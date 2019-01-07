Переодеваются они не в одной раздевалке с хоккеистами. Группы поддержки в хоккее

Хоккей 07 января 2019 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Сергей Двинский

Они поднимают настроение и делают хоккей красивее.

Группы поддержки на хоккейных матчах – это уже само собой разумеющееся явление, хотя в России оно появилось не более чем 20 лет назад. Преследуется сразу несколько целей – это и создание доброжелательного, комфортного климата на стадионе (наверное, при девушках ругаться тянет меньше), и в целом смягчение агрессивного настроения болельщиков-фанатов, даже в некотором роде управление эмоциями фанатов. И изначальный посыл тоже забывать не стоит - это поддержка спортивных команд, участвующих в матче.

Как правило, одеты девушки в клубные цвета. Вот вариант у московского «Динамо»:

Здесь тоже динамовские цвета, но только «Динамо» уже белорусское – из Минска:

Ах, сколько же страсти в девушках с ярославской «Арены-2000»!

Принято считать, что самая большая конкуренция за право попасть в группу поддержки – в Питере. В одном из материалов даже приходилось читать про коллектив, в котором 27 человек и в котором постоянно существуют жесткие принципы ротации. 2 часа по 3 раза в неделю – это только обязательные тренировки, не считая тренировок, на которых разучивают новые танцевальные номера или что-то исправляют.

Конечно, не все девушки из группы поддержки - закоренелые болельщицы, но, начав танцевать в группе поддержки, они поневоле втягиваются в игровой процесс. Как говорится, быстро затягивает. Вот они, «СКА систерс» - насладитесь:

Группа поддержки омского «Авангарда» отличается наименьшим количеством одежды. Нам заранее даже несколько страшно за девушек – все-таки располагаются они совсем недалеко ото льда:

А вот в северной Финляндии группа поддержки одета по максимуму. Зато посмотрите, как ярко она выглядит на фоне заполненного стадиона:

Сегодня даже уборка льда становится частью шоу:

И все-таки расположены девушки не на площадке, поэтому скандальных историй, как недавно в российском баскетболе (когда один из баскетболистов ущипнул чирлидершу за ягодицу), в хоккее быть не может. Да и в хоккейных крагахь немногое себе позволишь:

Сегодня все уже понимают, что группа поддержки – это, по сути, такая же работа, как и многие другие. Вопросов, не переодеваются ли они в одной раздевалке с хоккеистами, никто, наверное, уже не задает. Но в чем точно все сойдутся: без этих красавец и хоккей сегодняшний представить было бы уже невозможно!