверняка забыл о словацком кошмаре в Пхенчхане-2018. Напомню, в стартовом матче Олимпиады наши, быстро забив два гола, не удержала перевес и уступила.

Повторения этого сценария наша молодежка решительно не хотела. Прошло всего 11 минут, а на видеокубе горели цифры 4:0. Хотя в самом дебюте вратарь Кочетков отвел серьезную угрозу. Раза три он выручил, особенно впечатлил сэйв после броска в упор Ружички.

После перерыва Кочетков в падении клюшкой, словно мушкетер, выбил шайбу с клюшки Поспишила, вышедшего один на один благодаря помарке защитника Рубинчика. Пятую шайбу наши забросил дважды. И оба раза Костин, который до четвертьфинала голами в Ванкувере не радовал. В первом случае шайбу не засчитали. В «кино» выяснилось, что перед точным броском российского капитана клюшка Денисенко застряла в веревке, которой привязывают вратарский щиток к коньку. Случай комичный.

Вскоре Костин забил железобетонный гол, потом еще один, реализовав численное преимущество.

Большинство заработал ценой «живота» Подколзин, и Валерий Брагин убрал юниора от греха подальше. У словаков начал было лютовать форвард «Слована» Лишка, но наши быстро вернули его в спокойное русло.

Это был матч для улучшения личной статистики. С чем подопечные Брагина справились на «отлично». Правда, радость от голевого пиршества сменилась тревогой, после того как в начале второго периода Кравцов ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся. Третий период помощник капитана смотрел с трибуны.

После перерыва словаки размочили счет, наказав Денисенко за самоуверенность и поймав Кочеткова на позиционной помарке. А потом пробили и вышедшего на замену Тарасова. Как показалось, голу предшествовал офсайд при входе в нашу зону. Третья пропущенная шайба оказалась совсем лишней. Третий период наши проиграли 1:3.

К тому времени интерес к игре потеряли даже на сайте IIHF.com. И как можно было проворонить замену Кочеткова?! Сапожники из ведомства Фазеля…

Несколькими часами раньше в Виктории американцы, дважды уязвив владения чехов, превратили остаток четвертьфинала а бодягу. Даже ответный гол не слишком обострил ситуацию. Звездно-полосатые забросили шайбу в пустые ворота.

Полуфинал играем в ночь с 4 на 5 декабря. Надо брать реванш за прошлогоднее поражение в четвертьфинале.

СТАТИСТИКА

Россия – Словакия – 8:3 (4:0, 3:0, 1:3). Роджерс Арена. 11317 зрителей. Голы: Денисенко, Старков, Алексеев, Шашков, Костин (2), Слепец, И.Морозов - Фегервары, Роман, Иван.

Вратари: Кочетков (Тарасов, 52.00) – Главай (Скленар, 7.49). Броски: 23-23. Штраф: 6-4.